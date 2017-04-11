الإظلام والأسفار في الشفق

تدور الارض حول الشمس، وتجر خلفها مخروطا من الظل، وسبب هذا الشكل المخروطي هو كبر حجم الشمس الذي يفوق الارض بمقدار مليون وربع المليون مرة.

ويبلغ طول هذا المخروط طول قطر الارض 221 مرة، وتحيط بحواشي هذا الظل اضاءة غير مباشرة هي الشفق، ودخول هذا الظل على اي بقعة من الارض لا يجعلها مظللة تماما بسبب الاضاءة الضعيفة في حواشي الظل.

ففي موعد غروب الشمس مثلا، نجد الاضاءة قوية في اكبر حالاتها، ثم تخبو هذه الاضاءة فتصفر ثم تحمر ثم يختفي هذا المسمى بالشفق ويكون الوضع عكس ذلك في موعد طلوع الشمس، والشفق على ثلاثة انواع:

1 ـ الشفق الفلكي: وهو عند اول ظهور للنور ويقع ذلك عند انحطاط الشمس تحت الافق بمقدار 18 درجة.

2 ـ الشفق الملاحي: ويقع عندما يبلغ انحطاط الشمس تحت الافق بمقدار 12 درجة.

3 ـ الشفق المدني: وهو عندما لا يلزم استعمال الاضواء الصناعية ويقع عندما يبلغ انحطاط قرص الشمس تحت الافق بمقدار 6 درجات.

من ناحية اخرى، فإن ضوء الشمس له انكسار بما يسمى «انعطاف الشعاع» يزيد كلما قربت الشمس من الافق ويقل كلما ارتفعت الى عنان السماء حتى ينعدم عندما تبلغ الشمس سمت الرأس، ومقدار هذا الانكسار الذي يجعلنا نرى الشمس قبل شروقها الفعلي ونراها ظاهرة بعد غروبها الفعلي له تعديلات تقتضيها المعطيات الفلكية،

وهي كالتالي:

فزيادة البعد السمتي عن الزاوية القائمة بمقدار نحو 52 دقيقة قوسية هو الذي يجعلنا نرى الشمس قبيل اشراقها ونراها ظاهرة بعيد غروبها.

ومدة هذا القدر في الزيادة تختلف حسب الزمان من السنة وحسب المكان في الموقع الجغرافي لكنه نحو 4 دقائق في بلداننا معتدلة العرض الجغرافي.

اذن، هذا القدر من الزمن وهو 4 دقائق هو بداية الاظلام في الشفق بعيد غروب الشمس من الناحية الفلكية ثم يتبع ذلك الشفق بدرجاته المصطلح عليها عالميا.

نقلا عن "الأنباء"