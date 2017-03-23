"في دولاب ثيابي كل أنواع الحجاب، من الشادور الإيراني أو الجادري الأفغاني أو البراقع والعباءات العربية وذلك لكي أتدرب على لبسها فأتماهى بالنساء في تنقلي بين تلك البلاد أثناء مهماتي الصحافية لتغطية الحروب".

تصرح بذلك الصحافية الفرنسية المشهورة آن نيفا Anne Nivat، والتي أصدرت مؤخراً كتابها المهم والذي يحمل عنوان "في أي فرنسا نعيش؟ Dans quelle france on vit".

ورغم أن هذا الكتاب عن فرنسا الوطن إلا أن "آن نيفا" -وكما صَرّحتْ- قد كتبت هذا الكتاب متبعة نفس الأسلوب الذي تتبعه في الدراسات التي أجرتها عند كتابة كتبها التي غطت فيها الحروب في العراق وغيرها من المواقع المتفجرة في العالم.

"لقد اتبعت نفس الأسلوب، لقد تنقلت مقيمة في بيوت الفرنسيين، طلبت منهم أن يؤوني تماماً كما تفعل العائلات العربية في مواقع الحروب، عايشت أبناء وطني وحاورتهم وخلصت لنتائح تشرح تماماً كيف يتكون الرأي العام تجاه ما يستفحل مؤخراً من قضايا الإرهاب والخوف وما ينتج من ذلك من تأثيرات مزلزلة على السياسة، وخصوصاً الانتخابات المقبلة وتقدم قائدة حزب اليمين المتطرف مارين لوبين. حين ننصت لمخاوف وإحباطات الفرنسيين ندرك تماماً كيف ارتفعت أرصدة ذلك الحزب، وكيف وجد التطرف التربة لينمو".

الكتاب كما يصفه النقاد ذكي ويقدم تشريحاً عميقاً لمحرضات الرأي العام الفرنسي وللشخصية الفرنسية في ردود أفعالها تجاه قضايا العصر الحيوية.

ويحتوي الكتاب على مقاطع من حوارات عميقة اقتطعتها آن نيفا من حوارات يومية مطولة جرت بينها وبين أناس عاديين، "حين أهبط مدينة يندهش عمدتها والشخصيات النافذة فيها من إحجامي عن الاتصال بهم وتركيز الضوء عليهم، كما يندهش البسطاء في المدينة من إقبالي عليهم ويتساءلون ما الذي يثير اهتمامك بنا؟ أليس الأجدى لك مقابلة العمدة؟ لكن تلك القاعدة العريضة من الجمهور هي التي تهمني".

من ضمن الحوارات المهمة في الكتاب ما صرح به ذلك الشاب، يقول، "المشكلة أننا نحن الشباب الكاثوليكي لا نقدم أنفسنا ككاثوليك، وإننا لنلقي اللوم على الآباء والأمهات الذين لم يشجعونا على ذلك وتساهلوا في الفخر بديانتهم". وتضيف الصحافية، "وبالمقابل نجد أن الناشئة من الشباب المسلم يصرحون بتحد وجرأة بأنهم مسلمون، ويضمرون غضباً تجاه آبائهم الذين وفي حمى حرصهم على أن يتقبلهم المجتمع الفرنسي قد قاموا بالتماهي فيه وإخفاء انتماءاتهم للدين والمنشأ الذي جاءوا منه. هذا الشعور بانسحاق هوية الآباء بالإضافة للظروف الاقتصادية الصعبة لتلك الفئة من المجتمع يمكن اعتباره من أهم العوامل التي أفرزت التشدد وردود الفعل الإرهابية التي نشهد تصاعدها في السنوات الأخيرة".

مسيرة الصحافية آن نيفا هي مسيرة مخلصة لأخلاقيات العمل الصحافي ودور الصحافة في النبش عن الحقيقة. كتاب يستحق الترجمة.

* نقلا عن "الرياض"