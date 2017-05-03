الحلفاء الأعداء

عام 2012 أنتج أوليفر ستون سلسلة من عشر حلقات عن (التاريخ غير المحكي للولايات المتحدة الأميركية)، خصص منها حلقات عن علاقة الولايات المتحدة الأميركية بالاتحاد السوفييتي، وبالتحديد بالموقف من مشاركته حليفاً رئيساً ضد النازية وأطماع هتلر في الحرب العالمية الثانية، وعن طبيعة العلاقة بين القوتين العظميين في فترة الحرب الباردة التي انتصر فيها الغرب وتفكك على إثرها الاتحاد السوفييتي. الفكرة الرئيسة لدى «أوليفر ستون» -من وجهة نظره - أن السوفييت قوبلوا بالجحود والنكران من قبل الحلفاء، ويجادل «ستون» بأن السوفييت استُغِلوا، وأنهم قدموا من الضحايا في الحرب أكثر مما قدمه غيرهم، وأنه لولا الاتحاد السوفييتي لما كان بإمكان الحلفاء أن ينتصروا على النازية. كل هذه الحلقات متاحة للمشاهدة على «يوتيوب» مترجمة إلى «العربية».

في نهاية الحرب العالمية الثانية، كان تشرشل قلقاً من وصول الروس إلى برلين، كان يعي تماماً أن أي محاولة من قبل الأميركيين والبريطانيين والفرنسيين للحيلولة دون وصول الجيش الأحمر إلى برلين ستكون كارثة قد لا تقل نتائجها الخطيرة عن الحرب نفسها التي خاضها الحلفاء لسحق النازية. كان السوفييت حلفاء لا غنى عنهم، ولكنهم كانوا عدواً لا مفر من التعاطي معه، الحذر منه، فقد وحّد هتلر السوفييت مع الحلفاء الأوروبيين للوقوف ضد أطماعه. لم تغن رسائل التطمين المتبادلة بين ستالين وهتلر. كانت رسائل متخمة بالتملق والخديعة، وكان ركون ستالين إلى وعود هتلر يثير دهشة جنرالاته واستخباراته التي كانت تزوده بتقارير عن حشود ألمانية على الحدود.

الحقيقة أن تشرشل كان منذ سنوات سابقة لنهاية الحرب مدركاً أي خطر قادم في الاتحاد السوفييتي على مستقبل أوروبا بعد الحرب. رغم عشرات الملايين الذين ذهبوا ضحية الحرب بمن فيهم الملايين الذين كان موتهم بسبب القرارات الخاطئة لستالين، إلا أن ما كانت تنتظره أوروبا هو ظل كئيب جاثم سوف يخيم على شرقها ووسطها لعقود قادمة. تمالك تشرشل نفسه في زيارته الأخيرة للولايات المتحدة الأميركية وألقى كلمته الشهيرة عن سور حديدي يشيده الاتحاد السوفييتي لعزل أوروبا عن العالم. تلك الكلمة التاريخية العظيمة التي كانت إعلاناً عن بداية الحرب الباردة، كانت نابعة من بصيرة عميقة. الرئيس الأميركي روزفيلت انتقد تشرشل وأعلن أنه لم يكن على علم مسبق بكلمته التي ألقاها بين يديه أمام الكونجرس، الصحافة الأميركية هاجمته، الصحف البريطانية وصمته بالشيخ العجوز الغارق في ضلالاته القديمة. السوفييت شاركوا في حملتهم ضده. ولم تمض سنوات ثلاث حتى قادت أميركا حربها الباردة الطويلة ضد الشيوعية والسوفييت في أنحاء العالم. لقد كان السوفييت حلفاء الضرورة، وكانت الآثار النفسية الاجتماعية والثقافية لعقود من الاحتلال السوفييتي لشعوب شرق أوروبا تكاد تفوق ما تسبب به الألمان ضد فرنسا وتشيكيا وبولندا.

إن القضاء على النازية والفاشية في أوروبا لم يكن حائلاً دون أن يتحول ستالين أحد أكبر الحلفاء في الحرب الكونية الثانية إلى العدو الأول لأوروبا ولحلفاء الأمس. ولولا أن الولايات المتحدة الأميركية كانت هي من يقود هذه المقاومة لابتلع الاتحاد السوفييتي أوروبا بأكملها. غير أن ذلك كله حصل بين الحلفاء الأعداء بعد نهاية الحرب.

قناة «روسيا اليوم» الناطقة بـ«العربية» تعرض وثائقيات وشهادات لمؤرخين روس يكشفون كم أن ستالين كان إلى حد كبير عرضة لتلاعب هتلر، ومنذ سنوات و«روسيا اليوم» تعطي مشاهديها جرعات تكشف الوجه المظلم والمعتم لستالين ولآباء الثورة الشيوعية. من كان يتصور أن الروس اليوم يقدمون الوثائق والدلائل الدامغة على أن لينين وتروتسكي ورفاقهما كانوا عملاء للغرب وخونة حقيقيين!

*نقلاً عن صحيفة "الاتحاد"