فرنسا: الطوارئ والديمقراطية والإرهاب

جرت انتخابات الرئاسة الفرنسية يوم الأحد، وأُعلنت النتائج بعد وقت قصير من انتهاء التصويت، ومن المقرر أن تجرى الإعادة فى السابع من مايو بين ماكرون ومارى لوبان، انتخابات الأحد جرت بعد حوالى ستين ساعة فقط من عملية إرهابية فى شارع «الشانزليزيه»، وبعد ثلاثة أيام من قيام الرئيس الفرنسى «هولاند» بتمديد حالة الطوارئ.

لم تَحُل العمليات الإرهابية المتكررة دون إجراء الانتخابات، ولم تؤثر حالة الطوارئ على نزاهة وشفافية تلك الانتخابات، ولم نسمع فى فرنسا لغطاً حول إعلان الطوارئ ولا جدلا من نوعية أن الإرهاب يُستعمل كفزاعة لتحقيق رغبات السلطة، والانقضاض على الديمقراطية، تعامل الدولة والمجتمع الفرنسى مع الموقف يبعث على الإعجاب، ويعبر عن نضج حقيقى، مثل تعامل المصريين مع حادث كنيستى طنطا والإسكندرية.

فى الحالة المصرية والفرنسية، أثبت المجتمع حيوية حقيقية وقدرة على تجاوز العمليات الإرهابية، لم يستجب المجتمع لرغبات وأهداف الإرهابيين، هؤلاء القتلة يريدون للحياة أن تتوقف، وأن يشيع «الموات» فى الحياة العامة وبين الناس، ومن ثَمَّ فإن ممارسة الحياة بكل أشكالها العادية ومقتضياتها ضرورة لمواجهة الإرهابيين والقضاء على مشروعهم.

درس التجربة الفرنسية، وكذلك المصرية، يقول إن الإرهاب يجب ألا يعطلنا عن شىء، ولا يعرقل المشروع السياسى للدولة والمجتمع، ويؤكد هذا الدرس أن العملية الديمقراطية لا تعطلها حالة الطوارئ، ذلك أن الطوارئ تظهر وقت الضرورة، وتهدف إلى تأمين المجتمع من أخطار محدقة، وفى مقدمتها الإرهاب، وهذا التأمين يجب أن يكون هدفاً من أهداف الديمقراطية، والواقع أن الديمقراطية ليست هدفاً فى حد ذاتها، ولكنها وسيلة لتحقيق أهداف المجتمع فى التعددية وتداول السلطة بسلام وعدم التمييز بين المواطنين، والمشكلة أن بعضنا، فى مصر وفى عالمنا العربى كله، يعمل ويؤمن بأن الديمقراطية هى الهدف فى حد ذاتها، حتى لو لم يتحقق السلام الاجتماعى، بل حتى لو انهارت الدولة وفقد الوطن استقلاله. وجدنا فى العراق، سنة 2003، مَن أُطلق عليهم «المعارضة العراقية فى الخارج»، يضغطون ويلحّون على الولايات المتحدة وبريطانيا لغزو العراق، ثم أُعلن احتلال العراق، وهم سعداء جداً بذلك، ويتصورون أنهم حققوا الديمقراطية، وبينهم مَن راح يتفاخر بالدعم المالى الذى تلقاه من المخابرات المركزية الأمريكية (CIA)، وهل هناك ديمقراطية لبلد تحت الاحتلال؟!! مؤخرا كتب أحد هؤلاء العراقيين اعتذاراً إلى الشعب العراقى عن الدور الذى قام به وأدى إلى ما حدث فى سنة 2003.

فهم الديمقراطية على أنها الهدف النهائى والغاية الأخيرة للإنسان والمجتمع قد يؤدى فى بعض المراحل إلى تدمير المجتمع وإسقاط مؤسسات الدولة، وهو ما يُفضى إلى نوع من العدمية الشديدة، وقد عانينا بعضاً من ذلك فى السنوات الأخيرة، وقد يُوقِع هذا الفهم الوطن بأكمله تحت الاحتلال، أو يؤدى إلى تفتيته وتمزيقه.

فى وقت من الأوقات تصور البعض أن الديمقراطية تعنى هدم مؤسسات الدولة، ولا يهم عندهم تعطل أحوال الناس، ولا توقف عملية التنمية الاقتصادية، مما يعنى ازدياد معدلات الفقر وأعداد الفقراء، وإذا صارحتَ بعضهم بشىء من ذلك يتمطى قائلاً: «لكنها الديمقراطية»، وكم من الجرائم والتجاوزات تُرتكب باسم الديمقراطية.

الديمقراطية وسيلة، بين وسائل كثيرة وعديدة، لا يجوز التهوين منها والاستخفاف بها، ولا يصح الالتفاف عليها، لكنها- أكرر- ليست الغاية النهائية، وحالة الطوارئ يجب أن تُعامَل باعتبارها حالة استثنائية، لا يتم اللجوء إليها والإقدام عليها إلا حين تكون ضرورة قصوى لحماية المجتمع، والخطر أن تنتقل الطوارئ من الاستثناء إلى أن تصبح هى القاعدة الأساسية، كما حدث عندنا فى مصر- من قبل- حين أُعلنت الطوارئ بعد اغتيال الرئيس السادات فى أكتوبر سنة 1981، لكنها ظلت تُجدد من البرلمان باستمرار طوال 30 عاماً متواصلة، فأضَرّت كثيراً بالمجتمع ومؤسسات الدولة. ما حدث فى فرنسا يقول إنه حتى فى ظل الطوارئ، ومع وقوع عمليات إرهابية، فالديمقراطية لا تتوقف ولا تتعطل.

* نقلا عن "المصري اليوم"