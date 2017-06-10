قطر والكابوس

أعلنت إيران قبل يومين إرسال أول طائرة محملة بالمواد الغذائية إلى الدوحة. تستمع إلى هذا الخبر وتكاد لا تصدق أن قطر التي تتربع على قائمة دول العالم في معدل دخل الفرد ستلجأ في يوم من الأيام إلى استقبال طائرة محملة بالغذاء. كنا نسمع ذلك دائماً ونشاهده على شاشات التلفزيون، ولكنه في الغالب يحدث في المناطق المنكوبة وليس في دولة خليجية غنية. هل يجوز لنا القول إن قطر انضمت في شكل أو بآخر إلى قوائم الدول المنكوبة؟

أتابع حركة الطيران القطري بواسطة تطبيق إلكتروني يرصد تحركات كل الطائرات التجارية في العالم. لدى قطر أسطول رائع من الطائرات الجديدة، ولديها مدن عديدة ومهمة تسير إليها رحلات مباشرة من الدوحة. طيران قطر استثمر البلايين في سبيل تطوير هذا الناقل في محاولة للحاق بالمنافسين حول العالم، بل وقدمت خدمات أرضية في مطار حمد لا تضاهيها إلا فنادق الخمس نجوم في أوروبا. اليوم وبعد الحظر الذي فرضته المملكة العربية السعودية والإمارات على طيران قطر في التحليق فوق أجوائها أصبحت رحلة بيروت- الدوحة والعكس تمر عبر أجواء إيران وتركيا وقبرص وتستغرق ربما ضعف الوقت الذي كانت عليه قبل الحظر. لا يوجد أدنى شك في أن المسافرين سيعزفون عن الحجز على رحلات الشركة المتجهة إلى الغرب من قطر بسبب طول زمن الرحلات.

هنا أستذكر أبجديات بنود دراسات الجدوى الاقتصادية، وبالذات بند الأخطار في الاستثمار. ألم يفكر القائمون على طيران قطر وأقصد هنا الحكومة القطرية تحديداً بإلقاء الضوء على عوامل المخاطرة عند تأسيس هذه المؤسسة؟ لو فكروا فسيضعون العامل الجغرافي السياسي في رأس قائمة الأخطار، وبالتالي فاستقرار المنطقة والمحافظة على العلاقات القوية مع المملكة والجيران عموماً يعتبر من أهم عوامل نجاح هذه الشركة الفتية الطموحة. ليس فقط بسبب الحاجة إلى الطيران فوق الأجواء، بل وللحاجة إلى إغراء الركاب من وإلى المملكة ذات الـ٣٢ مليون نسمة.

نستطيع أن نستذكر العديد من الأمثلة المشابهة لذلك، التي توضح تقاطع الطموح التجاري والتنمية مع القرارات السياسية. تخيلوا لو أن سنغافورة وبمجرد ارتفاع مؤشرات النمو لديها بدأت بالتحرش بماليزيا مثلاً، وحولت جل اهتمام وسائلها الإعلامية وأنفقت أموالها لإحداث ثغرات أمنية وفتح نوافذ للشغب في تلك الدولة. هل كانت سنغافورة ستصل إلى ما وصلت إليه اليوم من استقرار ومكانة عالية لجذب الاستثمارات وتحقيق الرخاء لشعبها؟

مشكلة قطر في رأيي تكمن في الجهل الكبير لدى حكامها في قياس تقاطع المغامرات مع الأخطار، وأنا هنا أتحدث عن عوامل يدركها تاجر بسيط يريد افتتاح بقالة. هذا الوضع لا يمكن أن يوصف بالوضع الصحي بكل تأكيد ولو وجدت شركة في أي مكان في العالم يتربع على مجلس إدارتها طاقم يشبه حكام قطر في العقل والتفكير والتخطيط لأفلست هذه الشركة في سنتها الأولى.

ماذا عن تنظيم كأس العالم، الذي حظيت به قطر في مسابقة ٢٠٢٢ المقبلة؟ تشير معظم التقارير إلى حاجة قطر لإنفاق ٢٠٠ بليون دولار لإكمال المشاريع المخصصة لهذه المسابقة. في الوقت ذاته عمل ساستها على التآمر ضد المملكة ومصر والإمارات والبحرين كما نعلم وقدموا الدعم المالي للحركات المتطرفة في عدد من الدول العربية وارتكبوا كما يتردد خيانات كبيرة في الحرب على الحوثيين في اليمن، إضافة إلى بعض الرشاوى لعدد من أعضاء مجلس «فيفا» ذاته في سبيل الفوز بالتنظيم. هل فكر منهم أحد بأن هذا السلوك قد يكون سبباً في سحب تنظيم المسابقة؟ صحيح أن موضوع التآمر على المملكة خرج وانتشر منذ سنوات عدة في تسجيل موثق ولم تحرك المملكة ساكناً رأفة بالشعب القطري ووحدة الصف وأملاً بعودة الحكمة إلى الشيخ حمد. ولذا ولهذا السبب المهم، وأقصد صمت المملكة، مع استمرار أبواق قطر الإعلامية في التحريض ودعم المبادرات التي قد تحمل انشقاقاً ومواجهات وعنفاً، استمرت المشاريع القطرية في النمو والتوسع حتى تولد لدى الأخوة هناك نوع من القناعة بأن المملكة غير قادرة على فعل شيء. وكما نعلم فقد تمادت الحكومة هناك حتى طفح الكيل وجاءت الضربة السعودية المؤلمة، التي تستمر في وضع قطر في مكانها الجغرافي الطبيعي الذي تجاهله حكامها. بالمقابل وخصوصاً بعد قمم الرياض الأخيرة، هل سيصمت العالم عن قطر رأفة بشعبها كما فعلت السعودية ومصر والإمارات والبحرين؟ ما مصير هذه الاستثمارات الضخمة وغير المسبوقة؟

