رهان على وزير!

أحترم رغبة الدكتور طارق شوقى فى إصلاح التعليم قبل الجامعى، وأدعمه فى رغبته، وأحترم كلامه عن إلغاء نظام الثانوية العامة القائم، ليكون البديل نظاما أقرب إلى التقدير العام المعمول به فى الجامعات، وأدعوه بعد ذلك، بل أرجوه، أن يبنى على ما أقامه الوزير السابق عليه، وألا يجد أى حرج فى أن يقول إن الدكتور الهلالى الشربينى قد سبقنى فى كذا.. وإنه كان مُصيباً فيه، وإنى سأكمل ما بدأه، دون العودة إلى المربع الأول!

لأمر ما.. سيعرفه الدكتور شوقى لاحقاً إذا لم يكن قد عرفه، تمت شيطنة صورة الدكتور الهلالى لدى قطاعات الرأى العام، ولأمر ما جرى تصويره فى بدء عمله وزيراً أنه عدو أولياء الأمور، لمجرد أنه أراد أن يفرض حدود الأدب فى المدارس، ولمجرد أنه قرر أن التزام الطالب بنسبة محددة من الحضور مسألة لا بديل عنها ولا تفريط فيها، ولمجرد أنه أراد أن يطبق على مدارسنا ما تقول به أصول التربية، التى عرفها طالباً وأستاذاً!

كل ما أريده من الوزير شوقى أن يكون منتبهاً إلى أن أمورنا لن تنصلح فى التعليم وفى غيره بالضرورة، إلا إذا آمنا بفكرة التراكم فى العمل وفى الإنجاز، فبدونها وبدون التأسيس لها، سنجد أنفسنا أمام بدايات موءودة فى كل ميدان، وسيأتى من بعد الدكتور شوقى وزير آخر يبدأ من يوم مجيئه، لا من حيث انتهى الرجل السابق عليه!

يعرف الدكتور شوقى أن العملية التعليمية الناجحة هى منهج يدرسه الطالب، وهى مدرس مُهيأ لأن يُدرِّس للطالب، وهى مدرسة مُجهزة كمكان لأن يتلقى الطالب تعليمه فيها!

ويعرف أن التقاء هذه الأركان الثلاثة فى عملية مكتملة فى حاجة إلى إنفاق، وأن دستورنا الحالى حدد هذا الإنفاق بالضبط، ولم يتركه وفق هوى كل حكومة، وأنه، كوزير يريد أن يترك وراءه شيئاً يذكره به الناس، فى حاجة إلى أن يصارحنا بما إذا كان راضياً عن حجم الإنفاق الذى حدده الدستور للتعليم، وبما إذا كانت الحكومة قد التزمت به فى موازنتها العامة الجديدة أم لا؟!

ويعرف، للمرة الثالثة، أن الحكاية رغم هذا كله، ليست إنفاقاً فقط، لأنه من الممكن أن تخصص الدولة للتعليم أضعاف ما قال به الدستور من مال، ثم لا يحدث شىء فى النهاية، ولا نتحرك من مكاننا، لأن الإنفاق إذا لم يكن حسب هدف يذهب إليه فى كل أحواله فإنه يُصبح تبديداً للفلوس أكثر منه أى شىء آخر!

ولو عاد الوزير إلى كلام قاله رئيس البنك الدولى، فى دبى، فبراير الماضى، وأشرت إليه مرة وأكثر فى هذا المكان، فسيجد أن عليه أن ينبه فى اجتماعات مجلس الوزراء، وفى كل مناسبة رسمية تكون الدولة حاضرة فيها، إلى أن تخصيص الإنفاق الحاصل فى الدستور للتعليم ليس نهاية المطاف، وإنما هو بدايته!

ثم إننى أراهن على أن يهمس الدكتور شوقى فى أُذن الرئيس بأن كل ما يذهب إليه رأس الدولة الآن، من مشروعات كبيرة أو صغيرة، مرهون فى عوائده بوجود تعليم «حقيقى» فى البلد، لأنه لا مشروع سوف ينجح فى أى موقع ما لم يكن الأساس فيه هو الإنسان!

لن يحدث.. وأنت سيد العارفين!

*نقلا عن صحيفة "المصري اليوم".