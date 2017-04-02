تبني التكنولوجيا ومستقبل العمل

ترعرعت في وادي السيليكون حيث استقرت عائلتي هناك لأجيال عدة، وعمل جدي ميكانيكياً في إحدى المزارع. ومجال عملي يتطلب الكتابة والتحدث والاجتماع مع الآخرين؛ وهو ما لا يعترف به جدي كعمل حقيقي، فبالنسبة له يعتبر ذلك أشبه بعطلة. وعليه، يجب أن نسأل أنفسنا ما هي الوظائف التي سيمارسها أحفادنا ولن نعتبرها فرص عمل حقيقية؟

منذ مئتي عام، كان نسبة 97% من الناس يعملون في الحقول، ثم انتقل الكثير منهم إلى المصانع ومن ثم المكاتب. ولا يزال هذا التغيير مستمراً حتى يومنا هذا بسبب تزايد استخدام أحدث التقنيّات والذكاء الاصطناعي. فعلى غرار الثورة الصناعية التي غيرت وجه القطاعين الزراعي والصناعي، بدأت تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعليم الآلي بإدخال التغيير إلى الوظائف المكتبية والمهام الروتينية.

الطبيعة المتغيرة للعمل

تبنت Google تقنيات التعليم الآلي انطلاقاً من إيمانها بضرورة تعميم فوائد التكنولوجيا على الجميع.

وأسهمت شبكة الإنترنت في تكافؤ الفرص بين جميع الناس؛ حيث وسعت نطاق الوصول إلى التكنولوجيا وأسست سوق عمل خالية من الاحتكاك المباشر، وهو ما شكل عامل دعم للمستهلكين والشركات الجديدة على حد سواء. ومع استمرار انخفاض التكاليف، بات المزيد من الناس حول العالم قادرين على امتلاك هواتف محمولة أكثر من نظام صرف صحي لائق. واليوم أصبح بمقدور طفل صغير في مدينة العين أن يستخدم محرك البحث للوصول إلى المعلومات على الإنترنت تماماً كما يفعل المستشار الألماني أو الرئيس الفرنسي.

وعلى نطاق أوسع، ساهمت الخدمات السحابية بجعل العروض التي توفرها تكنولوجيا المعلومات واسعة الانتشار ويمكن شراؤها عند الطلب لتصبح بذلك معالجة المعلومات من الخدمات معقولة التكلفة كالماء أو الكهرباء. وتعمل Google حالياً على دمج الذكاء الاصطناعي والتعليم الآلي في معظم المنتجات التي تقدمها، فسواء باستخدام محرك البحث Search أو منصة Youtube أو خدمة الترجمة الفورية Translate أو حتّى خرائط جوجل Maps، فأنت تستفيد من مزايا التعليم الآلي الحاضر في جميع هذه المنتجات. وقد أفضى توسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت، بالإضافة إلى القدرات الحاسوبية غير المحدودة وتسارع وتيرة تطبيق تقنيات التعليم الآلي والذكاء الاصطناعي، إلى إحداث تحولات جذرية رسمت ملامح مستقبل العمل.

ولدينا اليوم وظائف لم تكن موجودة قبل 20 عاماً مثل المختصّين بالبيانات مثلاً. وهذا مثال يرسم لنا بعض التخيلات لما قد نراه في طبيعة فرص العمل المستقبلية.

ومع ظهور أجهزة الصراف الآلي في ثمانينيات القرن الماضي، اعتقد الناس آنذاك بأن وظيفة المحاسبين المصرفيين ستمضي إلى زوال في المستقبل. لكننا نشهد اليوم على أرض الواقع تفاعلاً أكبر بين المحاسبين والعملاء مقارنةً مع عام 1980، وذلك بفضل قدرة هؤلاء على القيام بمهام أكثر تعقيداً مثل مساعدة العملاء في مجال التخطيط المالي وتسليط الضوء على الأنواع الجديدة من الخدمات. ويشكل ذلك خير مثال على دور التكنولوجيا في تخفيف المهام عن الإنسان دون أن تلغي الوظيفة بحد ذاتها.

وبينما كان متوسط ساعات العمل الأسبوعية في عام 1850 يبلغ 70 ساعة عمل، تراجع هذا المعدل اليوم في العديد من البلدان ليتراوح بين 35- 40 ساعة. وهذا ما يدفعنا لطرح بعض التساؤلات حول حياة أطفالنا وأحفادنا في المستقبل؟ وهل ستفي التكنولوجيا بوعودها من حيث تخفيف المهام دون أن تلغي الوظائف بحد ذاتها؟

لا شك بأن التعليم الرقمي سيساعد المواطنين الإماراتيين والشباب خصوصاً على دخول سوق العمل كخبراء متمرسين في مجال البيانات وموظفين قادرين على فهم وإدارة الجوانب التقنية بسهولة.

صقل المواهب

أظهر استطلاع جرى مؤخراً بأن العمل كمطور لتطبيقات الهاتف المحمول هو أفضل مجال للعمل في الولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2017، علماً أنها وظيفة لم تكن موجودة قبل بضع سنوات. وسيساهم مهندسو البرمجيات في إرساء ملامح مستقبل قطاعات الأدوية، والبنية التحتية، والتمويل، والنقل، وأسواق الأسهم، وحتى الموسيقى والفنون رغم أننا في بداية الطريق.

