مباحث أمن الكنائس

كان المقدم نبيل مسؤولاً عن تأمين زيارات الأهالى فى سجن العقرب، كان عقله أشبه بالكمبيوتر، خدمته كلها قضاها فى السجون، كان يحفظ كل النساء سواء الزوجات أو الأمهات أو الأولاد عن ظهر قلب.

كان يعرف المنتقبة ويكتب اسمها قبل أن تنطق به، رغم أنه لا يظهر من جسدها شىء، كان أحياناً يرى شنطة المنتقبة فيعرف أنها زوجة فلان أو أخت فلان، قبل أن ينظر فى بطاقة أى زائر، كان يسجل اسمه رباعياً لأنه يحفظه عن ظهر قلب، وذلك لعلة بسيطة هى تراكم خبراته فى هذا المجال دون غيره.

كان يحفظ السجناء جميعاً بأسمائهم الرباعية ويعرف طباعهم وما يحبون وما يكرهون وكل شىء عنهم، حتى الطعام الذى يحبونه والنوادى الرياضية التى يشجعونها، كان زملكاوياً متعصباً، وإذا قدر له المبيت فى السجن ليلة مباراة للزمالك يأتى إلينا قائلاً: الزمالك سيلعب اليوم، نريد دعواتكم، ثم يقول مازحاً: إذا انتصر الزمالك فستكون الزيارة رائعة فى الغد، وإذا انهزم فسأحولها إلى غم ونكد، يضحك الجميع وتدور الحياة دورتها.

أسوق هذه القصة الواقعية توطئة لما أريد قوله فى مسألة تأمين الكنائس، فمن وجهة نظرى أن هذا التأمين يحتاج إلى جهاز متخصص وضباط تتراكم لديهم الخبرات الأمنية والإنسانية فى ذلك، مع الاستعانة بالأجهزة والتقنيات الحديثة.

فتأمين الكنائس ليس بالأمر اليسير، لأن الداخلين إليها والخارجين منها، خاصة فى أيام الأعياد والاحتفالات، قد يصل عددهم لآلاف من كل الشرائح، ومن اليسير أن يندس فيهم واحد أو أكثر، خاصة إذا كانت القوة المكلفة بالتأمين غير متخصصة وتتغير من حين لآخر، ولا تعرف أصلاً أشكال المصلين والمترددين، ولا تتراكم لديها الخبرة الأمنية من كثرة التعامل معهم.

فتأمين الكنائس يختلف عن تأمين المطارات، لأن الإنسان قد يسافر عدة مرات فى العمر، ولكنه سيذهب للكنيسة مرة كل أسبوع والتأمين المشدد والدقيق عادة ما يصاحبه تفتيش ذاتى أو تضييق بشكل ما أو تعطل وازدحام فى الدخول والخروج أو طلب إبراز البطاقة الشخصية، ومع تكرار التدقيق أو التأخر فى الدخول والخروج أو كتابة بيانات أو طلب البطاقة سيحدث ضيق وتذمر تدريجى لدى المصلين والمترددين على الكنائس، مما ينعكس سلباً على العلاقة بين المترددين وطاقم التأمين والحراسة، رغم أن الأخير يعمل لمصلحة الأول.

ويزداد الضيق والتذمر إذا لم يكن طاقم التأمين احترافياً مهنياً مهذباً، أو كان ضيق الصدر، أو كان حرفياً فى تصرفاته الأمنية.

والبديل هو تكوين جهاز متخصص أقترح أن يكون اسمه «مباحث أمن الكنائس» ويتكون من ضباط وأمناء محترفين على درجة كبيرة من الفهم وحسن التعامل والانضباط ولديهم خبرات عن المجموعات التكفيرية التى تنتهج التكفير والتفجير وعلى تواصل مستمر مع أقسام الأمن السياسى، وأن يكون العنصر البشرى هو الأساس والعنصر التكنولوجى كمساعد، لأننا جربنا مئات المرات تتعطل فيها هذه الأجهزة فى السجون أو القطارات أو المترو، وقد يستمر العطل لفترة وذلك للبيروقراطية المصرية المعروفة التى لا دواء لها.

ومع تراكم الخبرة سنجد أن ضباط وأمناء «مباحث أمن الكنائس» سيحفظون كل المترددين على الكنيسة عن ظهر قلب، ويعرفون كل شىء عنهم، ولا يحتاجون إلى إجراءات استثنائية تضايق مجاورى الكنيسة مثل غلق الطريق باستمرار أو خلق حالة من التكدس والتذمر فى الدخول والخروج أو طلب تحقيق الشخصية باستمرار.

تراكم الخبرات هذا كان الفيصل فى إدارة الدولة المصرية قبل اختراع الكمبيوتر وتخزين البيانات فيه.

لقد قابلت أحد مأمورى السجون فذكرت أمامه رقم تليفون ثم أردت مرة أخرى أن أمليه عليه فرفض وقال: أنا أحفظه قلت له: كيف ذلك؟ وأنا ذكرته لك منذ شهر.

قال: عملت فى هيئة اتصالات الشرطة عدة سنوات، وتعلمت هناك أن أحفظ أى رقم تليفون يقال أمامى مرة واحدة، إنه تراكم الخبرات.

أما أن يتبادل الشاوشية ذوو الثقافة البسيطة والفكر المحدود الجلوس فى الكشك أمام الكنائس، والاكتفاء بالخرسانات المسلحة أو إغلاق الطرق ووقف الحال على شارع تجارى بأسره، فهذا ما أثبتت حوادث التفجير الأخيرة عدم جدواها لأن الانتحارى سيدخل إلى الكنيسة بين المصلين.

هذا الجهاز سيطور نفسه بالتدريج، وسيفكر دوماً فى حلول مبتكرة، وسيُمنح صلاحيات فى مقابلها مسؤوليات وعقوبات، أما أن تتوزع المسؤولية كلها على مديرية أمن بأكملها فلا تعرف من المسؤول بالضبط وكل قسم يرسل عدة ضباط مختلفين فى كل مرة، فهذا هو العبث بعينه.

* نقلاً عن "المصري اليوم"