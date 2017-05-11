قراراتنا ومعضلة السجين

تعد «معضلة السجين»، إحدى أهم النظريات الافتراضية في تعلم اتخاذ القرار في المجال السياسي والاقتصادي والشخصي والتجاري والعسكري.

تقوم ببساطة على فكرة أن القرارات العقلانية في الحياة ليست دائماً هي القرارات الصائبة بالضرورة، فبعض القرارات مرتبطة بتوقعاتنا لردود أفعال الآخرين، وحجم المعلومات التي نملكها وغيرها، وليس دائماً المنطق والعقلانية.

هذا ما تحاول نظرية «معضلة السجين» إيصاله، وهي نظرية شهيرة أطلق عليها اسم «Prisoner’s Dilemma»، إذ بنيت فكرتها على تخيل محقق جنائي ليس لديه أدلة كافية تدين مجرمين محترفين، فقرر أن يسجنهما في زنزانة انفرادية، كلاً على حدة.

عرض عليهما العرض التالي، فقال للسجين الأول (المتهم): «إذا اعترفت بالجريمة سنحررك وسنودع المتهم الآخر السجن. وإن لم تعترف واعترف الآخر، فسنودعك في السجن لمدة عشر سنوات ونحرر السجين الآخر».

ثم قال السجين الذكي: «ماذا يحدث إذا اعترف كلانا؟»، فأجاب المحقق: «سأسجن كلاً منكما لمدة ثماني سنوات». فقال السجين: «وماذا يحدث إن لاذ كلانا بالصمت؟»، فرد المحقق بالقول: «سوف أسجنكما شهراً كاملاً، لحيازتكما السلاح».

وعرض المحقق الاتفاق نفسه على السجين الثاني، وأبلغه بأن السجين الأول عرض عليه الاتفاق ذاته، وأكد أنهما لن يستطيعا التواصل أو التنسيق بينهما بسبب شدة العزلة الانفرادية. فأسقط في أيديهما، لأن الخيارات محيرة جداً ومرتبطة بردود أفعال الطرف الآخر، وشيء من المجازفة قد يدفعان ثمنه لاحقاً.

الحل باختصار أن يلتزما الصمت ليسجنا شهراً فقط، لكنهما لن يستطيعا فعل ذلك معاً، بحكم أن الجدار الفاصل بينهما يمنعهما من تنسيق المواقف أو الاعترافات، وعليه، سيبقى لديهما التفكير العقلاني الذي قد يدفع أحدهما إلى الاعتراف ليسجن غريمه و«ينفذ هو بجلده» كما يقال.

كثير من قراراتنا في الحياة تشبه «معضلة السجين»، لأننا نظن أن التفكير العقلاني وحده كفيل بحل مشكلتنا، لكن في حقيقة الأمر، هناك عوامل أخرى في القرارات مرتبطة بردود أفعال الآخرين، ربما ندفع ثمن تجاهلها، ولذا، لا بد أن ننظر إلى الأمور بنظرة شمولية.

والأمر نفسه ينطبق علينا كأفراد في علاقاتنا مع الآخرين، لا سيما في القرارات المصيرية الحرجة، وفي التنافس التجاري وغيره. فعملية اتخاذ القرارات تحتاج إلى أن نحسن السؤال، ونفهم طبيعة الموقف الذي يواجهنا جيداً، قبل الاستعجال بقرار غير رشيد لا نأمن عواقبه.

أما على الصعيد السياسي، فإن «معضلة السجين» نظرية ينبغي أن تدرس مبادئها للسياسيين، حتى تبنى قراراتهم على أسس متينة من التفكير العميق، لا سيما أن قراراتهم مرتبطة بمستقبل شعوب بأسرها.

*نقلاً عن صحيفة "البيان"