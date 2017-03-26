احتواء الإخوانيين .. نظرات وتأملات

الاحتواء يعرفه بعض علماء النفس بأنه حاجة الإنسان لإنسان آخر يساعده على تحقيق أهدافه ورسالته. وهذا يعني أن الاحتواء لا بد فيه من المشاعر الصادقة والولاء ممن تريد احتواءه، وبعد النظر والتأمل، يرد علينا سؤال مهم: لماذا لا نحتوي جماعة الإخوان المسلمين بدلاً من التشهير بهم؟

وهذا في الحقيقة سؤال وجيه جداً، ولكن الجواب عليه نقوله في كلمتين: الإخوان خونة، والخائن غادر، وعندما نقول هذا الكلام، فإننا يجب أن نكون أكثر حذراً في التعامل مع هذه الجماعة الباطنية، لما لديهم من مشروع خاص بالتنظيم، والذي يتعارض مع الوطن ومقدراته، وإن أبدوا مواقف وطنية ظاهرة، فما هو إلا تكتيك من تكتيكاتهم في حالات ضعف تعتريهم. وكلما شددت عليهم الدولة الرقابة والمحاسبة استخدموا التقية والتلون، فالإخوان المسلمون: مهما أحسنت لهم الدهر كله والعمر جله فإنهم لا ولاء لهم، فقد قال مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا: (ليس لنا ولاء لأي حكومة)، وهذا من واقع شهادتهم على أنفسهم.

ومن جانب تاريخي آخر، فإنه جرى احتواء هذه الجماعة مرات عدة فخانوا ونكثوا العهد، ففي زمن جمال عبدالناصر عندما سجن عدد منهم، والبعض الآخر تمكن من الهروب والسفر إلى دول الخليج ودول أخرى، وفتحت لهم الأبواب وعاشوا آمنين تحت رعاية الملوك والحكام والأمراء وغيرهم من الوجهاء، مع ذلك كانت مواقفهم مخزية من حيث التأليب على من أحسن إليهم وأكرمهم، وفي عهد السادات أفرج عن المعتقلين من التنظيم الإخواني، وسارت العلاقة بين الإخوان والسادات علاقة جيدة، وزعم أنه يستطيع احتواء الإخوان.

حتى قام السادات بدعم نشاطات الإخوان في مواجهة المد الشيوعي في أرض الكنانة وأعطاهم الكثير من المساحة لتحقيق أهدافهم ورسالتهم، ما جعلهم يتغلغلون داخل السلك السياسي والاجتماعي والنقابات بأنواعها حتى صارت جماعة الإخوان المسلمين صداعاً وألماً ينغص حكم السادات، ثم كانت النتيجة اغتيالهم لأنور السادات.

وذكر ثروت الخرباوى، القيادي الإخوانى المنشق في لقاء تلفزيوني معه متوافر عبر الشبكة العنكبوتية، ونقلته مواقع عدة قال: إن حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، قدم للرئيس الأسبق حسنى مبارك تقريراً عن علاقات الإخوان بالدول الخارجية، وطالب باتخاذ إجراءات حازمة ومشددة للمواجهة، فرفض «مبارك» ومنعه من توجيه أي ضربة إليهم، وقال له: «الاحتواء أفضل من المواجهة».

ومع ذلك يرد لنا السؤال نفسه: ماذا استفاد مبارك من احتوائه للإخوان؟ لم يستفد منهم شيئاً عدا الخيانة والغدر، سجنوه وطالبوا بإعدامه وألصقوا به التهم. وكان لبعض دول الخليج دور وأثر في تمكين الإخوان المسلمين في مناصب تعليمية ودعوية وغيرها في فترة سابقة بحجة الاحتواء، فماذا استفدنا؟ التغرير بشبابنا، كراهية الأوطان وولاة الأمر، الانفلات في الخطاب الإسلامي حتى أصبح بين التشدد القطبي والعبث البنائي، وتعزيز الروح الثورجية.

حتى قال الأمير نايف بن عبدالعزيز، رحمه الله، إن الإخوان تسببوا في مشكلات جمة للمملكة العربية السعودية. وذكر رحمه الله أن الإخوان أنكروا الجميل الذي قدمته المملكة لهم لمّا أنقذتهم من المشانق والسجون .. إلخ.

وكلنا لاينسى مواقف جماعة الإخوان المسلمين وزعمائهم المخزية من تأيد غزو العراق لدولة الكويت وإصدارهم للبيانات من حسن الترابي والغنوشي والزنداني وغيرهم في دعم النظام العراقي في غزوه، ولن ننسى تحالف الصحويين مع القوميين في السعودية أيام ما يسمى بالربيع العربي. وكلنا لا ينسى مواقف حزب الإصلاح الإخواني الغادر ونهبه وسرقته للدعم الإماراتي والخليجي للشعب اليمني.

نقولها باختصار شديد: الإخوان لا يمكن احتواؤهم لشدة احتيالهم .. ومن ظن أن المملكة العربية السعودية تسعى لاحتواء هذه الجماعة بعد تجريمها فقد أبعد النجعة .. وأقرب شاهد مكالمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان للرئيس الأمريكي ترامب، وتصريح مستشار ولي ولي العهد السعودي بعد اجتماع البيت الأبيض، واللذين أكدا تجريم جماعة الإخوان المسلمين وإرهابيتها.

وأخيراً أقول: إن سياسة الاحتواء سياسة خطرة قد تهدم الأوطان والبلدان العامرة، فإياكم أن تغتروا بها، ولو زينها بعض الحمقى قليلي الخبرة أو الإخواني البنائي (المتستر) من الذين اخترقوا بعض مفاصل الدول .. وينادون بشعارات الاحتواء مستغلين نفوذهم وينادون بأن الإخواني جزء من كيان الوطن ولا بد من احتوائه. لأن استجابة لهم أي دولة في العالم تعني أنها سوف تسقط لا محالة.

*نقلاً عن "الرؤية"