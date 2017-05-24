سعر الفائدة.. وقمة العك!!

حتى ولو كانت زيادة سعر الفائدة نصيحة من صندوق النقد الدولى.. فهل من الصواب أن ننفذ كل أفكار وتعليمات الصندوق، أم أن لكل شعب يسعى للإصلاح الاقتصادى أن يأخذ من هذه الأفكار ما يلائمه؟

ولكن المؤكد أن زيادة سعر الفائدة - على الودائع وأيضاً القروض - لها جوانب سيئة.. أكثر مما لها من إيجابيات.

مثلاً - ولنبدأ من الإيجابيات - هذا القرار يستهدف الحد من التضخم، وبالتالى السيطرة على أسعار السلع.. لأن تواجد السيولة المالية فى أيدى الناس يُغرى بالشراء.. وبالتالى بالاستيراد.. وآفة الاقتصاد المصرى الآن هو هذا الاستيراد.. ومن إيجابيات زيادة سعر الفائدة تشجيع الناس على الادخار والعودة إلى دفاتر التوفير وشهادات الاستثمار.. لأن تدنى الفائدة يعنى اقتناع الناس بأن النقود لم تعد لها قيمة تُذكر، بل تفقد قدرتها، وبالتالى الأفضل للناس أن نجذبهم للادخار.. ولا حل هنا إلا زيادة سعر الفائدة على الودائع.. وبنسبة كبيرة، كما حدث منذ ساعات.

ولكن سلبيات القرار أكثر ضرراً. أولاها أن ذلك يعنى زيادة الفائدة على الإقراض.. وبالتالى ضرب الاستثمار.. لأنه عندما تقترب الفائدة من 25٪ يعنى: ماذا يكسب صاحب المشروع إذا اقترض بهذه الأسعار العالية.. وماذا يدفع من ضرائب.. وبالتالى يجعل الناس أقل إقبالاً على الاستثمار.. وعلى الاقتراض؟ هنا تبقى الفائدة الأساسية للقرار هى أن تتزايد الودائع فى البنوك، فتجد الدولة أمامها فرصة لتسحب من هذه الودائع كما تشاء.. ويقلل من اندفاعها نحو طبع المزيد من البنكنوت!! أى أن الحكومة هى المستفيد الأكبر من زيادة سعر الفائدة على الودائع!!

ومن السلبيات: ضرب نشاط البورصة.. لأنه يغرى حملة الأموال على الاتجاه إلى الإيداع وفائدته العالية.. بينما أرباح البورصة على كف عفريت، وهنا نقول إن زيادة سعر الفائدة على الودائع تشجع حمَلة الأموال على إيداعها بدلاً من الاتجاه إلى استثمارها فى الاستيراد، بكل مضار هذا الاستيراد.. هذا إن كانت الحكومة جادة فى الحد من حجم الواردات.

وهنا نتساءل: هل البنك المركزى «يملك وحده» حرية اتخاذ هذا القرار؟ إن كان ذلك حقيقة هنا نطالب بالحد من سلطة البنك هذه، لأنه مهما كانت إيجابياته إلا أنه يضرب الاقتصاد الوطنى، ومن عدة جوانب.. وإن كان البنك المركزى قد استشار سلطة أخرى فوقه، ثم وافقت هذه السلطة.. هنا نطالب بمساءلة هذه الجهات التى أيدت قرار زيادة أسعار الفائدة.. وهذه وتلك يجب أن تكون سلطة «مجلس اقتصادى أعلى» أو مجموعة اقتصادية عليا تملك كلها - وليس فقط البنك المركزى.

ولكن كل الظواهر تقول إن ما حدث يؤكد غياب رؤية اقتصادية شاملة وواضحة.. ليس فقط لفترة محدودة: عامين أو ثلاثة أعوام ولكن لفترة لا تقل عن 10 سنوات.. فهل وافق كل أعضاء المجموعة الاقتصادية - إن وُجدت - على هذا القرار من وزراء المالية والتخطيط والتجارة والصناعة والتموين. أم أن مصر لا تملك رفاهية وجود «مجموعة اقتصادية»، وبالتالى غياب استراتيجية واضحة؟

وأقولها: نعم نحن ضد أى صعود لمعدلات التضخم التى تترتب عليها زيادة أسعار السلع، وهذا أهم ما يشكو منه الناس، كل الناس. ونعم أيضاً مع تشجيع الناس على الادخار.. فهذا يساعد على حماية سعر العملة الوطنية. ولكن ذلك مرهون بالاستقرار.. مع وجود خطة أو استراتيجية اقتصادية واضحة، وثابتة.

■ وإذا كانت المهمة الأولى للبرلمان هى الرقابة على تصرفات الحكومة.. فهل يملك البرلمان، ولجنته الاقتصادية، مناقشة مثل هذه القرارات.. بل والقدرة على تجميدها، أم أن مثل هذه القرارات هو حق مطلق للبنك المركزى.. وأيضاً من سلطة الحكومة.. وهل سلطة البرلمان هنا هى سلطة سابقة أم سلطة لاحقة؟!

■ لقد كان كل الاقتصاديين يتوقعون تثبيت سعر الفائدة البنكية، فإذا بالبنك المركزى يتخذ العكس.. ويقرر الزيادة.. هكذا دون أى اعتبار لأى سلطة تتعاون معه.

■ أم أن علينا أن ننفذ - وبلا أى تفكير - كل تعليمات صندوق النقد الدولى.. على أمل أن يقودنا ذلك إلى وضع أفضل؟ ترى إلى أى مدى يتحمل الناس مثل هذه القرارات شديدة الضرر على الاقتصاد الوطنى؟!

* نقلا عن "المصري اليوم"