استشهدت العميد نجوى عبدالعال، وهى تحاول منع الإرهابى من اقتحام الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، صباح الأحد، ولم تكن الوحيدة من أفراد الشرطة الذين سقطوا شهداء فى تلك العملية، ولكنها فى حدود المتوفر من المعلومات، أول سيدة من ضابطات الشرطة، تنال شرف الشهادة.

وكنت واحداً من الصحفيين والكتاب، فضلاً عن قطاع واسع من الشخصيات العامة، الذين طالبوا مبكراً، وألحوا سنوات الثمانينيات الأولى، أن تفتح أكاديمية الشرطة أبوابها لاستقبال الفتيات، على قاعدة تكافؤ الفرص بين الجنسين، وفتح الباب أمام المرأة المصرية، لتلحق بالمجالات التى تصورت الأجيال السابقة أنها ينبغى أن تكون حكراً على الرجال، وأن المرأة ضعيفة يصعب عليها دخول تلك المجالات، ثم حدث ذلك بالفعل، واستجابت وزارة الداخلية، منتصف الثمانينيات، فى خطوة تحسب لها، وتعكس موقفاً متقدماً، فضلاً عن بعد النظر بالقضايا الأمنية بالمجتمع المصرى، واستقبلت أكاديمية الشرطة عدداً منهن، وتخرجن ضابطات، وكنَّ نموذجاً رفيعاً للانضباط والالتزام، ثم جاء وزير الداخلية اللواء محمد عبدالحليم موسى - رحمه الله - ولم يكن متحمساً للفكرة، فأوقفها، لكن لم تطُل المدة، فقد ثبت احتياج العمل الشرطى للفتيات والسيدات، وهكذا، تواصلت المسيرة، فحركة التاريخ لا يمكن الوقوف ضدها، والتاريخ لا يتقهقر ويعود إلى الوراء، فضلاً عن أن بعض المواقف الأمنية تفرض وجود المرأة كضابط، ففى حالات التفتيش الذاتى، لن يكون من السهل على ضابط القيام بذلك مع فتاة أو سيدة، وإلا قد يتهم بالتحرش، وفى البداية لم تكن الداخلية تدفع بالضابطات إلى العمل الميدانى، كنا نلاحظهن فى بعض المكاتب الإدارية، مثل استخراج جوازات السفر، غير أن التجربة ترسخت وتعمّقت، شاهدنا أداء ضابطات الشرطة فى المطارات وفى مواجهة المتحرشين أيام العيد، بالشوارع والميادين، هل نذكر السيدة العميد نشوى مع أحد المتحرشين العام الماضى؟ ثم وقع الحادث الإرهابى البشع فى الإسكندرية، صباح الأحد الماضى، وكانت السيدة العميد نجوى تتولى بنفسها تأمين الكنيسة، ولنلاحظ أنها برتبة «عميد»، وهى رتبة رفيعة تسبق مباشرة رتبة «لواء»، أعلى رتبة بوزارة الداخلية، وهى تعمل بالداخلية منذ ثلاثة عقود، أى أن لديها خبرة طويلة، وتدرجت فى عدة مواقع شرطية، ورغم ذلك كانت فى الميدان، أى فى الشارع، عند بوابة الكنيسة المرقسية، والمعنى أن الوزارة أولت تأمين الكنيسة اهتماماً كبيراً، حيث كان أمامها السيدة العميد والسيد الرائد عماد الركيبى، الذى نال هو الآخر شرف الشهادة، فضلاً عن عدد آخر من أفراد الشرطة.

صباح الأحد، خطط الإرهابيون، لأن يقلبوا حياتنا جحيماً، ويفسدوا فرحتنا بأشياء كثيرة، فى مقدمتها عيد القيامة المجيد، وعيد شم النسيم، الأول ينتمى إلى الحقبة القبطية فى تاريخنا، والثانى من الحضارة المصرية القديمة «الفرعونية»، يتصورون بذلك أن بإمكانهم شطب التاريخ، ومحو مكون أساسى من الهوية المصرية، التاريخ لا يشطب أبداً، ولا يلغى، والهوية لا تهتز، ولا تمحى بعمليات إرهابية، ولغبائهم التام، لم يدركوا أنهم بعمليتى طنطا والإسكندرية، قدموا لنا دافعاً جديداً نحو مزيد من التماسك الوطنى والإصرار على الحياة فى مواجهة الموت الأسود، الذى يحملونه، ولا يعرفون سواه، واكتسبت مصر تعاطفاً ودعماً دولياً غير مسبوقين فى حربها على الإرهاب والإرهابيين.

باستشهاد العميد نجوى، تضيف المرأة المصرية إلى مجدها مجداً جديداً، طوال التاريخ كانت شريكاً فاعلاً فى بناء الحضارة المصرية، ولم تفلح، حتى أشد العصور ظلمة أن تحجب دورها، وإن حجمته بعض الفترات، وجاء العصر الحديث، وجدنا المرأة المصرية تشق طريقها فى العمل الرسمى وفى مؤسسات الدولة، تحديداً، وتؤكد أن وجودها حيوى وضرورى، وتضيف إلى سجلاتها شهيدة جديدة، إلى جوار شهيدات مصر فى مواجهة الحملة الفرنسية، وشهيدات ثورة 1919، واليوم فى مواجهة الإرهاب.

السيدة العميد نجوى.. إلى جنة الخلد.. مع الشهداء والصديقين.

* نقلا عن "المصري اليوم"