السيد يسين.. وتقاليد البحث العلمي

كان المثقف الكبير الراحل السيد يسين نموذجاً حاول باحثون شباب الاقتداء به في سبعينيات القرن الماضي.. العقد الذي فُتحت في نصفه الثاني أبواب للسعي إلى المعرفة كانت موصدة بدرجات مختلفة في العقدين اللذين سبقاه. كان يسين، الذي غادرنا الأسبوع الماضي، قد تولى عام 1975 إدارة مركز أبحاث أُنشئ في مؤسسة «الأهرام» عام 1968 لدراسة إسرائيل التي كان جهلنا بها أحد أسباب هزيمتنا في الحرب التي اندلعت في العام السابق. وشهد المركز في عهده تطوراً وتوسعاً، حيث أُعيد تأسيسه تحت اسم مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، وأُرسيت تقاليد علمية ومنهجية في عمله.

وعندما التحقتُ بهذا المركز عام 1977، كنتُ تواَّقاً، مثل غيري في ذلك الوقت، إلى معرفة شيء عن تجربة يسين والمؤثرات التي ساهمت في تشكيلها، خاصة تأثره البالغ بكتاب للعالم والفيلسوف الإنجليزي ألفريد وايتهيد عنوانه «مغامرات فكرية» صدر عام 1933، وتُرجم إلى العربية عام 1966 تحت عنوان «مغامرات الأفكار».

فقد تأثر يسين، وفق روايته، بخلاصة تجربة وايتهيد، التي تتلخص في أن أفضل ما يفعله المرء هو أن يهب ما يستطيع من حياته للبحث عن المعرفة. لكني لاحظت بعد ذلك أن هذا الكتاب أحدث ثلاثة آثار أكثر أهمية في تجربته ومسيرته.

أولها أنه ساهم في إنهاء ما بقي من تداعيات سلبية للفترة القصيرة التي أمضاها في جماعة «الإخوان»، حين التحق بها عام 1950 ولم يكمل بعد 18 عاماً من عمره. فقد دعم هذا الكتاب إدراكه أهمية التنوع المعرفي الخلاَّق انطلاقاً من النسبية الفكرية التي تناقض المطلقات الأيديولوجية لجماعة «الإخوان» ومثيلاتها. والأثر الثاني أنه دعم ميله إلى العمل في مجال البحث العلمي بدلاً من القانون الذي درسه، وساعده في حسم موقفه في هذا الاتجاه. أما الأثر الثالث الذي ظل معلماً من معالم عمله في البحث العلمي، فهو تعدد مناهج هذا البحث، والعلاقة الوثيقة بين العلوم المختلفة. فقد كان وايتهيد نموذجاً في الجمع بين معارف متفاوتة، إذ بدأ عالماً مميزاً في الرياضيات والطبيعة، قبل أن يتحول إلى الفلسفة ويقدم إسهامات عميقة، دمج فيها تلك المعارف التي شملت أيضاً إسهامات مهمة في اللاهوت من منظور علمي وفلسفي.

ولا يعرف كثيرون هذه الخلفية التي ساهمت في تكوين تقاليد السيد يسين البحثية التي شاركه فيها تلاميذه، أو على الأقل الجيلان الأول والثاني اللذان عملا معه. وعندما نتأمل هذه التقاليد اليوم، ونمد البصر على نطاق أوسع، فسنجد أن آخرين أرسوا مثلها في كثير من بلادنا العربية، نعجب كيف يتأخر البحث العلمي عندنا مقارنة بغيرنا، رغم وجودها لدينا.

كان كتاب «أسس البحث الاجتماعي» الذي أصدره يسين عام 1966 بداية اهتمامه، ليس بتطوير مناهج هذا البحث فقط، ولكن بوضع التقاليد التي يتعذر من دونها استخدام هذه المناهج في تحقيق قيمة علمية ومعرفية مضافة. إن معرفة مناهج البحث العلمي هي الخطوة الأسهل على الإطلاق في طريق هذا البحث الذي لا يُنتج قيمة إلا إذا كان الباحث مؤهلاً له، خاصة حين يكون نظام التعليم القائم على التلقين عائقاً أمامه.

لذلك اجتهد الراحل الكبير في السعي لترسيخ قيم البحث العلمي الحديث، وفي مقدمتها إعلاء قيمة العقل، والاحتكام إليه في تقدير الأمور، وتنمية العقل النقدي الفاحص والمُدقِّق، وتنوع مناهج البحث، وتعدد المدارس العلمية والفكرية. وتحمل هذه القيم في طياتها معنى التنوير الذي أصبح رسالة تبناها يسين في أعماله المختلفة. وارتبطت هذه القيم لديه بتقاليد صارمة، في مقدمتها المتابعة المنتظمة للكتابات والأدبيات والإسهامات الجديدة في المعرفة عبر تخصيص وقت كافٍ للقراءة (كان يحب أن يصف نفسه بالقارئ المحترف)، وتأمل المناظرات الكبرى بين مدارس العلم والفكر المختلفة في العالم، والسعي إلى فهم خلفيات التحولات التي تحدث فيها وأبعادها.

ومن أهم ما تعلمه تلاميذه في هذا السياق أنه إذا كان علم التاريخ هو «أبو العلوم الإنسانية»، فإن علم الاجتماع هو محورها بفروعه المتعددة، وأهمها علم اجتماع المعرفة الذي يتيح فهم العوامل المؤثرة في تطور الأفكار والمعارف والعلوم وتحولاتها.

لذلك سيظل ميراث يسين المعرفي أحد الأسس التي يمكن الاستناد إليها في تطوير البحث العلمي في بلادنا العربية.

* نقلا عن "الاتحاد"