على ضفتى المتوسط

تعرضت فرنسا لعدة عمليات إرهابية، وكذا بلجيكا، وفى لندن ضُبطت خليتان، الأسبوع قبل الماضى، من فتيات كن يخططن لعمليتين إرهابيتين فى العاصمة البريطانية، وجرت بعض العمليات الإرهابية فى ألمانيا، وهكذا الحال فى عدد من الدول الأوروبية، فضلاً عن الولايات المتحدة الأمريكية، التى تعرضت لكارثة 11 سبتمبر 2001.. وغنى عن القول إن المتهمين فى هذه العمليات كلها كانوا من «المتأسلمين»، ومعظمهم كانوا من بلدان عربية وإسلامية، أو أوروبيين من أصول عربية، ومثل هذه الجرائم والخلايا والتنظيمات التى تقف خلفها، تؤكد أن هناك موقفا فكريا وثقافيا من دول الغرب عموماً لم نعهده من قبل لدى فريق منا.

فى مطلع القرن التاسع عشر، ومع حملة نابليون على مصر والشام، انتبه العقلاء والراشدون فى بلادنا إلى أن دول أوروبا أو ما كانت تعرف عندنا «بلاد الفرنجة» تقدمت علينا، وهى وإن كانت «ديار كفر وعناد» كما ذكر الجبرتى والطهطاوى من بعده، إلا أنها حققت تقدماً فى «المنافع العمومية»، وامتلكت مؤسسات حديثة، وتطورت علمياً، الأمر الذى يفرض علينا أن نأخذ بهذه التنظيمات التى لديهم، ونحذو حذوهم فى «المنافع العمومية»، وهكذا لم يتردد رفاعة الطهطاوى فى أن يضع كتابه «تخليص الإبريز فى تلخيص باريز»، ليشرح فيه ما رأى من أوجه الحياة الناهضة فى «باريز»، مطالباً بأن نحاول أن نكون مثلهم، وأن نعمل عملهم، وكانت نسخته الأولى قدمت إلى والى مصر محمد على، المؤسس العظيم للدولة المصرية الحديثة، لم يكن رفاعة الطهطاوى وحيداً فى ذلك الاتجاه، كان هناك من تونس «خير الدين التونسى، وآخرون من مختلف بلدان المنطقة، بعد الطهطاوى والتونسى، وفى أجيال متعاقبة.

لم يكن الطهطاوى والتونسى ومن بعدهما على مبارك ومحمد عبده وغيرهما غافلين عن الجوانب الاستعمارية للدول الغربية، الطهطاوى عايش الاحتلال الفرنسى للجزائر، وكتب فى هذا الأمر، لكنهم أدركوا أنه إذا كان لنا أن نقوى أنفسنا ونبنى نهضتنا ونحمى بلداننا من التدخل الأوروبى أن نأخذ فى بناء المؤسسات الحديثة ونضع الدستور والقوانين المدنية الحديثة.

لم يكن الطهطاوى وصحبته غافلين عن أن بلدان الغرب بها ديانة غير الإسلام، وهى المسيحية، وأنهم يمارسون ديانتهم بأسلوب غير الذى يسود بلادنا، حتى بين الأقباط المصريين والمسيحيين العرب، لكنهم لم يحاولوا التدخل فى هذا الأمر، إذ اعتبروه شأناً خاصاً بتلك المجتمعات، وهو كذلك، كان السؤال المهم لدى العقلاء والراشدين كيف أن هؤلاء تقدموا وسبقونا؟، رغم أن قيم الإسلام تدعو إلى العمل والعلم واحترام الإنسان؛ ولعل هذا ما دفع الشيخ محمد عبده إلى مقولته الشهيرة، عن أنه وجد فى بلاد أوروبا مسلمين بلا إسلام ولدينا إسلام بلا مسلمين، وكان يقصد المفهوم الحضارى والعلمى.

لكن فى زماننا هذا، ومنذ عدة عقود، أطلت علينا بعض العقليات التى ترى أنه لابد من قطيعة مع فكرة الدستور والقوانين والمؤسسات الحديثة، وأن نعود إلى ما كنا عليه قبل حملة بونابرت، أى نعود للعيش فى كنف إمارات المماليك والعثمانيين من عينة مراد بك وإبراهيم بك، وفى ارتداد مباشر عن كل المنجز الوطنى والثقافى الذى تحقق فى بلادنا عبر قرنين من الزمان، ومعنى هذا أن تكون هناك قطيعة مع دول الغرب والحضارة الغربية برمتها، وهؤلاء لم يتوقفوا عند هذا الحد، بل ذهبوا إلى ضرورة غزو الغرب واقتحامه، كى يعود هو الآخر، ويصبح شبيهاً، بما كنا عليه، من هنا أصبحت مواجهة هؤلاء «الإرهابيين» شأناً يخصنا، نحن فى بلادنا، وبنفس الدرجة يخص جيراننا فى شمال المتوسط، أى الدول الأوروبية، وبلا تقارب وتعاون بين ضفتى المتوسط، فإن الخطر سوف يستفحل.

*نقلا عن "المصري اليوم"