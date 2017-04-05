مواجهة الإرهاب بالقطاعى!

اجتهدت دول حلف الأطلنطى أن تبعد الحروب والقتال عن محيطها، الجغرافى والسكانى، بعد الحرب العالمية الثانية، كان مشهد الدمار المروع لمدن أوروبية بأكلمها، فضلاً عن ملايين القتلى والمصابين، كفيلاً بأن يجعلهم لا يقبلون بتكرار الأمر مرة ثانية، وبدلاً من الحروب الكبرى، تمت إثارة الحروب فى مناطق أخرى من العالم، وهكذا وجدنا حروباً بالوكالة، طوال فترة الحرب الباردة، لكنها لم تقترب كثيراً من «بلاد الغرب»، ويرى بعض المحللين أن ضحايا معارك الحرب الباردة فى أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، تجاوزوا عشرة ملايين نسمة، لكن الضمير الإنسانى (الغربى) لم يروع، لأن العمليات كانت بعيدة عنهم، جغرافياً وإنسانياً، ولابد من القول إن أصابع القوى الكبرى كانت حاضرة فى معظم نزاعات الحرب الباردة.

وما إن انتهت الحرب الباردة، بانهيار الاتحاد السوفيتى، وبدا أن هناك قوة وحيدة تسيطر على العالم، حتى تغيرت القواعد التى سادت فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وأهمها أن القتال والتدمير انتقلا إلى داخل دول الغرب ذاتها، وكانت البداية فى يوغسلافيا السابقة، فيما عرف باسم أزمة كوسوفا وكرواتيا، أو البوسنة والهرسك، والتى انتهت باتفاق «دايتون»، ثم انتقلت أعمال العنف والقتل داخل المجتمع الغربى، عبر العمليات الإرهابية، تحديداً مع تنظيم القاعدة والدواعش، وهكذا وجدنا عمليات إرهابية، يسقط فيها ضحايا كثر من المواطنين المدنيين، لعل أبرزها حادث 11 سبتمبر 2001، فى الولايات المتحدة ذاتها، بأكبر مدينتين، نيويورك وواشنطن، وقبلها كانت عمليات أقل فى لندن ومدريد وغيرهما، أما الآن، فإن العمليات الداعشية امتدت إلى فرنسا وبلجيكا وألمانيا، فضلاً عن الولايات المتحدة ولندن ذاتها، الجديد هذه المرة، أن العمليات الأخيرة يقوم بها مواطنون غربيون، بالمولد وبالثقافة وبالمعيشة، ومن ثم لم يعد هناك مبرر لاعتبار الإرهاب مرتبطا بعنصر بشرى، أو عرق بعينه، أو بثقافة محددة، والحكاية ببساطة أن الدول الغربية احتضنت فى فترة الحرب الباردة ورعت العناصر الراديكالية من الإسلاميين والمتأسلمين، وتحالفوا معاً ضد الشيوعية وأنظمتها، أو ما تصوروه أنظمة قريبة من الشيوعية والاتحاد السوفيتى داخل منطقتنا، حرب أفغانستان نموذجاً صارخاً، ومن قبل احتضانهم لفلول جماعة الإخوان، وتوفير ملاذات لهم، وخلق أجواء لهم يعملون خلالها داخل أوروبا والولايات المتحدة، وفى لحظة، حين اختفى العدو المعلن (الاتحاد السوفيتى)، ظهر العدو المضمر (الغرب)، وكان ما نراه من أعمال إرهابية.

حتى الآن، تتم العمليات الإرهابية بطرق بدائية، تصدر عن أناس استهانوا تماماً بالحياة، حياة الآخرين وحياتهم هم، عمليات الدهس كما فى «نيس» وغيرها، أو الذبح والقتل بالبلطة وغيرها، يمكن القول إن الإحكام الأمنى فى دول الغرب، لم يسمح بوقوع عمليات انتحارية على النحو الذى يجرى فى العراق وأفغانستان وباكستان وسوريا وعدد من البلدان الأفريقية، ولا أن تتم عملية بحجم كارثة 11 سبتمبر 2001، لكن من الوارد أن يحدث ذلك، وإن كنا نتمنى ألا يحدث فى أى مكان، لا فى بلاد الغرب ولا فى أى بلد بالمرة، ويبقى التساؤل قائماً: ماذا لو تمكن بعض الإرهابيين من امتلاك أسلحة حديثة أو أسلحة فتاكة؟!

المشكلة الآن، أن البلاد الغربية تتعامل مع قضية الإرهاب بالقطعة، وترفض أن تتعامل مع جذور الإرهاب وأصله، والذى يتمثل فى جماعة الإخوان، وإلى الآن، تضفى بعض الدول حماية على أعضاء هذه الجماعة، الأمر الذى يبدو معه أن صلة هذه الجماعة مع بعض المؤسسات الغربية، باتت عضوية، بل يمكن القول إنها وجودية، وكل منهما مستعد للتكيف مع الآخر، ما جرى من الجماعة فى لندن، قبل أسبوع، من إعلان ما أطلق عليه «وثيقة التعايش»، دال بذاته.

حتماً، سوف يتم ضرب تنظيم داعش وتحجيمه، كما تم من قبل مع «القاعدة»، وقد يحدث مع أبوبكر البغدادى ما حدث من قبل مع الزرقاوى وأسامة بن لادن، لكن الداء فى أصل الشجرة، أى فى تلك الجماعة، التى سوف تبقى تفرز تنظيمات من هذا النوع وبأسماء مختلفة، ومن ثم سوف يبقى الإرهاب قائماً، وسوف تدفع المجتمعات الغربية الثمن ولن ندفعه وحدنا، والواضح أمامنا، أن سقوط مواطنين أبرياء قتلى، حوادث الدهس والطعن، أهون لدى بعض المؤسسات الغربية، من إدانة جماعة حسن البنا وسيد قطب.

*نقلاً عن "المصري اليوم"