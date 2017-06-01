المسيحيون.. ومبدأ المواطنة

لا أحد ينكر أن الفترة الليبرالية التى عاشتها مصر، وبالذات خلال ثورة 19 وحتى ثورة يوليو 1952، كانت هى أخصب فترات الحرية والمساواة، لكل المصريين: مسلمين ومسيحيين.. وكان حزب الوفد - للحقيقة والتاريخ - هو من رسخ مبدأ المساواة.. بل أسس مبدأ المواطنة للجميع.. ولذلك كانت هذه الفترة هى الأكثر ازدهاراً للأشقاء المسيحيين فى مصر ربما على مدى ألفى عام.. هى عمر المسيحية فى مصر.

ولم تكن هناك أى حساسيات فى أن يتولى مسيحى رئاسة الحكومة- وقد حدث ذلك ثلاث مرات - بل أن يتولى مسيحى أيضاً رئاسة مجلس النواب. فى فترة كان مصطفى النحاس رئيساً للحكومة.. وكان ويصا واصف رئيساً لمجلس النواب.. أى عظمة عاشتها مصر، خلال هذه الفترة!.

والبداية كانت إجراءً حزبياً وفدياً، إذ خلال ثورة 19 عندما كانت سلطة الاحتلال تعتقل مجموعة من قيادات الثورة «مسلمين ومسيحيين» كانت اللجنة العليا للوفد تقوم فوراً بتصعيد مجموعة أخرى من رجاله: أيضاً مسلمين ومسيحيين. ولم يحدث ذلك مرة واحدة.. بل مرات عديدة، بل إنه عندما تم الإفراج عن سعد - من منفاه - سافر وفد من الوفديين إلى مالطة ليلتقوا الزعيم سعد وأبحروا جميعاً إلى باريس لحضور مؤتمر الصلح.. وضم هذا الوفد «المصرى» 14 مسلماً ومعهم ثلاثة من المسيحيين هم سينوت حنا وجورج خياط وويصا واصف.. وكان الكل تحت رئاسة سعد.. بل فى نفس اليوم 11 إبريل 1919 تألفت لجنة الوفد المركزية وضمت اثنين من المسيحيين هما مرقص حنا وتوفيق دوس.. بل إن اللجنة - بعد إبعاد الإنجليز رئيسها إلى مدينته - اختارت مسيحياً مصرياً لكى يصبح رئيساً للجنة المركزية للوفد بالنيابة ليرأس الاجتماعات خلال اعتقال محمود سليمان بعد أن رفض الانصياع لأوامر الإنجليز، وعندما رفع المصريون سلاح المقاومة السلبية للبضائع الإنجليزية أصدر الوفديون فى يناير 1922 قراراً بهذه المقاطعة وقعه حمد الباسل وويصا واصف وجورج خياط ومرقص حنا وعلوى الجزار ومراد الشريعى وواصف بطرس غالى أى ثلاثة من المسلمين وأربعة من المسيحيين!! وعندما اعتقل الإنجليز هذه المجموعة تألفت هيئة وفدية جديدة من 6 مسلمين ومسيحيين هم المصرى السعدى والسيد القصبى والشيخ مصطفى القاياتى وسلامة ميخائيل وفخرى عبدالنور ونجيب الغرابلى.

ولمن لا يعلم كان المسيحيون أكثر نشاطاً فى الجهاد!! ففى يوليو 1922 تم تقديم أعضاء الوفد إلى المحكمة العسكرية بتهمة طبع منشور ضد الحكومة وحكم عليهم بالإعدام، ولكن القيادة العسكرية أبدلت الحكم إلى السجن 7 سنوات.. وكان عددهم سبعة كان أربعة منهم.. مسيحيين!! وطالت الاعتقالات أيامها فخرى عبدالنور «جد الوزير المعاصر حالياً» منير فخرى عبدالنور.

ولا ننسى هنا حكاية الزعيم سعد مع الملك فؤاد عندما قدم له زعيم الأمة قائمة أسماء أول وزارة شعبية، بعد الانتخابات فى يناير 1924.. وكانت تضم وزيرين مسيحيين أولهما مرقص حنا وزيراً للعدل، وثانيهما واصف بطرس غالى «أفندى»، اعترض الملك فؤاد على تعيين الأول لأنه لا يليق من وجهة نظره أن يعين مسيحى وزيراً للعدل، واعترض على أن تضم الحكومة وزيرين مسيحيين «لأن التقاليد» جرت بالاكتفاء بوزير مسيحى واحد، ورد سعد زغلول بأنه لا يفرق بين مسلم ومسيحى.. لأن رصاص الإنجليز خلال الثورة لم يفرق بين المسلم والمسيحى.. وقام سعد بتعديل الترشيحات ليصبح مرقص حنا وزيراً للأشغال ويجىء نجيب الغرابلى «قاهر إسماعيل صدقى فى الانتخابات فى طنطا» وزيراً للعدل.. ويصبح واصف بطرس غالى وزيراً للخارجية.

** وفى المجال الحزبى، يدفع حزب الوفد بقيادات مسيحية إلى صدارة العمل الحزبى، إذ عقب وفاة سعد زغلول.. وانتخاب مصطفى النحاس زعيماً للوفد فى 19 سبتمبر 1927 تم انتخاب وليم مكرم عبيد سكرتيراً عاماً للوفد، وكان ذلك رمزاً لفكرة الوحدة الوطنية وتأكيداً لمبدأ المواطنة الذى كان من أهم مبادئ ثورة 19.. وكان ذلك من أهم أساسيات الحركة الوطنية التى اعتنقها الوفد منذ قيامه عام 1918. وظل مكرم عبيد سكرتيراً عاماً للوفد إلى سبتمبر 1942، حيث تم إخراجه بسبب الكتاب الأسود.. وبالمناسبة كان مكرم عبيد مع سينوت حنا من بين المنفيين إلى جزيرة سيشل.

** ثم عندما عاد الوفد من جديد عام 1984 - بحكم قضائى - تم اختيار إبراهيم باشا فرج «المسيحى ومدير مكتب النحاس باشا» سكرتيراً عاماً للوفد إلى رحيله عن عالمنا.. فتم اختيار سعد فخرى عبدالنور ثانى سكرتير عام للحزب.. وهو ابن القطب الوفدى فخرى عبدالنور - جد السياسى اللامع منير فخرى - ثم يجىء استمرار إيمان الوفد بوحدة الأمة باختيار منير فخرى عبدالنور سكرتيراً عاماً للوفد.

وهكذا لم تعرف مصر حزباً يؤمن بوحدة الأمة المصرية.. كما عرفت حزب الوفد.. فى تاريخه القديم.. ومنذ عاد للعمل السياسى.

** وهكذا دفع الوفد إلى صفوفه الأولى - فى الحكومة - وفى البرلمان.. وفى كل مواقعه الحزبية بقيادات مسيحية إيماناً منه بمبدأ المواطنة.. وفى المقابل.. لم نجد مثل هذا مع ثورة يوليو 1952.. ولكن لماذا؟!



*نقلا عن "المصري اليوم"