اللاجئون وسؤال الهوية

يصل اللاجئ الى البلد المضيف وهو يحمل فكرة نمطية عن البلد وثقافته، فلا يلبث أن يُصدم بعد فترة قصيرة من وجوده فيه، وهي صدمة أكثر من ثقافية تصل الى حدود نفسية أحياناً وقد تحوج الى مراجعة الطبيب النفسي. لكن المريض لن يذهب الى هذا الطبيب لأنه ليس مجنوناً كما يعرف نفسه جيداً، ولن يذهب في المستقبل لأنه سيتحصن بهويته التي ستصد عنه كل شرور المجتمع الجديد. أول شيء يفعله اللاجئ للحفاظ على هويته هو التمسك بالهوية الإسلامية: النساء يرتدين الحجاب والرجال يطيلون ذقونهم وقبل ذلك يضعون مسافة كافية بينهم وبين الآخرين كي لا يحصل الاحتكاك الذي قد يسبب تمزقاً في الهوية. كانت النساء السوريات في جميع المدن السورية يسرن في الشوارع ويذهبن الى الاسواق وهن بلا حجاب بالضرورة، لأنهن مطمئنات الى هويتهن الراسخة، كما حال العراقيات سابقاً، لكن في دول اللجوء، الأمر يختلف. أغلب اللاجئين العرب والمسلمين يقعون في هذا الخطأ القاتل، والأهم أنهم لا يتعلمون من أخطائهم التي ستحدث بعد مرور وقت قصير على وجودهم في البلد المضيف. وبدل أن يتحدوا في مواجهة ما يحدث في بلدهم من حرب أهلية يصر الديكتاتور على استمرارها، ينقسمون الى طوائف وأحزاب متناحرة. السنّي يبحث عن جامع يدعم هويته الإسلامية، والشيعي يبحث عن حسينية ترسخ هويته الطائفية.

يكرر السوريون مع الأسف أخطاء العراقيين في المنفى مع اختلاف بسيط في التفاصيل الصغيرة. وهذا ربما لأنهم يواجهون مشكلة مشتركة هي حزب البعث. أما التفاصيل الصغيرة فتتعلق بالأقليات غير المسلمة من الجاليتين التي غالباً ما تكون بعيدة من هذه المشكلات النفسية والاجتماعية والسياسية، وغالباً ما تنجح في الاستقرار والاندماج والحصول على فرص عمل مناسبة. يتحول اللاجئ العربي الى مسلم وهو مسلم بالفعل من دون وعي أو إدراك منه، لأنه يظن أن الانتماء الى هذه الهوية الواسعة يخلصه نفسياً من الضياع بسبب وجود جالية مسلمة كبيرة تتجاوز الهوية الضيقة وتوفر له ملاذاً آمناً يحميه بعدما تفرق شعبه بين الطائفية والحزبية والمذهبية. لكن المشكلة أن هذا المسلم الذي كان مسلماً تقليدياً في وطنه يتخلى عن تقليديته الدينية وقد يتحول الى شخص متطرف في البلدان الأوروبية لاعتقاده انه بذلك يحافظ على هويته من التمزق. والكارثة ستنمو وتكبر مع الأطفال الذين سينشأون في هذه البيوت المتزمتة والذين ستتمزق هويتهم مبكراً وهم يتلقون تعليماً متقاطعاً بين البيت والمدرسة، بين قيم الحرية والتحرر وقيم التحريم والمنع. ومع الزمن سيفضي به الباب الأوسع الى الضياع التام.

* نقلاً عن "الحياة"