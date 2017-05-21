سيارة مصرية: حلم أم «شو» إعلامى؟!

أحترم كثيراً من يحترم العقل المصرى، وأرفض من يركب الموجة.. ولو لتحسين صورته، أو صورة النظام، فما أكثر ما ضحك علينا المسؤولون!!. وفى قضية إنتاج سيارة مصرية المثل الواضح.. فهل نظل نحلم بسيارة مصرية خالصة، أم نظل أسرى مافيا صناعة السيارات الأجنبية.. ومافيا توكيلاتها فى مصر.. والكلام بمناسبة ما أعلنه اللواء الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، لأننى أحترمه كثيراً.. وأشيد بأنه قليل الكلام. كثير العمل.. ولم يدخل فى دوامة وزراء أبولمعة، الذين عرفناهم قديماً.. والآن.. وأقصد بهم وزراء التصريحات الصحفية!! وما أكثرهم!.

وربما أرى أن «السيارة» هى رمز التقدم الصناعى. وهى الأفضل لكشف هل يمتلك أى شعب إمكانية صنع سيارة.. ويحقق هذا الحلم.. لأن صناعة السيارة يدخل فيها أكثر من 1000 منتج تحت ما نطلق عليه اسم المواد أو الصناعات المغذية لصنع هذه السيارة.. ثم أقول إن السيارة هى رمز هذه الدولة أو تلك. ها هى الصناعة الألمانية انطلقت منذ قدمت للناس أفضل السيارات. وأيضاً دور السيارة الأمريكية فى صنع المعجزة الأمريكية.. ولا ننسى السويد وسياراتها الكبرى: للركاب والنقل والأعمال الهندسية.. بل دخلت بها إلى عالم صناعة الطائرات، المدنية والحربية أيضا.. تماما كما دخلت شركة السيارات التقليدية فى إيطاليا، التى قادتها إلى صنع الطائرات!!

وصناعة السيارات لا تتحقق إلا بإقامة - أو توافد - هذه المصانع التى تنتج الصناعات المغذية حتى تنتج سيارة وطنية!! وإذا تحقق ذلك لا نستفيد بإنتاج سيارة فقط، بل بإقامة «مجتمع صناعى متكامل» ينتج ويوفر المواد التى تدخل فى صناعة أجزاء ومكونات السيارة.. من المسمار إلى الموتور!! بل أرى نجاح إقامة هذه الصناعات المغذية ليس فقط بداية لتصنيع السيارة.. بل علامة على انطلاقة حقيقية نحو بدء نهضة صناعية شاملة.

ولذلك لا أستبعد أن الذين يخططون لمنع - أو على الأقل تأخير- صناعة سيارة مصرية، يخططون - وهذا هو الأهم - لحرمان البلاد من إقامة قاعدة أساسية للنهضة الصناعية بها.

ثم إن وجود سيارة كورية.. ويابانية.. وصينية، بل ماليزية هو أفضل إعلان عن تقدم هذه الدول.. وهى إعلانات تتحرك على عجل، وتنطلق بسرعة تفوق سرعة تحركها على الطرق نفسها.. بل إن ألمانيا الشرقية، مثلا،ً كان من أول مشروعاتها لإعلان قيام نهضتها الصناعية - بمجرد انتهاء الحرب العالمية الثانية - أن انطلقت لإنشاء صناعة سيارة شعبية تنافس بها السيارة الفولكس فاجن «الخنفسة» فى ألمانيا الغربية، فكان أن صنعت السيارة «ترابانت» وهى من البلاستيك، أى الفايبر جلاس.. وبسبب جودتها ورخص أسعارها كانت قوائم الانتظار ليحصل عليها المواطن الألمانى الشرقى تمتد إلى 7 سنوات ليفوز بها!.

ولمن لا يعرف حاولت مصر كثيراً إنتاج سيارة مصرية معقولة الثمن، حتى قبل تسريح السيارة «نصر» بالاتفاق مع شركة فيات.. وكان نتيجة هذه المحاولة إنتاج السيارة رمسيس التى انتشرت فى شوارعنا فى النصف الثانى للخمسينيات.. وكانت تنافسها بعد ذلك السيارة نصر بكل فئاتها.. وكانت تنتظرها قوائم طويلة للشراء.

وبسبب عدم توفر الصناعات المغذية داخل مصر وافقنا على فكرة تجميع مكونات السيارة.. ووضعنا شروطاً بألا تقل نسبة المكونات المصرية عن 40٪ مثلاً.. ولكن المأساة هنا هى أن هذه المكونات ليست من المنتجات الأساسية.. أى لا يدخل فيها أى مكونات للموتور.. أو التكييف.. أو المنتجات الحيوية.. واقتصرت المكونات المصرية، للأسف، على الإطارات.. والكراسى.. وبعض البلاستيكات.. بل خضعنا لكثير من الشروط المجحفة التى وضعتها شركات السيارات الكبرى!!.

■ ■ ومنذ عصر بدايات السيارة المصرية «نصر» أيام الدكاترة: عزيز صدقى، محمود على حسن ويحيى الملا وعادل جزارين لم نعمل - كما يجب - على زيادة نسبة المكونات المصرية فى السيارة المسماة سيارة مصرية.. بينما دولة- مثل الهند- بدأت معنا تقريباً. ونفذت الهدف حرفياً.. حتى وإن حرمت

المواطن الهندى من سيارة جيدة.. وكذلك كوريا.. وماليزيا.. وما تفوقت السيارات اليابانية - مثلاً - إلا بصناعة «كل» مكوناتها داخل اليابان.

■ ■ مافيا استيراد السيارات، ومافيا تجميع السيارات داخل مصر.. وراء تأخرنا فى صناعة سيارة وطنية فعلاً وعملاً، فهل يفعلها اللواء الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، رغم أن الهيئة العربية للتصنيع تقوم بتجميع واحدة من أقوى سيارات الجيب.. داخل مصانع مصر؟!

■ ■ والنهضة الحقيقية تبدأ بصناعة مكونات السيارة.. لأن هذه العملية هى البداية الحقيقية لإنتاج سيارة مصرية حقيقية.. فهل هذا أمر مستحيل؟!

نقلاً عن "المصري اليوم"