السياسة على طريقة ماكرون: تجديد مفرح أم مزعج؟

وصول إيمانويل ماكرون إلى منصب الرئاسة في فرنسا يبدو، مبدئياً، الحدث المضاد لوصول دونالد ترامب إلى المنصب ذاته في الولايات المتحدة. ثمّة صورة رمزية تؤكّد هذه المقابلة شكلاً: الرئيس الشاب المصحوب بزوجته التي تكبره بـ24 سنة مقابل الرئيس الهرم المصحوب بزوجته التي تصغره بالمدّة ذاتها. أمّا في مستوى المضمون، فالمقابلات كثيرة ومهمّة. فقد وصل ترامب إلى السلطة مستفيداً من الشك والخوف من المستقبل، ومؤجّجاً مشاعر التوجّس من المهاجرين والجيران المتهمين بسرقة وظائف الأميركيين وثرواتهم، وملوّحاً بالعودة إلى الحلول القديمة مثل الحماية الاقتصادية والتصدّي لآثار العولمة وبناء الجدران العازلة على الحدود وفرض الضرائب على البضائع الأجنبية، إلخ...

أمّا ماكرون فراهن على مزيد من الانفتاح على أوروبا في سياق متميّز بتنامي معاداة المشروع الأوروبي وتحميله مسؤولية الوهن الفرنسي، وعلى مزيد من الإجراءات الاقتصادية الليبرالية في وضع مشحون بسبب تنامي البطالة وارتفاع الأسعار.

يتأكّد القول، وأوروبا تدخل النصف الثاني من عام 2017، أنّها تجاوزت إحدى أزماتها الكبرى في السنوات الأخيرة. ففي بداية السنة، كانت الأخطار المحدقة كبيرة، إذ تنامى تيار أقصى اليمين وتبوّأت ممثلته في فرنسا المرتبة الأولى خلال عمليات سبر الآراء للانتخابات الرئاسية. كما بدت المستشارة الألمانية في وضع صعب بسبب الارتدادات الداخلية لأزمة اللاجئين. لكن يمكن الجزم اليوم بأن أقصى اليمين الفرنسي سيواجه مستقبلاً صعباً بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية، والتي ستفتح الانقسامات في صلبه، بينما يبدو من شبه المؤكد الآن فوز أنغيلا مركل بولاية رابعة في الانتخابات التي ستجرى في أيلول (سبتمبر) المقبل.

فعلى مستوى البناء الأوروبي والنظام الاقتصادي الليبرالي واحتواء تيارات أقصى اليمين، لا شكّ في أنّ أوروبا خرجت من مرحلة الاضطرابات إلى طريق سالك لسنوات عدة.

بيد أنّ الأهمّ التساؤل عما إذا كان نجاح ماكرون مسكّناً وقتياً لأزمات أوروبا أم مؤشّراً إلى تحوّلات عميقة قد تؤثّر في العالم كلّه وفي المسار المتعثّر لعولمة اقتصاده. هنا، يبدو أنّ ترامب وماكرون قد مثّلا، كلّ بطريقته، نوعاً من القطيعة مع المنظومة السياسية. ففيما استطاع ترامب بفضل ثروته الشخصية أن يواجه المنظومة التقليدية ويفرض نفسه عليها، فإنّ ماكرون حقّق إنجازاً غير مسبوق: ففرنسا هي التي فرضت منذ الثورة تقسيم البرلمانات إلى يمين ويسار، وها هي اليوم تبادر إلى التخلص من هذا التقسيم التاريخي، ولكن في أي اتجاه؟

