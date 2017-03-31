خيارات عسكرية تبحث عن حلول سياسية

يتحدث مسؤولون أميركيون وعرب معنيون مباشرة بالحرب في اليمن عن تحسن نوعي وملحوظ في مستوى التعاون العسكري والاستخباراتي واللوجستي بين الطرفين، وخاصة في مجال التصدي للصواريخ التي يملكها ويستخدمها الحوثيون، وأيضاً في مجال التعاون الاستخباراتي حيث تحصل الآن قوات التحالف على معلومات استخباراتية آنية توفرها لهم طائرات الاستطلاع الأميركية، إضافة إلى الأقمار الاصطناعية والتي تمكن طيران التحالف من استخدامها بسرعة في عملياتهم العسكرية.

المسؤولون يقولون إنه بعد مرور سنتين على بدء الحرب في اليمن، فإن البحث عن حل دبلوماسي يجب أن يستأنف، ولكن بعد التخلص من خطر الصواريخ، وإقناع إيران وحلفائها في اليمن أن كلفة تدخلها في الحرب اليمنية سوف تكون مكلفة، وأن هناك خيارات تصعيدية في حزمة الخيارات الأميركية، من بينها اعتراض وتفتيش وربما نسف أي سفن مزودة بالأسلحة في طريقها إلى اليمن. هناك أيضاً إدراك متزايد بأن تفاقم المأساة الإنسانية في اليمن، حيث توجد مناطق تعاني من المجاعة، تحتم التعجيل باحتواء العنف لمعالجة هذه المشكلة.

المسؤولون يوافقون على أن وزير الدفاع جيمس ماتيس هو الطرف الأساسي وراء تحسن التنسيق العسكري والاستخباراتي، وهو الذي دفع إلى إلغاء الحظر المؤقت الذي فرضته إدارة الرئيس أوباما السابقة على تزويد الذخائر المتطورة لدول التحالف والذي اتخذ بعد وقوع خسائر مدنية.

تزامنت هذه التقارير مع ارتفاع وتيرة العمليات العسكرية التي تقوم بها الطائرات الأميركية ضد عناصر ومواقع تنظيم القاعدة في اليمن. وكان الرئيس ترمب قد وافق على طلب وزارة الدفاع إعلان مناطق في ثلاثة مقاطعات يمنية "مناطق عمليات عسكرية" لضرب تنظيم القاعدة الذي استغل القتال خلال السنتين الماضيتين لتعزيز قاعدته وجذب المزيد من المقاتلين. وتعتبر الاستخبارات الأميركية أن تنظيم القاعدة في اليمن هو الأكثر خطراً على أمن الولايات المتحدة لأنه سعى في السابق إلى مهاجمة الداخل الأميركي.

هذا التصعيد الأميركي المحدود في اليمن، هو جزء من تصعيد عسكري (محدود أيضاً) في مواجهة تنظيم داعش في العراق وسوريا، وحركة طالبان في أفغانستان. ومنذ وصول الرئيس ترمب إلى البيت الأبيض، أعلنت واشنطن عن نيتها إرسال 400 عنصر عسكري إلى سوريا، للمساهمة العسكرية واللوجستية في المعركة المقبلة لتحرير مدينة الرقة، و200 عنصر إلى العراق للمشاركة في معركة الموصل، و300 عنصر إلى أفغانستان بعد احتلال طالبان لأراض جديدة في إقليم هلماند.

وهناك قلق في أوساط المسؤولين الاستخباراتيين الذين يشيرون إلى غياب البعد الدبلوماسي عن هذه التطورات العسكرية، ويضيفون أن وزارة الخارجية الأميركية عاجزة في هذا الوقت عن القيام بأي جهود دبلوماسية حثيثة نظراً للمناصب الحساسة في الوزارة والتي لا تزال شاغرة، وليس من المرجح أن يتم شغلها في أي وقت قريب، لأن الوزير تيليرسون لم ينجح حتى الآن في تعيين نائب له، أو وكيل للشؤون السياسية في الوزارة، أو أي من المساعدين المعنيين بالمناطق الجغرافية المختلفة. ولوحظ أن هذه مسألة أثارها عدد من حلفاء وأصدقاء الولايات المتحدة مؤخراً من بينهم مسؤولون عرب. وهناك أكثر من سبب لهذا الوضع، من بينها إصرار البيت الأبيض على الموافقة المسبقة على التعيينات في المناصب الحساسة، وفرض الفيتو على أي مسؤول لا يرضى عنه البيت الأبيض. وبالفعل استخدم البيت الأبيض الفيتو ضد تعيين اليوت إبرامز نائباً للوزير تيليرسون، كما تدخل البيت الأبيض لإلغاء تعيين السفيرة الأميركية السابقة في باكستان ومصر آن باترسون في منصب بارز في وزارة الدفاع.

هذه المخاوف من غياب المساعي الدبلوماسية برزت إلى السطح، لأن هناك قناعة بأن مدينة الموصل في العراق سوف تحرر من احتلال تنظيم داعش، وسوف يتبع تحريرها تحرير مدينة الرقة السورية، وبالتالي فإن دور الدبلوماسية الأميركية سوف يصبح مطلوباً أكثر، لأنه، وفقاً لمقولة يستخدمها العسكريون الأميركيون: هناك خيارات عسكرية وليس حلولاً عسكرية، الحلول يجب أن تكون سياسية.

وقال مسؤول استخباراتي سابق خدم في أبرز المناصب الاستخباراتية في حوار خاص، إن الأوساط الاستخباراتية تتخوف، لا بل تتوقع أن يقوم الرئيس ترمب بعد تحرير الموصل والرقة، وإنزال أعلام تنظيم داعش، أن يشارك الأميركيون في رفع أعلامهم مع الأعلام العراقية والسورية والكردية، على أن يتبع ذلك انسحاب أميركي سريع بعد الإعلان عن النصر العسكري، وتفادي تحمل عبء التحدي السياسي الحتمي.