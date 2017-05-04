أقوى من قنبلة!

تقول الإحصاءات المنشورة إن الإقبال على شراء بوابات الأمن قد ارتفع بعد تفجيرات الكنيستين فى طنطا والإسكندرية، مطلع إبريل الماضى، وإن كل مؤسسة ترى فى نفسها أنها يمكن أن تكون هدفاً لأهل العنف، قد جاءت ببوابة على مدخلها!

وتستطيع هذه البوابات، التى بدأت فى الظهور على استحياء، بعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر، ثم ملأت العالم من بعدها، أن تكشف بأشعة إكس حقيقة ما يحمله معه أى عابر منها إلى أى مؤسسة!

ولم أجد أحداً استطاع أن يعبّر بقوة عن حقيقة جدوى هذه البوابات فى مكانها، مثلما فعل أمجد رسمى، رسام الكاريكاتير اليومى فى صحيفة الشرق الأوسط، التى تصدر فى لندن كل صباح!

ولهذا السبب فاز كاريكاتيره بجائزة الصحافة العربية، لهذا العام، ولا أظن أن أحداً من رسامى الكاريكاتير، فى أى مطبوعة عربية، قد استطاع أن ينافسه عليها!

وكنت قد أشرت إلى الكاريكاتير الفائز، وقت نشره فى الجريدة قبل شهور، وتوقفت عنده وقتها، ودعوت كل مهتم بمقاومة الإرهاب إلى أن يعود إليه، لأن فيه تلخيصاً للقصة كلها بريشة فنان!

الكاريكاتير يصور واحداً من رجال الأمن يقف أمام بوابة أمن، لإخضاع كل العابرين، من خلالها، للفحص الأمنى الدقيق، ونراه وقد سمح بمرور طابور من الأشخاص، على أساس أنهم جميعاً لا يحملون شيئاً يستدعى استيقافهم!.. ولكن.. يبدو كل واحد منهم بعد أن عبر منها، وهو يحمل مشروع قنبلة فى رأسه، وليس فى جيبه!.. وقد مر هو وغيره فى هدوء، لا لشىء، إلا لأن بوابات الأمن هذه ليس فى إمكانها كشف هذا النوع من القنابل!.. وكيف تكشفها وهى بالكاد فكرة؟!

إن خالد مسعود، الذى دهس الناس على رصيف البرلمان الإنجليزى، خرج من بيته عازماً النية على أن يفعل ذلك، وقد فعل ما أراد فعلاً، ولم تكن كل بوابات الأمن فى الدنيا، قادرة على أن تمنعه من تنفيذ جريمته، لأنها كانت مجرد نية فى داخله، ولم تكن سلاحاً أبيض فى يده، ولا كانت قنبلة فى جيبه، أو بين طيات ملابسه!

وما فعله مسعود فى لندن، قام آخرون به هو نفسه، فى نيس الفرنسية، وفى برلين فى ألمانيا، وفى السويد مؤخراً، وفى أكثر من مدينة حول العالم، ولو مروا جميعاً من كافة بوابات الأمن التى توصل إليها المكافحون للإرهاب، ما كان الأمر سيتغير فى شىء، ولم يكن عدم تغيره راجعاً إلى عجز فى إمكانات بوابات الأشعة، ولا إلى نقص فى قدراتها، ولكن لأن الكشف عن النوايا وأفكار الشر ليس من بين اختصاصاتها!

إن الأمن فى أرجاء الأرض يطور نفسه باستمرار.. هذا صحيح.. ولكن أهل الإرهاب فى المقابل يطورون أنفسهم أيضاً!.. إنه أمر يؤسف له، ولكنه حقيقة، وليس على الذين يريدون التعامل مع العنف، بجد، إلا أن يتعاملوا معها على هذا الأساس، وإلا فإن العنف المتبادل سيبقى إلى ما لا نهاية!

الإرهاب فكرة فى الرأس، قبل أن يكون قنبلة فى اليد، ومن سوء حظنا أن الأولى أقوى!

* نقلا عن "المصري اليوم"

