افتح مكتبة.. تغلق 100 مركز إرهابي

يخطئ من يعتقد أن القوات المسلحة تستطيع وحدها مواجهة الإرهاب.. وحتى لو تحقق ذلك فإن أضلاع العملية تظل ناقصة ركناً مهماً.. بدليل أن الإرهاب موجود فى أقوى الدول: أمريكا. روسيا. فرنسا. بريطانيا. ألمانيا.

وأثق بأن الإرهاب لم يتجبر ويتجسر ويطغ ويبغ إلا بعد أن ضعفت يد الدولة عن تقديم التعليم الطيب. وتربية الشعب على الأخلاق الحميدة، من خلال المدرسة الطيبة!!

والمدرسة هى: منهج. وكتاب. ومدرس.. ومكتبة. وفرق بين الشعب الآن وشعب كان يدرّس لأبنائه علم الأخلاق - كما كان يحدث عندنا - وكان يهتم بإعداد المدرس القادر على: التربية. والتوجيه.. ثم التعليم.. ولذلك نجد أننا - عندما كانت تتوافر فى مدارسنا «زمان» كل هذه المقومات لم نسمع عن الإرهاب.. أو نمت من الإرهابيين، وبأيديهم.

ومنذ اليوم الأول الذى توارت فيه كل هذه المثل الطيبة - من المدرسة وتوابعها - نشأ الفكر الإرهابى.. وتوارت الأخلاق الحميدة. وكانت المكتبة تزين كل مدرسة: ابتدائية وثانوية.. وكانت مكتبة الجامعة تجذبنا إليها.. بالجو الصحى.. والهدوء الذى يشجع.. والكتب متنوعة الثقافات تحت أيدينا.. وكنت من عشاق المكتبة: فى المدرسة الابتدائية، ثم الثانوية. وكنت أستثمر أى ساعة فراغ بين محاضرتين لأسرع الخطوة إلى مكتبة الجامعة بجامعة القاهرة.. قارئاً أو مستعيراً.

ومن أول الأماكن العامة التى ذهبت إليها - ومن اليوم الأول لى بالقاهرة للدراسة بجامعتها - كان دار الكتب المصرية بميدان باب الخلق عند منتصف شارع محمد على وأنا صاعد إلى القلعة.. وكنا ندخل المكتبة كأننا ندخل معبداً: مسجداً كان أو كنيسة.. ولا غرو أن كان المصرى القديم يعامل المكتبة كما يعامل المعبد.. بل إنه فى عز مجد الدولة الإسلامية كان المصرى يطلق على المسجد أو الجامع اسم مدرسة، وهذه هى «مدرسة السلطان حسن» درة مساجد كل المسلمين فى العالم.. وكان كذلك جامع الأزهر.. وجامع بيبرس.. وكانت كلها أماكن تؤدى المهمتين معاً: عبادة الرب.. وتعليم الابن.. حيث التعليم لكل أصحاب المذاهب الأربعة.

بل لاحظوا تلك المهمة المشتركة لظاهرة «السبيل»، فقد كان الدور الأرضى من هذه المؤسسة مكاناً لتوفير مياه الشرب للبشر.. وللحيوانات أيضاً، ثم الدور التالى كان مقراً للكُتاب، أى المدرسة.. ثم الدور الثالث كان سكناً للعاملين فى «هذه المؤسسة الخيرية الكبرى» حيث يرتوى الناس بالماء النظيف.. وترتوى العقول بالعلم والمعرفة.. ولا ننسى هنا «حوض سقاية الحيوانات»!! بالذمة هل عرفت أى حضارة غيرنا مثل هذه المؤسسة متنوعة المنافع: للعقول. والروح. وللأجساد؟!

من هنا، تجىء الدعوة التى أطلقها عميد السفراء المصريين عبدالرؤوف الريدى بإنشاء 1000 مكتبة عامة.. دعوة للعودة إلى الأصول وإلى الأسلوب السليم للتربية، لكى يتعود الإنسان وهو طفل على الذهاب إلى المدرسة لينهل من علومها العصرية.. والذهاب إلى المكتبة يزيد من قدراته.. وحتى لا يجد فراغاً فى حياته يستغله صاحب كل عقل مريض.

وأكاد أقسم: أن الإرهاب ما زاد فى بلادنا إلا بعد أن ابتعد شبابنا عن المدرسة «السليمة»، ومنذ هجر كلهم المكتبة العامة بكل ثروتها.. وأكاد أجزم أن سلاحنا الأول لمواجهة الإرهاب يبدأ من هنا.. من المدرسة «السليمة»، ومن المدرس الواعى الفاهم.. ومن المكتبة العامة حتى ولو كانت من غرفتين أو ثلاث غرف.. المهم ما فيها من كتب ومن تراث فكرى.. بشرط أن يتواكب ذلك مع متطلبات الثقافة الحديثة.. ومن تطور فى علم المكتبات.. ومن أجهزة القراءة العصرية التى نجد - مثلاً - دائرة المعارف البريطانية على «سى. دى» بسيط.. وكذلك كل أمهات الثقافة العالمية.

■ المكتبة العامة إذن هى سلاحنا الأول والأكبر فى معركتنا لقهر الإرهاب.. وكلما زاد عدد الكتب وسهلنا للشباب الحصول عليها.. حققنا نصراً حقيقياً فى معركتنا ضد الإرهاب.. وأنا على يقين بأنه منذ غابت المكتبة عن شبابنا.. غاب العقل المصرى وأصبح الشباب سهلاً أمام عصابات تدمير الأمة.. لقد سيطر الإرهاب بعد أن غابت أو اختفت المكتبة العامة.

■ ودعوة السفير الريدى تقول للكل: «افتحوا مكتبة.. تغلقوا 100 مركز لتوليد الإرهاب».. فماذا لو فتحنا 1000 مكتبة عامة كما يرى عبدالرؤوف الريدى.. تلك هى البداية.

■ وصدقونى.. سوف ندحر الإرهاب ونهزمه فى مقتل لو ثبتت الدولة فكرة السفير الريدى.. لأن ذلك هو الطريق الوحيد للقضاء على الإرهاب. ولكن اعرفوا أولاً كيف تجذبون الشباب للذهاب للمكتبة.

* نقلاً عن "المصري اليوم"