وبطبيعة الحال، تلعب الفلسفة والتاريخ والعلوم الإنسانية دوراً مهماً في رسم ملامح هذا المسار الجديد لتضاهي بأهميتها علوم الحاسوب والبرمجيات. وأشارت دراسة صادرة مؤخراً عن Google بأن علوم الحاسوب ومهارات البرمجة ضرورية لإنجاز الخطط الاقتصادية الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتحتاج جميع المؤسسات إلى توظيف علماء متخصصين وقادرين على فهم كيفية إعداد البرامج اللازمة لنجاح الشركات. في "وادي السيليكون"، تلعب مساهمات الطلاب الأذكياء من كليات الهندسة والأعمال في جامعتي ستانفورد وبيركلي- إلى جانب الطابع العملي والروح الريادية - دوراً مهماً في تحقيق العديد من الإنجازات المتطورة.

ثقافة الإقدام على المخاطر

عدا عن تغيير العملية التعليمية، يتعين على الثقافات أن تتطور بدورها؛ إذ تشكل مواكبة المستقبل عاملاً محورياً في تمهيد الطريق نحو النجاح. ورغم أنه يبدو أمراً غير معتاد، إلا أن الغاية هي إتاحة الفرصة أمام الشباب لاختبار شيء جديد ورائع، ولا أن يكتفوا بمجرد العيش بأمل العثور على فرصة عمل آمنة لدى إحدى الجهات الحكومية أو الشركات الخاصة. وينبغي تشجيع ثقافة المخاطر والعوائد، بالإضافة إلى نظام قانوني يتقبل فكرة فشل الأفراد أحياناً أثناء المحاولة. وخير مثال على ذلك "وادي السيليكون" الذي شهد حالات من الفشل لم تحدث من قبل، بل كان بمثابة دافع أثمر عن جيل متعاقب من الشركات الناشئة التي وفرت قيمة ربما تكون غير مسبوقة في التاريخ. ويشكل قانون الإفلاس الذي أصدرته الحكومة الإماراتية مؤخراً خير مثال عن تحرير رواد الأعمال من القيود وتشجيع الابتكار، كما يشكل بادرة جيدة في هذا السياق.

ويمكن لحكومات المنطقة أن تتبنى سياسات أخرى من شأنها أن تساهم مباشرة في الارتقاء بالاقتصاد المعرفي وتحقيق المنفعة للشركات والمواطنين على حدٍ سواء. ويمكن مساعدة رواد الأعمال على تطوير أسواق جديدة من خلال الترويج لمنظومة جديدة من الشركات الناشئة، والسماح للشركات الناجحة بتقاسم عوائدها مع الموظفين، وتجنب البيروقراطية أو قواعد الترخيص المرهقة أو فرض قيود على الأنشطة التجارية، بالإضافة إلى إتاحة وصول سهل ومريح إلى البيانات الحكومية. وفيما يتعلق بالعمليات التشغيلية للحكومات، يتعين على هذه الحكومات أن توفر خدمات تكنولوجية لا محدودة مع فرصة الوصول إلى الخدمات والبيانات الذكية البسيطة والمخصصة والقابلة للقياس.

أسس راسخة

أعتقد أنني محظوظ جداً لكوني أعيش في زمن تستطيع فيه التكنولوجيا إحداث تغيير جذري في طريقة عمل وعيش وتعلم الناس بغض النظر عن هويتهم ومكان إقامتهم وماهية عملهم. وقد أثبت التاريخ أن التطور التكنولوجي يفضي إلى تحقيق الازدهار، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز سلامة بيئات العمل، والارتقاء بسوية المعيشة عموماً. وهذا ما يؤكده الدكتور مارتن لوثر كينج بقوله: "إن مسار التاريخ يتجه نحو التطور لا محالة". ولكن الأمر برمته متعلق بنا - كشركات تكنولوجية، وحكومات، ومؤسسات تجارية، وأفراد - للتعاون معاً من أجل توفير المناخ الملائم لازدهار القطاع الإبداعي. حينها فقط سنشهد التطور الذي تستحقه وتنشده مجتمعاتنا.

لطالما تبوأت دولة الإمارات مكانة رائدة في المنطقة على أصعدة عدة. وقد تمكنت اليوم من تحقيق العديد من الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية التي بدت شبه مستحيلة قبل 50 عاماً، وذلك بفضل رؤيتها الحكيمة وسعيها المستمر لبلوغ النتائج المرجوة. ولكن يتعين على الحكومات اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، أن تتطلع قدماً وتستعد جيداً للمستقبل. إذ يفرض التطور التكنولوجي سريع الوتيرة على القادة إعادة تقييم الوسائل التي يتبعونها مراراً وتكراراً لتوفير السياسات المناسبة لمواكبة هذا التطور.

إن مواكبة المستقبل تعني تشجيع العاملين واسعي المعرفة والمواطنين الممكنين. ونحن نتطلع للارتقاء بالمكانة التنافسية لدولة الإمارات حتى تتبوأ مكانة رائدة إقليمياً وعالمياً في العصر الرقمي سريع التواصل تماماً كما أثبتت جدارتها في قطاعات العمل الميدانية على أرض الواقع.