يتخوّف البعض من أن تضيق الديموقراطية الفرنسية تحت حكم رئيس شاب يعتبر نفسه خارج اليمين واليسار، وحكومة يريدها أن تعمل مباشرة تحت إمرته، وقد ضمّت شخصيات من التيّارين، بما يمكن أن يجعل المعارضة محصورة في أقصى اليمين واليسار. ومن المتوقّع أن يحصل في الانتخابات التشريعية على غالبية من النوّاب لا تنتمي إلى عالم السياسة، وقد يقتصر دورها على التصويت الآلي لكلّ المشاريع القانونية التي يطرحها الرئيس وحكومته. ولم يخفَ على المراقبين إصرار ماكرون يوم تسلّم الرئاسة الأحد الماضي التقيد بالتقاليد الفرنسية الصارمة لعملية انتقال السلطة، وهي تقاليد تجمع بين قيم الجمهورية (التداول على السلطة) وذكريات العظمة الملكية. فكأنّه يؤكّد بذلك إعادة القوّة للوظيفة الرئاسية لتصبح محور الحياة السياسية ومركز القرار. وفي هذا الصدد، تطرح المقارنة بين بهرج التقاليد الفرنسية وبساطة تسليم السلطة إلى ترامب يوم 20 كانون الثاني (يناير) الماضي.

ولا يقتصر الأمر على هذا الجانب الرمزي، إذ علينا أن نتذكّر أنّ ماكرون لم يكن، قبل سنة، مرشّحاً جديّاً للرئاسة، وأنّ خصمه فرنسوا فيّون كان يبدو في طريق سالك إلى الإليزيه، لولا إصرار صحيفة فرنسية على نشر مجموعة من الفضائح المالية، إذا تعمّقنا فيها وجدناها لا ترقى إلى فضائح سابقة، مثل الاشتباه بحصول الرئيس السابق نيكولا ساركوزي على تمويلات من العقيد القذافي لحملته الانتخابية، لكنها كانت ذات طبيعة تحرّك مشاعر الاستياء لدى الناخب العادي. يقابل ذلك صمت على ماضي المصرفي ماكرون الذي أصبح يعدّ من كبار الأثرياء في سنوات قليلة، وعلى ارتباطه بمصرف روتشيلد والمنظومة المالية عموماً. ولم تهتم الصحافة بالبحث عن كيفية نجاحه في تمويل حملته الانتخابية من دون أن يكون له حزب يقف وراءه. هنا، تتقلص المسافة بين ترامب وماكرون، إذ يتأكد أن الديموقراطية يمكن أن تفتح الطريق لشخص ثريّ قادر على أن يحيط نفسه بمؤسسات مختصّة بالتواصل والتسويق، وأنّ رئيس دولة كبرى يمكن أن يُصنع مثل أي بضاعة تسويقية بفضل التحكم بوسائل الإعلام ووسائل سبر الآراء التي تتحكّم بلطف في آراء الناخبين واختياراتهم. بصرف النظر عن الجهة الفائزة في البلدان الثلاثة الكبرى، الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، فإن المؤكد أنّ النظام الديموقراطي يشهد تحوّلات عميقة، وأن الديموقراطية التقليدية القائمة على الإدارات الحزبية الضخمة وعلى الأيديولوجيا قد تجاوزها الزمن، وأن الليبرالية استطاعت أن تنقذ ذاتها، ولو موقتاً، أمام منافسيها الرئيسيين: أقصى اليمين الوطني وأقصى اليسار، وأن تفرض نفسها من خلال رئيسين من كبار الأثرياء. لكن علينا أيضاً أن نرى أن هذا التحوّل يظلّ هشّاً، فترامب لن يستطيع بسهولة أن يوفّق بين الليبرالية الاقتصادية التي أوصلته إلى الثراء ووعوده الحمائية التي أوصلته إلى الرئاسة. أمّا ماكرون فإنه انتصر بفضل رغبة جزء من الفرنسيين في التصدّي لخطر وصول أقصى اليمين إلى الرئاسة، وإذا ما عدنا إلى الأصوات التي حصل عليها في الدورة الأولى رأينا أن جزءاً كبيراً من الفرنسيين لم يكن مقتنعاً به، وإذا جمعنا بين عدد المصوّتين لأقصى اليسار (أكثر من سبعة ملايين شخص) ولأقصى اليمين (سبعة ملايين وسبعمئة ألف) وأصحاب البطاقات البيضاء (نصف مليون شخص) والعازفين عن المشاركة في الانتخابات (أكثر من عشرة ملايين) فإنّ الغالبية كانت ضدّه!

نقلاً عن "الحياة"