شوارعنا.. لحمارين أم لجملين؟!

شدتنى مقالات «نيوتن» عن الخديو إسماعيل، ووصفه له بأنه رجل الخيال، فى تاريخ مصر.. وتذكرت تخطيطه للقاهرة الخديوية، التى كان هدفه أن تصبح «واجهة عصرية» للقاهرة، مدينة الألف عام.. وكيف طلب من وزير أشغاله - وزميله فى البعثة إلى أوروبا - على باشا مبارك أن تكون شوارع هذه العاصمة الجديدة متقاطعة.. وعريضة، مثل تلك التى تنطلق من ميادين دائرية، على غرار ميدان الاتوال، أى النجمة أعلى تبة فى طريق الشانزليزيه، حيث قوس النصر.. وكيف تتفرع منه كل الشوارع.. مادامت شوارع باريس القديمة ضيقة.. لا تصلح فيها التوسعات.. إلا بالإزالة ونزع الملكية.. ونلاحظ فى شوارع القاهرة الخديوية أنك ترى أول الشارع.. كما ترى آخره.. دون أى عائق.. ووجود الأشجار على الجانبين.. وهى الشوارع الحالية: فؤاد وشريف وسليمان وعدلى وثروت وعماد الدين ومحمد فريد.. وغيرها.. وأن تكون مضاءة بالغاز. ومدكوكة بحجر الدقشوم، وهناك من يرشها بالمياه، مرتين يومياً.

وتذكرت هنا كيف أن إسماعيل شرب الخيال من جده محمد على باشا.. إذ عندما اشتكى له التجار «الأجانب والمصريون» من عدم وجود شارع يسهل حركتهم من الجامع الأزهر إلى منطقة الأزبكية.. فعقد محمد على اجتماعاً، حضره أهل الرأى والمشورة، ليناقشهم فى الأمر.. وليستمع إلى مقترحاتهم عن عرض هذا الشارع المقترح.. هنا أجمع الحاضرون على أن يأتوا بحمارين محملين بالتبن ويجلسان «خلف خلاف» ثم يقيسون اتساع المنطقة بهذين الحمارين.. ليكون ذلك هو عرض هذا الشارع الحيوى الجديد، الذى سيكون عصب الحركة التجارية.. هنا - وبعد صمت لم يطل كثيراً - قال محمد على: طيب يا جماعة.. اجعلوا عرض الشارع بحيث يتسع لمرور «جملين» محملين بالتبن.. يجلسان خلف خلاف.. وقال لأهل الرأى والمشورة.. انظروا إلى المستقبل.. لنكون مستعدين للتطور.. وقد كان. وتم تخطيط الشارع «الجديد» بما يتسع لمرور جملين محملين بالتبن.. وليس فقط لمرور حمارين!! هذا الشارع الذى حمل عند إنشائه اسم «السكة الحديد» هو نفسه الآن شارع الموسكى وباسمه الرسمى: شارع جوهر القائد.. والذى أصبح «قصبة» الحى التجارى، الذى يلائم الدولة العصرية، التى أخذ محمد على فى إقامتها.

ترى.. هل نتصور هذا الشارع الآن، لو وافق محمد على على أن يكون عرضه يسمح بمرور حمارين.. ولم يفكر فى جعله يسمح بمرور جملين.. وهو الآن مغلق تماماً أمام السيارات.. ويتلامس فيه الناس.. فهل كان محمد على أكثر خيالاً مما كان عليه أهل الرأى والمشورة؟ قولوا أنتم.

وتذكرت ذلك عندما أنشأنا حى مدينة نصر، وكان يفترض أن يصبح هو «العاصمة الإدارية» لمصر.. وتساءلوا معنا: هل كان «كل الذين» خططوا لشوارع هذا الحى الجديد عند مستوى من يملكون خيالاً خصباً، وكيف كان يجب أن يكون عرض هذه الشوارع، أضعاف ما هى عليه الآن.. وكيف وقعوا فريسة لشارع رئيسى كبير واحد هو شارع صلاح سالم، الذى يقطع شرق القاهرة من سور مجرى العيون جنوباً.. وحتى مطار القاهرة.. وأنه لولا ذلك - ولظروف حربية محضة - لما أنشأنا طريق النصر «المنصة».. لكى تستخدمه - مثلاً - الطائرات الحربية بديلاً لمهابط مطار القاهرة.. ولولا ذلك لكان طريق النصر، على غرار شارع صلاح سالم.. ألا نفكر.. قليلاً.. نقول ذلك لأن المنطقة كلها كانت صحراوية قابلة لأى فكر عصرى!!

ونفس الشىء، عندما أنشأنا مدينة 6 أكتوبر، فجعلنا من طريق المحور من ميدان لبنان بالجيزة إلى فوق تقاطعه مع الصحراوى للإسكندرية. جعلنا هذا المحور من حارتين وربما ثلاث.. وبعد أقل من 10 سنوات أجبرتنا حركة السير والإقبال على العمل والإقامة فى هذه المدينة الجديدة على أن نعيد النظر فى عرض هذا المحور.. وأضفنا حارتين فى كل اتجاه.. ورغم ذلك.. فالسير - وقت الذروة على هذا المحور - هو العذاب نفسه.. والحل التخفيف من ضغط السيارات بإنشاء مترو كهربائى يربط بين قلب العاصمة المصرية.. وقلب 6 أكتوبر.. نقول ذلك قبل أن تغزو المبانى جانبى هذا المحور.. فندفع الملايين لنزع ملكيتها.

■ وإذا كنا راعينا ذلك فى تخطيط شوارع التجمع الخامس والقاهرة الجديدة فإن ذلك يتم فقط، فى المحاور الأساسية وحدها.. أما الشوارع الداخلية.. فالحديث يكشف القصور العقلى دائماً.. هناك. وربما نجد أن هذه الشوارع الداخلية تعيدنا إلى شوارع جاردن سيتى التى كان الهدف منها سكن الباشاوات.. والقصور والفيلات.. ولا داعى لشوارع عرضية.. هناك!!

■ ولما كنا الآن ننشئ عاصمة إدارية لمصر - رغم اعتراضى على التوقيت - فهل نسأل: ماذا عن عرض محاور المرور الرئيسية.. ثم الشوارع الداخلية.. وهكذا.

■ أم يا ترى سوف نضطر إلى فكر الجملين بديلاً لفكر الحمارين فيما نحدده من عرض هذه الشوارع.. أقول ذلك، قبل أن أستدعى خيال محمد على باشا.. وخيال حفيده الخديو إسماعيل!!

* نقلا عن "المصري اليوم"