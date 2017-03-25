الهند.. علاقات متقلبة مع نيبال

بعد فوزه في انتخابات الولايات وضمان أن أربعة من خمس ولايات هندية يحكمها الآن حزب «بهاراتيا جاناتا»، بدأ رئيس وزراء الهند «ناريندرا مودي» في تركيز جهوده لتحسين علاقات الهند مع الدول المجاورة. وقبل أن يتقلد منصبه رئيساً للوزراء، كانت علاقات الهند بجميع دول الجوار تقريباً، باستثناء دولة صغيرة هي بوتان، متوترة. لذلك، بعد فترة وجيزة من توليه السلطة رئيساً للوزراء، عمل بنجاح على تسوية النزاعات العالقة منذ فترة طويلة بشأن الحدود وتقاسم المياه مع دولة بنجلاديش المجاورة.

وبالنسبة لعلاقات الهند بنيبال، الدولة التي تتقاسم حدودها تقريباً مع الصين، فقد مرت بمرحلة صعبة منذ نهاية الملكية في هذه الدولة، ودائماً ما كانت تتهم شرائح من الطبقة السياسية النيبالية الهند بلعب دور الأخ الكبير وبأنها لا تشعر باحتياجات جيرانها الأصغر، وهي التهمة التي كانت الهند تنفيها تماماً. بيد أن المشاعر المعادية للهند بين المواطنين النيباليين آخذة في الارتفاع. والحقيقة هي أن هذه الدولة غير الساحلية تعتمد بشكل كبير على الهند في توفير الإمدادات من احتياجاتها اليومية والضرورات الأساسية مثل الأدوية والزيوت، الخ، حتى وإن كانت تحاول تنويع مصادرها والحد من اعتمادها على الهند من خلال التحول إلى الصين. غير أن محدودية الاتصال البري بين الدولتين يشكل عائقاً كبيراً في الإمدادات القادمة من الصين.

وعلى الرغم من أن الهند ونيبال بينهما روابط ثقافية ودينية وثيقة تمتد لقرون من الزمان، وأن المواطنين من كلتا البلدين لا يحتاجون إلى تأشيرة دخول عند السفر إلى الدولة الأخرى، إلا أن العلاقات بينهما شهدت الكثير من التقلبات. وبعد فترة وجيزة من توليه السلطة، قام «مودي» بزيارة نيبال، وقدم لها ائتمان بقيمة مليار دولار، ما ولد الكثير من النوايا الحسنة، كما أنه أشرف شخصياً على عمليات الإنقاذ والإغاثة بعد الزلزال الذي ضرب نيبال في عام 2015، والذي دمر هذه الدولة المطلة على جبال الهيمالايا، ودمر اقتصادها. ومع ذلك، فقد تبددت كل هذه النوايا الحسنة عقب الاحتجاجات التي قامت بها جماعة «مادهيسي» ذات الأغلبية الهندوسية والتي لها روابط وثيقة بالهند، وذلك بسبب الدستور الجديد للبلاد.

تعد جماعة مادهيسي أصلاً من الهند واستقرت في المناطق الحدودية لنيبال، بيد أنها لا تزال غير راضية عن الدستور الجديد لأنها تقول إنه لا يمنحهم التمثيل السياسي الكافي في البرلمان النيبالي، والاحتجاجات التي وقعت في نقاط تجارية على طول الحدود الهندية – النيبالية شلت جميع الإمدادات الضرورية القادمة إلى نيبال مع اتهام «كاتماندو» لنيودلهي بأنها تفرض حصاراً غير رسمي.

وفي حين أن الهند تؤيد بشكل واضح مطالب جماعة «مادهيسي»، إلا أنها تتصدى بحرص لضمان ألا تمتد المشاعر المعادية للهند إلى خارج نيبال، بيد أن التوتر بين جماعة مادهيسي وحكومة نيبال برز مرة أخرى مع الاحتجاجات الحاشدة ومقتل أربعة أفراد من جماعة مادهيسي في إطلاق نار من قبل الشرطة هذا الشهر. واتهمت الجماعة رئيس وزراء نيبال «داهال براتشاندا» بعدم الوفاء بوعده وتقديم تعديلات دستورية تمنحهم مزيداً من التمثيل في برلمان نيبال.

يذكر أن «داهال» قد تبوأ منصبه مع وعود بإدخال تعديلات دستورية لمعالجة مخاوف جماعة مادهيسي، لكنه حتى الآن لم ينجح في الوفاء بوعوده.

وفي الآونة الأخيرة، أدى مقتل مواطن نيبالي في حادث لإطلاق النار من قبل حرس الحدود الهنود، كما يزعم، إلى زيادة التوتر بين الدولتين. وساعد هذا الحادث على زيادة الغضب في نيبال، ومن المرجح أن ينشر المشاعر المعادية للهند. وبينما أنكر الجيش الهندي تورط قوات الأمن الحدودية الهندية في حادث إطلاق النار، سارعت القيادة الهندية إلى التأكيد لكاتماندو أنه سيتم إجراء تحقيق شامل لمعرفة المسؤولين عن مقتل المواطن النيبالي. ومن المرجح أن يكون لقرار إجراء تحقيق وقع جيد على شعب نيبال، كما أن التأكيد من جانب القيادة الهندية مهم لأن العلاقات بين الهند ونيبال أحياناً تعاني من التوتر ونقص الثقة.

يذكر أن الهند كانت حريصة خلال الأشهر القليلة الماضية على التواصل مع نيبال التي من الواضح أنها تمر بأوقات عصيبة مرة أخرى. وأي عدم استقرار في هذه الدولة المجاورة سيؤثر على الهند، على اعتبار أن الحدود بين الدولتين ستظل مفتوحة. وهذه الحالة من التوتر في منطقة الهيمالايا المهمة مستمرة لسنوات الآن، وكان التوافق على دستور البلاد هو محور جميع المشاكل. وتقريباً، كل الأحزاب السياسية كانت تتنافس على السلطة، حتى مع مرور البلاد بنزاعات سياسية واقتصادية.

ومن الواضح أن الهند حريصة على أن تتم تسوية قضية الدستور في أقرب وقت ممكن لأنها استمرت لشهور دون أن تبدو لها نهاية في الأفق، وهناك احتمال أن تؤدي هذه القضية مرة أخرى إلى إثارة الاضطرابات. من الواضح أن الطبقة السياسية في نيبال بحاجة إلى معالجة هذه القضية بسرعة ويجب أن تساعد الهند الدولة للوقوف مرة أخرى على قدميها.

* نقلا عن "الاتحاد"