ما أحاول التوصل إليه هو أن المغامرة في الاستثمار والبناء والتنمية والمحافظة على المكتسبات لا يحتمل وجود التهور السياسي والتصرفات الصبيانية وممارسة الحقد والكراهية ضد الجيران. فإما أن تصبح دولة نامية محترمة وجاذبة لفرص العمل والاستثمارات والتعليم المتطور أو تختار صفة الدول المارقة «المناضلة الشعبوية» المتحالفة مع سقط المتاع في هذه المنطقة الحيوية من العالم.

المشهد الذي أمامي اليوم هو المشهد الثاني. قطر تمارس أقصى درجات الأذى لمكتسباتها ولشعبها قبل أي طرف آخر. بالأمس القريب تناولت القنوات الإخبارية نبأ موافقة البرلمان التركي على إرسال وحدات من الجيش التركي إلى قطر، في ما لو رأت الحكومة التركية ذلك ضرورياً. ما أن ظهر الخبر حتى تسابق مذيعو قناة «الجزيرة» القطرية الأجانب فرحاً به عبر حساباتهم في «تويتر». كيف لا وقد باتوا يشعرون بالعزلة وربما طي ملفات العمل في تلك القناة التي مارست كل شيء يتعلق بالإعلام إلا شرف المهنة؟ من كان منا يصدق أن العاملين في هذه القناة سيصل بهم اليأس وبهذه السرعة إلى هذا الحد؟ شركات الملاحة العالمية توقف استخدام ميناء الدوحة. مؤسسات التمويل ومعايير الثقة بالاقتصاد تخفض النقاط يوماً بعد يوم وتتدنى مع ذلك الثقة بقدرات قطر على الوفاء بالتزاماتها. محكمة الجنايات الدولية بانتظار استقبال لوائح الادعاء من ليبيا حكومة ومواطنين بسبب مساهمة قطر الغبية في دعم الحركات المتطرفة هناك بعد سقوط القذافي. هذا الموضوع تحديداً سيتسبب في مطاردة عدد من المسؤولين القطريين الذين كانوا نجوماً في زمن بدايات الربيع العربي وامتلكوا العقارات المبهرة في أوروبا، وقد تصدر أحكام قاسية ضدهم تشتمل على حجز كل هذه الأصول والممتلكات.

ولمن يرغب في معرفة مصطلح المراهقة السياسية التي كثر استخدامه أخيراً، سأبسطها بهذه الصورة. المراهقة السياسية هي أن تكون شاباً تقود وطناً غنياً ولديك الطاقة والقدرة والحماسة نحو البناء وتشجيع الاستثمار، وتؤسس بنى تحتية قوية في هذا البلد وتتطلع للغد، وفي الوقت ذاته تجعل من هذا البلد مأوى لأمثال القرضاوي وجماعة «الإخوان المسلمين» و «حماس» ورجيع القومية العربية، وتدعم ميليشيات إرهابية متطرفة تسفك الدماء في كل مكان. المراهقة السياسية هي الحالة التي تجتمع بها كل هذه التناقضات من دون إدراك لأخطار هذه الخلطة الرديئة وهذا ما تفعله قطر بالضبط، تماماً كما الشاب الذي ينتمي إلى أسرة مرفهة ويرتدي الهندام النظيف والسيارة الأنيقة، لكنه لا يتوقف عن التحرش بالجيران ولا يتردد في رمي القاذورات في الطريق، ويدعي العنجهية والفتوة حتى لو كان وزن جسمه لا يتعدى وزن الماعز أمام أصحابه ورفاقه.

سيستمر السؤال الذي يعجز العقل عن إيجاد أي تفسير مقنع له، لماذا تفعل قطر كل ذلك؟ إن قلنا لرغبتها في بسط أيديها على المنطقة الشرقية من المملكة فسيضحك علينا الناس. إن قلنا بأنهم كانوا يخططون لحكم مصر في زمن محمد مرسي وإن ثورة ٣٠ حزيران (يونيو) أفشلت الخطة فسيقول لي رئيس تحرير هذه الصحيفة: أنصحك يا فهد بالعمل في أحد أستوديوات «ستاند أب كوميدي».

نقلاً عن "الحياة"