يجىء بزفة.. ويخرج بسطرين!

أشك كثيراً، أننا نعرف المعنى الحقيقى لكلمة «ثورة». ومن كثرة ما نرددها.. نصدق أننا فعلاً، فى ثورة!! وربما كانت يوليو 1952 صادقة مع نفسها عندما أطلقت على نفسها تعبير «الحركة المباركة». أما الذين يطلقون «البخور» عمال على بطال.. فهم الذين أطلقوا عليها اسم «ثورة» حتى صدق رجالها هذه المقولة!!

وفى عامين عشنا عملين. الأول أطلقنا عليه اسم «ثورة 25 يناير» والثانى ثورة 30 يونيو.. فهل نحن فعلاً فى ثورة.. أم أننا ننفذ نفس أسلوب حياتنا - بكل ما كان فيها قبل ذلك - فى كل أمورنا التالية، بعد هاتين الثورتين؟!.. ومن أبرزها: قد نعرف لماذا «ثار الشعب» ولكننا لم نعرف كيف نطور أمورنا وأسلوبنا بعد هاتين الثورتين.. وما جرى فى الساعات الأخيرة، خير دليل.

إذ فوجئ كل المصريين بخبر تعيين - أو تفويض - الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، بتولى مسؤولية رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس.. وبدرجة وزير.. ودون أن نقرأ - مجرد قراءة- خبر إقالة أو إنهاء خدمة الدكتور أحمد درويش، رئيس هذه الهيئة.. رغم أنه أمضى فى منصبه هذا 519 يوماً.. منذ تم تعيينه فيه فى نوفمبر 2015.. وبعد 24 ساعة انفردت «المصرى اليوم» بالتفاصيل.. التى تقول إنه تمت إقالة الدكتور أحمد درويش.. وصدور قرار جمهورى بتعيين الفريق مميش مكانه، إضافة إلى عمله الأساسى: رئيساً لهيئة القناة.. وهنا العجب.

قد يكون قرار تعيين الدكتور أحمد دريش جانبه الصواب من البداية.. وكان البعض هنا يتقبل قرار الإقالة، أو الإبعاد.. ثم ماذا يعيب أن نقول للناس: لماذا تم التغيير.. وهل السبب نقص فى كفاءة الرجل، حاشا لله، فهو مشهور له بالكفاءة.. وهل السبب رغبة فى توحيد سلطة اتخاذ القرار.. أى يتولى الفريق مميش الجمع بين الهيئتين: الأولى هيئة القناة نفسها. والثانية الهيئة الاقتصادية للمنطقة.. أم من الصعب أن نعرف لماذا جاءوا به.. ثم لماذا غدروا به وأقالوه.. أو اغتالوه. ولو معنوياً؟!.

إن صدور تصريح رسمى من المتحدث الرسمى باسم الحكومة يغنى عن القيل والقال.. بل يقطع الألسنة التى تأخذ جانب السخرية من الحكومة ومن قراراتها.. بل يوقف كل التعليقات المسيئة للدولة.. وللحكومة.. ولمن خرج.. ومنها مثلاً ما يردده البعض عن نظرية «عدم الاستلطاف». أو غياب الكيمياء الإيجابية بين الشخصيتين.. المسؤولتين. مادامت الأهواء لاتزال تسيطر على سلوكياتنا.. وحتى لو قالوا لنا إن توحيد سلطة اتخاذ القرارات هنا، مطلوبة. فالمنطقة واحدة.. والهدف المطلوب واحد.. ولكن ألم يكن هذا التصور موجوداً.. عند التعيين.. حتى نتجنب تبعات قرارات الإقالة أو غيرها.. أم هناك قرارات صدرت من رئيس هيئة القناة ورئيس هيئة منطقتها الاقتصادية ما كان يجب أن تصدر بسبب تعارضهما، مع بعضهما البعض؟!

هنا يجىء السؤال الأكثر حساسية: ما هى أسباب استبعاد الدكتور جلال مصطفى سعيد من وزارة النقل، رغم كل خبراته العلمية والعملية.. وهل أخطأ الرجل بالذات فيما قيل عن أسباب هروب بعض التوكيلات الملاحية.. لو كان الأمر كذلك؟!.. فما أكثر مثل هذه القرارات فى معظم الوزارات.. أم أن سبب الإبعاد هو «صراع» فى السلطات التنفيذية فيما ينفذ من مشروعات قومية.. تختلف فيها الآراء.. وهنا ترى السلطة الأعلى أن فك الاشتباك واجب سريع لحسم الأمور.. أم السبب اختلاف طريقة التعامل مع الشركات المنفذة لهذه المشروعات القومية.. أى بالبلدى «لكل مسؤول» رؤيته فى الإدارة.. وفى تحركاته فى المواقع.. مادامت الأهداف القومية واحدة، وهنا نتذكر ما صرح به الرئيس السيسى فى مؤتمر الشباب منذ أيام وقوله: بجيب مسؤولين كتير.. وأول ما يخشوا الوزارة.. يغطسوا ومايطلعوش تانى!!

■ ■ أغلب الظن أن ما يدور تحت السطح يمكن أن يكون صحيحاً.. وهو للأسف صراع بين الأجهزة.. وأن هناك من يطبق النظم الإدارية والفنية كما تقول القواعد.. وهناك من ينطلق بأسلوب الثورة على أى روتين.. هل هو فعلاً صراع بين الأشخاص.. وراء ما جرى - منذ فترة.. وأخيراً - من تعديلات فى قمة السلطة التنفيذية. ولماذا لا تقولون الحقيقة للناس؟!.

■ ■ ومن من المسؤولين من يقبل أن «يذهب إلى الظل» بينما تدور حوله الأقاويل بسبب طريقة إبعاده عن المسؤولية.. فيظل يلعق جراحه.. وكم من وزير ناله هذا السلوك مثل وزير التموين الأسبق.. ثم السابق.. وكان الأسبق نجماً بارزاً عند وسائل الإعلام!! ولا يكفى فى موضوع الدكتور أحمد درويش الكلمات التى قالها الفريق مميش من شكر للدكتور درويش على فترة رئاسته للهيئة طوال الفترة السابقة، التى قدم فيها كل الجهد والعرق لخدمة المنطقة الاقتصادية.. لأنها كلمات للمجاملة لا أكثر!!

■ ■ أموت وأعرف - ويعرف معى كل المصريين - لماذا يجىء الوزير أو المسؤول تحيط به «الزفة».. ولماذا يرحل بسطرين، مجرد سطرين فى صحيفة، حتى إن تبرعت الدولة بهذين السطرين؟!.. إذ غالباً ما تبخل بهما على المسؤول الذى ناله الغضب.

* نقلاً عن "المصري اليوم"