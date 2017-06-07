وصية أحمد إسماعيل على

عقب انتهاء حرب أكتوبر/ رمضان، أجرى رئيس تحرير الأهرام محمد حسنين هيكل حوارًا مطولاً مع «الفريق أول/ أحمد إسماعيل على»، وزير الحربية، القائد العام للقوات المسلحة حول الحرب... ما جرى فيها والإعداد لها ونتائجها، نشر الحوار – عدد 18 نوفمبر 1973- وقال فيه القائد العام، وهو يتحدث عن أهم درس للحرب وما سبقتها من حروب «لابد لمصر باستمرار من جيش قوى».

وقال أيضًا إن الجيش «لا بد أن يكون هدفًا من أهداف مصر الوطنية». وأضاف: «لابد لمصر من جيش يتناسب مع تعداد سكانها من ناحية ويتناسب مع مسؤولياتها فى المنطقة».

كان الفريق أول أحمد إسماعيل- المشير فيما بعد- مقلاً جدًا فى أحاديثه الصحفية، بحكم موقعه وكل من يشغل هذا الموقع، يكون عادة نادر الكلام، لذا فإن ما ورد فى هذا الحوار، يُعد وصية أو درس العمر، لرجل، لم يكن قائد النصر فقط، لكنه كان أحد القادة الذين عاصروا ومروا بتجرية العدوان علينا صبيحة الخامس من يونيو 1967، وهو كذلك أحد الذين شاركوا فى حرب الاستنزاف، ثم صار رئيسًا للمخابرات العامة وختم حياته فى موقع القائد العام لحظة عبور قناة السويس وتدمير خط بارليف، واحدة من أروع وأمجد لحظات تاريخنا الحديث والمعاصر كله. باختصار نحن أمام رجل عاش تجربة الانكسار والصمود، وكان قائدا من قواد النصر العظام، دافع، وصمد، ثم قاد الهجوم، وتحقق النصر.

مقولة أحمد إسماعيل أو وصيته يثبت صحتها ومصداقيتها يومًا بعد يوم، فى ثورة 25 يناير، وكذلك فى ثورة 30 يونيو، كان وجود الجيش حاسمًا فى انحيازه للمطلب الشعبى، والفارق بين ما جرى عندنا وما جرى فى عدد من الدول العربية الشقيقة، هو هذا الدور الحاسم للجيش فى الحالتين، وهذا يفرض تساؤلاً: كيف كان الحال لو لم يكن الجيش، فى المرتين، متبنيًا للمطالب الشعبية، ترى أى مصير كان ينتظرنا؟ وماذا- لا قدر الله- لو لم تنجح الثورتين كل فى لحظتها التاريخية؟ ماذا بالنسبة لقادة الجيش فى المرتين، وكيف كان مصيرهم؟!

والآن فى لحظة الإرهاب وتنظيماته التى تعصف بوجود عدد من الأوطان ذاتها، وتهدد وجود الدول، وليس الأنظمة أو الحكومات، يصبح وجود «الجيش الوطنى».. «الجيش القوى»، بتعبير أحمد إسماعيل- ضرورة وطنية وإنسانية، أمامنا ما تتعرض له حدودنا منذ خمس سنوات، فى أقصى الشمال الشرقى، عند بوابة رفح والشيخ زويد، وكذلك حدودنا الغربية، حيث درنة فى ليبيا الشقيقة، فى الحالتين كنا ومازلنا بإزاء غزو خارجى، من نوع خاص، لا يصدر عن دولة مجاورة، فقد أسقط الإرهاب الدولة، ولا يعبر عن تعرضنا لحرب تقليدية، على غرار حروبنا السابقة مع إسرائيل، نحن بإزاء حروب عصابات وتنظيمات تمارس عمليات أقرب إلى «غز ونهابة» العصور الوسطى أو القتل بالإيجار، عصابات مغطاة بطلاء أيديولوجى متأسلم، وبإزاء ذلك يصبح الجيش الوطنى، الجيش القوى، ضرورة حياة وضرورة وجود وبقاء الوطن.

ومن حسن الحظ وبدافع التكوين والبناء، فإن الجيش المصرى جيش وطنى، وليس جيشا طائفيا يعبر عن طائفة بعينها، ولا هو جيش حزبى أو تنظيم سيايى معين، هو جامع للوطنية المصرية، منذ تأسيسه على يد «محمد على» سنة 1811، أى قبل 206 أعوام، وحدث أثناء الحرب العالمية الثانية أن حاولت بعض التنظيمات الحزبية والجماعات الأيديولوجية أن تجتذب عددًا من ضباط الجيش، على أرضية مقاومة الاحتلال البريطانى، وأثبت معظم هؤلاء الضباط أن انحيازهم النهائى كان للوطنية المصرية، ومنذ ثورة يوليو 1952 توقفت نهائيًا أى عملية لاقتراب الجيش من السياسة، وبقى انحيازه الوطنى ثابتا ودائما، مما جعله عماد الدولة المصرية الحديثة وركنا ركينا فى الوطنية المصرية.



*نقلا عن "المصري اليوم"