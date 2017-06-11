فرق كبير بين القطري و"المتقطرن"!

بيانات المقاطعة لقطر كانت واضحة في لغتها. الشعب القطري شقيق وامتداد أصيل لمحيطه الخليجي والمشكلة الأساسية مع الممارسات العدائية ودعم التنظيمات الإرهابية التي لا تهدد الخليج وحده، ولكن مناطق واسعة تمتد من الخليج إلى مصر وليبيا وغيرها. ومع هذا يسعى المزايدون و"مهاطية" الشعارات لتشويه الحقيقة واختلاق تفسيرات مضللة. المقاطعة حوّلوها لحصار للتجويع وبأن الشعب القطري هو المستهدف، وزاد بعضهم أن قطر ستُبتلع أولاً ودول أخرى في الطريق.

خداع وكذب متوقع من هذه الشخصيات والمنابر التي تحلم بخلق وقيعة بين الشعوب الخليجية والعربية. وللتوضيح أكثر وحتى لا يقع الخلط، فهناك فرق كبير بين الإنسان القطري الجار والأخ والقريب وبين "المتقطرن"، وهو شخص أو خطاب أو ظاهرة لا علاقة لها بالشعب القطري ولكنها هي السبب في كل هذه الأزمات التي نعيشها.

ولكن ماذا نعني بـ"المتقطرن"؟

قد يخطر على بال القارئ أننا نعني بذلك الشخص الذي يحمل حديثا الجنسية القطرية. هذا أبعد ما يكون عن الواقع. الانتقال من مكان لآخر والحصول على جنسية بلدان هي ظاهرة إيجابية وحضارية تثري وتنوع الثقافة وتضيف لها نكهة جديدة. الشرط البديهي لذلك هو أن تمثل تلك الشخصيات إضافة وثراء للبلد الجديد. وهذا ما فعلته دول خليجية وعربية، حيث رأينا مفكرين وساسة ورجال دين ولاعبين وفنانين ينتقلون لدول غير دولهم الأصلية وربما يحصلون على جنسياتها ويقومون بإنعاشها وضخ روح جديدة بها.

دولة قطر لم تكن استثناء في هذه السياسة الحميدة. ومن بين الشخصيات المهمة شخصية مفتي قطر السابق عبدالله بن زيد آل محمود القادم من وسط صحراء نجد، حيث عُرف بسعة علمه وآرائه المستنيرة مثل رفضه لفكرة وجود المهدي وعودته المنتظرة واعتبارها مجرد وهم وخداع.

ولكن وبسبب السياسة القطرية في العقدين الأخيرين تلاشت مثل هذه الظاهرة الإيجابية وبتنا نشهد ما يعرف بـ"المتقطرن"، وهو شخصية تخريبية لا يضر فقط بلده الجديد ولكن تطال شروره دول الجوار. أبرز مثال على هذه الظاهرة هي شخصية الشيخ يوسف القرضاوي الذي حرّض على الفتنة وشرّع الانتحار وبث خطباً دينية مسيسة تهدف لإشعال الفوضى في بلدان عربية أبرزها مصر التي عانت من نشاطاته المعادية وأفكاره المسمومة.

هل يمكن أن يقدم الإنسان القطري الذي يريد أن يعيش بسلام وتآخٍ داخل بلده على مثل هذه الممارسات التي تستهدف أمن دول إخوته في الخليج؟ بالطبع لا. ولكن هل يمكن أن يفعلها "المتقطرن"؟ بالطبع نعم والأمثلة كثيرة على ذلك. من بين هذه الأمثلة أكاديمي سعودي تثويري تخلى عن جنسيته و"تقطرن" ولم يتوقف بعدها عن مهاجمة بلده الأصلي والتحريض عليه. وذات الأمر نراه مع الكثير من الشخصيات المصرية. تتمرغ في نعيم الفنادق في الدوحة وبذات الوقت تشن حملة إعلامية عنيفة ولئيمة للإطاحة بالدولة المصرية وتشتيت شعبها.

ولو أردنا أن نرى "المتقطرنين" بشكل أوضح فما علينا إلا أن نتعرف على أسماء الشخصيات الـ59 الإرهابية التي وردت أسماؤهم في بيان التصنيف الذي أصدرته السعودية والإمارات والبحرين ومصر. شخصيات لا علاقة لها بالشعب القطري الشقيق (حتى لو كان من بينهم قطريون) ولا تحمل في قلبها مصالح القومية، بل أسماء متمرسة بنشر ثقافة العنف والإرهاب وقطع الرؤوس وتحمل هدفا واحدا فقط: هدم الدول على رؤوس قياداتها وشعوبها وفتح الباب لهذه التنظيمات لتنتشر وتسيطر ومن خلالها يمتد النفوذ السياسي في الدوحة.

التقطرن لا يرتبط فقط بالشخصيات بل ويطال المؤسسات الفكرية والمنابر الإعلامية التي تشكل في النهاية خطابا متجانسا يحمل ذات الأهداف العدائية. يريد البعض أن يخدعنا ويتغابى، مشيراً إلى الشكل الحديث للجامعات في الدوحة والأسماء الأكاديمية اللامعة ومراكز التفكير ولكنها تخدم ذات الغرض الذي رسمته القيادة السياسية وعبّرت عنه في الصفقات السرية والتسجيلات المسربة.

ظاهرة "التقطرن" تستقطب بشكل مغناطيسي كل الشخصيات والجماعات والأفكار التي تستهدف دولاً كثيرة وتستثني "واحة الديمقراطية" قطر من أفكارها المتطرفة التي يتبناها الإرهابيون أو الثورية التي يتبناها المثقفون.

مزاج تخريبي عام يجمع إرهابي من الكويت ومثقف في فلسطين. وحتى لو حك البعض شعر رأسه معلنا حيرته ولكن لا يوجد تناقض لأن النهايات واحدة حتى لو اختلفت الطرق.

هذا التقطرن لم يولد بالصدفة بل خلقت بيئته القيادة السياسية القطرية التي شجعته بالمال وروجته بالإعلام الصادر بلغات كثيرة ومواقع ومنابر عديدة تتخفى تحت شعارات مختلفة تشجع على الإرهاب والفوضى وسفك الدماء.

ولهذا قامت الدول الأربع وبعد صبر طويل بالإجراءات الضرورية للخلاص بشكل نهائي من هذا "التقطرن" الفكري والمؤسساتي مرة واحدة وللأبد، وستقدم بذلك خدمة كبيرة للمواطن القطري قبل أي أحد آخر، حتى ولو انتفض المخادعون "المتقطرنون" وقدموا دعايات مجانية مبتذلة للزبادي التركي.