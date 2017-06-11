واكتفينا بتجميع التوك توك!

يا فرحتى.. إذ على مدى 60 عاماً فشلنا فى تصنيع سيارة مصرية «خالصة»، وهللنا عندما اشترطنا ألا يقل المكون المحلى من هذه السيارة عن 40٪، وتركنا المجال للشركات الكبرى، حتى صار عندنا 80 مصنعاً أجنبياً يتم فيها تجميع سيارات أوروبا وأمريكا وآسيا.. وليس فيها من الإنتاج المحلى إلا أقل القليل.. بينما الهند - التى بدأت معنا - فى أول الستينيات - نجحت فى إنتاج سيارة هندية بدأت بالتجميع، وفى أقل من 10 سنوات كانت كل مكونات هذه السيارة.. هندية، ولكن لم تنجح الهند - فى ذلك - بالطبل والزمر.. بل بقرارات صارمة بدأت بحظر دخول أى سيارات أجنبية للبلاد.. وهذا ما نعجز عنه فى مصر!!.



ومع فترات التسيب والفوضى الاستيرادية، ومع ضعف سلطات الدولة، تسلل المدعو التوك توك.. مرة من الهند وأخرى من الصين.. استوردناه كاملاً، ولما زاد الطلب عليه - للنقل بين القرى على الطرق الزراعية - بدأنا عملية تجميع هذا التوك توك فى مصر.. إلى أن فرض «سيادته» علينا، وها هى الدولة تمنحه التراخيص.. رغم أننا فى فترة حاولنا الحد من ذلك عندما قامت وزارة التجارة والصناعة أيام وزيرها منير عبدالنور بمنع استيراده وأوقفت استيراد مكوناته بهدف تجميعه داخل مصر.

ولكننا الآن - وعينى عينك - نسمح باستيراد التوك توك كاملاً.. كما سمحنا باستيراد أجزائه.. وتجميعها فى مصر.. ولمن لا يعلم أن سعر هذا التوك توك «هندى الصنع» يصل إلى 40 ألف جنيه، وصار حلم كل شاب مصرى أن يحصل على واحد بالتقسيط ويقوم بتشغيله.. ويقولون إن عائد التوك توك الواحد يتراوح بين 250 و 350 جنيهاً كل يوم.. يحصل صاحبه على الثلث.. ويحصل السائق على الثلثين، ويتحمل السائق البنزين ومتاعب التشغيل.

واللهم لا اعتراض الآن على سير هذا التوك توك لنجده يفرض سطوته ليس فقط على الطرق الزراعية بين القرى، وعلى حواف المدن.. بل أيضاً داخل معظم المدن، والقضية هى غياب نظام لتشغيله.. وتنظيم خطوط لسيره.. ولكننى أتناوله من جانب ثمن هذا التوك توك.. والله يرحم عندما بدأنا تجميع السيارات الفيات تحت اسم «نصر» كان سعر السيارة 128 لا يصل إلى 2000 جنيه!! وهكذا بعد إمبراطورية كارو مصر الحديث، عربات النصف طن ومافيا الميكروباص، وسطوة المينى باص وأمام عجزنا - بعد 60 عاماً - عن إنتاج سيارة ركاب مصرية.. نقوم بتجميع التوك توك.. بالذمة أليست هذه هى الخيبة الكبرى.. ونستورده من أين؟ من الدولة التى بدأت معنا.. ولكنها نجحت، أما نحن فالسلام عليكم!!

■ ■ وخير لنا أن نقوم بتجميع التوك توك داخل مصر بمكونات محلية تصل إلى 50٪، بشرط أن تتم هذه العملية - لمدة خمس سنوات فقط - نكون خلالها قد تمكنا من «فك شفرة» صناعة التوك توك لبندأ بعدها فى صناعته بالكامل داخل بلادنا.

■ ■ وبعدها نحاول زيادة نسبة المكون المحلى للسيارة.. ولو بالضغط على الشركات العالمية.. ولمدة محدودة لا تزيد على 10 سنوات، ثم بعدها نقوم بإنتاج سيارة مصرية 100٪.

■ ■ وللعلم أن نسبة كبيرة من المكون الذى نجمع منه سيارات الركوب يتم استيراد موادها الخام من الخارج.. إذن لا داعى للقول إننا سنعمل على زيادة المكون المحلى فى هذه السيارات.. مادامت هذه النسبة لا تزيد عملياً على 20٪.. كده ولا إيه؟!

* نقلا عن "المصري اليوم"