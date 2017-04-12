عباس الطرابيلي عصر الشهداء.. يعود من جديد!

على مدى التاريخ، عرف مسيحيو مصر عصوراً عديدة من الاضطهاد الدينى.. كان الأكثر بشاعة هو البداية مع عصر هيرودس الذى هو فعلاً بداية عصر الشهداء الذى سقط فيه الشهداء بالآلاف.. وبسببه عرفت مصر نظام الأديرة والهروب إلى الكهوف والجبال، بعيداً عن المدن هرباً بدينهم الجديد.. ثم عرفت مصر عصراً ثانياً من الشهداء خلال سنوات الحكم الشيعى لها، وبالذات أيام الحاكم بأمر الله الفاطمى.. وبسبب هذا التخبط سقط الحاكم بأمر الله نفسه قتيلاً ولم يعرف من قتله.. إلى أن تمسحت بريطانيا عندما أصدرت تصريح 28 فبراير 1922، معلنة استقلال مصر - عقب ثورة 19 - وطرحت التحفظات الأربعة التى لا يجوز مناقشتها.. وفى مقدمتها حماية الأقليات فى مصر، وكانوا يقصدون الأشقاء المسيحيين.

هنا تذكروا - بل تساءلوا - من أنشأ جماعة الإخوان.. ومن قام بتمويلها من البداية.. أليست هى بريطانيا.. ثم من يواصل حماية الإخوان ويدعمهم ويجعل من بلاده المأوى الآمن لهم.. أليست هى بريطانيا؟!

نحن فعلاً فى عصر جديد للشهداء.. وكأن آلام المسيحيين ودموعهم لم تجف أبداً.. وها نحن نعيش عصراً جديداً من الشهداء.. فلماذا الأشقاء المسيحيون هم المستهدفون الآن؟ لماذا الكنيسة.. ولماذا أصل المصريين؟ وهنا نقول إنهم «الأقباط» لأننى كنت أقول: قولوا المسيحيين لأن الأقباط «هم كل المصريين» وهناك قبطى مصرى دينه الإسلام.. وقبطى مصرى دينه المسيحية.. فإذا كان الإرهاب يستهدف الآن الكنائس.. فإن دم القبطى المصرى «المسيحى» يختلط بدم القبطى المصرى «المسلم»، وما جريمة الكنيسة المرقسية بالإسكندرية إلا مثال حى على ما أقول.

ولكن أبشع ما فى هذه الجرائم هو توقيتها.. إذ يتعمد المخططون والمنفذون أن تقع كلها فى مواسم الأعياد المسيحية.. كأن المقصود هو المسيحية نفسها، وإجبار من يعتنقها على الرحيل.. على الهجرة.. ليتمكن الاحتلال الإخوانى - وإخوتهم - من السيطرة.. فإما يحكموننا.. وإما يقتلوننا.. ولقد بكى كل المصريين «الأقباط» على الضحايا.. الكل بكى، فالمصرى هو المسالم. هو الباحث عن الأمن. هو من يتجاور فى سكنه ويتجاور فى عمله.. ويتجاور فيما يركبه.. وما يأكله ويلبسه مع أخيه المسيحى.. بل إننى كنت محتاراً - لسنوات طويلة وأنا أعمل صحفياً بدار أخبار اليوم.. هل سعيد سنبل مسلم أم مسيحى؟.. لأن هناك عائلة سنبل المسلمة.. وأيضاً عائلة سنبل المسيحية.. بل نفس الشىء مع موسى صبرى.. هل هو مسلم. وصبرى موسى الصحفى بدار روزاليوسف مسيحى أم مسلم؟.. ذلك لأن جيلى كله لم يكن يهتم بهذه الأسماء.. بل كان الكل يعمل فى أمان تام.. وأتذكر قولاً لأحد كبار شيوخنا إنه ذهب يوماً لزيارة موسى صبرى، فى مرضه الأخير، وجاء الخادم بفنجان القهوة ووضعه على الكومودينو.. فانتفض موسى صبرى وألقى الفنجان على الأرض وقال: لا شىء يوضع «أبداً» فوق المصحف الشريف.. إذ كان موسى صبرى، رحمه الله، يضع المصحف بجواره.. بجوار المخدة!!

■ ■ ترى: كيف يتعامل القتلة الآن مع الإنجيل.. بل مع المصحف الشريف نفسه، وكانت هذه هى سلوكيات الصحفى موسى صبرى.. وكان مسيحياً.. بل كان الشيخ أحمد حسن الباقورى شاهداً على زواجه وزواج أولاده.. المسيحيين!!

■ ■ هنا أقول عن القتلة: حقاً ليسوا مسلمين.. بل هم ليسوا مصريين.. وأعرف مسيحيين تبرعوا لبناء المساجد وتعميرها أكثر مما فعل الكثير من المسلمين.. أشهد بذلك. وأنا مسلم. دخلت الكعبة، إلى داخلها، وصليت فى كل أركانها الأربعة، من الداخل، أى لا يملك أحد أن يتهمنى فى عقيدتى.

■ ■ أقول ذلك لأن الدين الإسلامى أوصانا بالإخوة المسيحيين الذين قالوا إنا نصارى.. لأن بينهم قسيسين ورهباناً، ولكن من قال إن هؤلاء القتلة يعرفون حقيقة الإسلام، هذا الدين الذى تحيته هى السلام.

فهل هذا هو ما نقوله للأشقاء المسيحيين فى أعيادهم؟!

* نقلا عن "المصري اليوم"