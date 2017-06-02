تحرير الخبر مهنة وإبداع

أرجع إلى الوراء بعض الشيء، في خلفياتنا الثقافية من صحافة ورقية ومسموع مرئي.. ولنقل قبل ربع قرن، فنجد أن أسرة التحرير تطالع كل ما يُراد نشره، وتُهذّب وتصقل لتجعل الكتابة أو الرؤية أو السماع ذوقاً.

والمتصفح لصحافتنا المعاصرة يجد أنها أقامت جسوراً من المجاملة، خصوصاً فيما له صلة بنقل الخبر وصيغته ونمطه وأسلوبه. ويكتفي مسؤولو الصفحات بكون الخبر جاء من "مراسل" دون التفتيش حتى عن مساحة مشتركة تربطه بالقارئ أو مشاعره أو كيفية التعامل معه.

فـ"المراسل" الذي اكتسب ثقته وحاز على جرأته يكتب ما في مخيلته من كلام، ويعطيه لمسؤول الصفحة ويُمرر إلى النشر دون إعادة تحرير SUB – EDITING، واقرأوا معي ما جاء في صحيفة محلية.

•فلان الفلاني - مكة المكرمة. (المراسل).

"إذا كنت من المحظوظين كانت (بقصد وكانت)! وفاتك في مكة المكرمة، فيمكنك من الآن التعرّف على الطريق الذي تسلكه جنازتك. من المسجد الحرام حتى آخر ديار الدني (لا حظوا عبارة ديار الدنا!). حيث قامت أمانة المدينة المقدسة بتحديد مسار خاص بالجنائز، بعد خروجها من المسجد الحرام في طريقها لمقابر المعلاة".. إلى آخر الخبر.

يكون هذا الإنجاز أقوى وأبلغ و"أنعم" لو جاء الخبر بواسطة صحفي محترف يعرف كيف يتعامل مع الناس بدلاً من "هرج قهاوي الحاروية".

ونتفق أنه من الجوانب الواجبة التي تطلبها كتابة الأخبار الصحافية، هو الإبداع حيث إن كتابة الخبر الصحفي هي احتراف يدرّس في المعاهد كي يفهمها القراء بمستوياتهم المختلفة، ومن الواضح أن كتابة الأخبار تحتل الجانب الأهم في مجال الصحافة، فهي التي تجذب الناس وتجعلهم مهتمين بمعرفة التفاصيل، وهي من تضع الناس في صورة الأوضاع الجارية سواء على المستوى الاجتماعي، السياسي، الاقتصادي أو الثقافي، فالخبر الصحفي يُكتب في كل المجالات ويُصاغ ليتناسب مع كافة المستويات.

أقول هذا وأنا غير غافل عن وسائل الاتصال المجتمعي، التى جعلت الأخبار التافهة تتوارى.



*نقلا عن "الرياض"