تفاصيل وأحداث الصبر السعودي على المكائد القطرية

على مدى أكثر من 20 عاما قامت وتقوم السياسة القطرية على الكيد للسعودية، وفق الاتفاق الاستراتيجي بين حمد بن خليفة والإخوان، من منطلق جمع النقيضين: الظهور بمظهر الأخ الأصغر المحب، والكيد من الخلف، وأدركت السعودية ذلك وحصلت سلسلة من التجاذبات عبر السنين، تدرجت من العتاب إلى فكرة إخراج من المنظومة الخليجة وسحب السفراء.

2008

صرف النظر عن قطع علاقات السعودية بقطر للوساطة الكويتية

2009

اعتداء الحوثيين على جازان بدعم وتمويل قطر وتدريب إيران

2009

قطر ترتب لمصالحة بين الملك عبدالله والقذافي

2010

حمد والقذافي وصالح يتآمرون لإسقاط القيادة السعودية



2013

اجتماع الرياض..

السعودية والإمارات والبحرين وفرصة أخيرة لقطر



2014

اجتماع الكويت بعد إخلال قطر بالتزامها الموقع وفرصة ما بعد الأخيرة



2014

سحب سفراء السعودية والإمارات والبحرين من قطر







سؤالان طائران في كثير من النقاشات في المجالس الشخصية أو الإلكترونية، وهما في الحقيقة سؤالان مشروعان ومن حق الناس أن تعرف إجابتيهما، والسؤال الأول هو: لماذا تفجر الموقف السعودي والإماراتي والبحريني الآن؟ إذا استثنيا الموقف المصري المعروف والمعلن منذ زمن، والسؤال الآخر هو: لماذا جاء الهجوم على قطر وكشف أقنعتها على شكل حملة وبهذه اللغة المباشرة؟ بل ويشبهها البعض بالأسلوب المصري منذ أيام أحمد سعيد، ولذلك فإن ما سأورده هنا بالوقائع والتواريخ يجيب عن هذين السؤالين.

السياسة السعودية كما هو معروف قبل الحزم كانت تميل إلى الدبلوماسية الهادئة وحل المسائل من خلف الكواليس، وتحاول أن تتكفى الشر بعلاقاتها ودعمها السياسي والاقتصادي، وأحيانا بالتجاوز عن الإساءات وإغماض العين عن الأذى، ولكن إذا تعلق الأمر بالشأن الخليجي فإنها دائما تفضل أن تكون الشقيقة الكبرى، هي التي تتحمل أخطاء شقيقاتها مهما كبر الخطأ، وترى أن إيصال الأمور إلى الجدار خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وفي سبيل ذلك تحملت الكثير وتجاوزت عن الكثير على مدى أكثر من عشرين عاما مع قطر، رغم أن السعودية لم تكن جاهلة بما يدار في الخفاء وما يكاد لها، لكنها تحاول بالحسنى أن يعود الابن الخليجي إلى رشده ويكف عن غيه، وقد تلجأ أحيانا إلى التهديد والضغط دون أن تنفذ تهديداتها رعاية لرابطة الدم والتاريخ والأرض والجوار ولكن دون جدوى، وثبت مع الوقت أن الحلم مع بعض الناس يؤدي إلى تماديهم، ولذلك قال النابغة الجعدي:

ولا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدرا

والمشكلة كانت في أن صمت السعودية وعدم إثارتها للموضوع رغم الوثائق والأدلة الموجودة لديها جعل كثيرا من المواطنين بخاصة والخليجيين والعالم بعامة لا يعرفون المكائد التي تدبر، ويعتبرونها خلافا سياسيا ينتهي بوساطة ثم مصالحة وقبلة على الرأس، وهذا ما أدى بالبعض إلى استنكار ما حدث ويحدث إعلامياً ورسمياً أو يرون فيه تجاوزا للحد، لكن الواقع هو أن ما ظهر كأنه حملة إعلامية إنما هو بسبب حكم الوقائع والمعلومات التي كشفت وتكشف تباعا ولذلك استمرت، وفي كل يوم تتضح أمور وتظهر وثائق تعرفها الحكومة ولا يعرفها الناس، وأما عن اتهام الحملة بالإسفاف فهي لأن ما قامت به الحكومة القطرية والإخوان بواسطة الأيدي القذرة هي أكبر وأقبح من الإسفاف، ومن يتحدث عن الخيانة لابد أن ترد في سياق حديثه مفردات الغدر والخيانة وقلة المروءة وانعدام الشيمة، ومن النفاق الظاهري أن نتحدث عن جريمة قتل بلغة برجوازية لاتسمي الأشياء بأسمائها أو بلغة تهذيب منافقة أو رقي مصطنع. هذه الوقائع التي أتحدث عنها ليست من قبيل الإشاعات أو الروايات مجهولة السند والمصدر وإنما هي وقائع حقيقية معروفة ومعلنة على النطاق الرسمي، وكثير منها عايشتها حضوراً ومشاهدة وأحيانا مشاركة من الجانب الإعلامي، وهي بعض حلقات مسلسل الكوميديا السوداء، وهناك دون شك حلقات أخرى وأدلة ووثائق في الدوائر السياسية لم تكشف ولم تعلن:

1997

رغم الخلاف والإساءات القطرية المستمرة كانت القيادة السعودية تحاول احتواء الخلاف وإرضاء أمير قطر حمد بن خليفة، وهي تعلم الحقيقة بل وتضغط على نفسها وعلى أبنائها لإرضاء الطرف الآخر، وفي عام 1997 كتب الزميل الدكتور سعود المصيبيح مقالا في زاويته بصحيفة البلاد انتقد فيه السياسة القطرية، وبدل أن ترسل السفارة القطرية رداً على الصحيفة كما هو المعتاد شكا حمد بن خليفة إلى الملك فهد بن عبدالعزيز «رحمه الله» من المقال والكاتب، ولأن الملك يمون على أبنائه وإرضاء لحمد أوقف الكاتب كما أوقف صدور الصحيفة لمدة ثلاثة أيام، إلى أن عادت للصدور بدعم من نايف بن عبدالعزيز رحمه الله.

2008

بعد التقارب الذي كان بين حمد بن خليفة وصدام حسين انقلب عليه في عام 2003 بعد الاحتلال الأميركي للعراق، ووضع حمد يده في يد الحاكم العسكري للعراق بول بريمر، وكانت تتم بعض التعيينات في قناة الجزيرة حسب صلاتهم مع بريمر ولذلك جاء تغيير قيادات الجزيرة في 2003، ولكن في الوقت نفسه كانت قطر تستضيف بعض قيادات البعث المنحل وتعطيهم الجوازات القطرية ويدخلون بها إلى السعودية، وفي عام 2008 ساءت العلاقات السعودية القطرية إلى حد كبير ولم يظهر ذلك للعلن، وضبط رجال الأمن السعوديين أشخاصا منهم أحد أفراد العائلة القطرية وأحد كبار قيادات حزب البعث العراقي، وعراقيين آخرين وجميعهم يحملون جوازات سفر قطرية، في طريق الدمام – الرياض للالتقاء ببعض الأشخاص، ومعهم مجموعة من اللوحات الفنية الثمينة المسروقة من المتحف العراقي، حيث كان بيع اللوحات هو الغطاء الظاهري للعملية، وكانت الترتيبات تتجه إلى قطع العلاقات مع قطر لكن جاءت وقتها وساطة كويتية وتغاضت السعودية عما حصل وتنازلت لقطر إكراماً للوساطة.



2009

في قمة الدوحة في مارس من تلك السنة رتب أمير قطر حمد بن خليفة لمصالحة بين الملك عبدالله «رحمه الله» والرئيس الليبي معمر القذافي، ووافق الملك عبدالله على الصلح بشهامة الفرسان رغم كشف المحاولة الليبية لاغتيال الملك قبلها، ولكن هذه المصالحة كانت شكلية لخداع السعودية بينما كانت تدبر في الخفاء المؤامرات التي أخذت شكلها النهائي بعد ذلك.



بدأ الدعم القطري اللامحدود للحوثيين مع بدر الدين الحوثي بالتنسيق مع إيران، وكان لقطر التمويل والدعم السياسي وللإيرانيين التدريب والتسليح المدفوع من قطر، واتضح بعد ذلك أن الهدف لم يكن علي عبدالله صالح وإنما الهجوم على السعودية.

في 3 نوفمبر من نفس العام وبالمال والسلاح القطري والتدريب الإيراني بدأ الحوثيون في التسلل بين الحدود اليمنية والسعودية، وهجموا على الخوبة بجازان وأسفر الاعتداء عن خسائر كبير في الجانب الحوثي، فيما قدمت السعودية مجموعة من الشهداء والجرحى من المدنيين والعسكريين.



2010

في مؤتمر القمة بسرت في ليبيا كان هناك لقاء سري جانبي ضم معمر القذافي وحمد بن خليفة وعلي عبدالله صالح ومعهم أربعة آخرون، وكان محور الحديث هو التآمر على السعودية، وكان من الممكن أن يظل الاجتماع سرياً في حدود الأشخاص السبعة الموجودين، ولكن إذا اختلف اللصوص ظهرت السرقة، وكان من ضمن المفاهمات أن علي عبدالله صالح المحتاج إلى الدعم من السعودية أستأذن معمراً وحمداً في أن يظهر على التلفزيون ويهاجم قطرا مؤقتاً حتى يحصل على الدعم ووافقه الاثنان.

عندما أحس الحوثيون بالخسارة انسحبوا في 25 يناير، وفي 18 فبراير أرسل بدر الدين الحوثي خطاب امتنان لحمد بن خليفة فيما يشبه التقرير بما قام به في اعتدائه على السعودية، وقال بالنص في خطابه المشهور الذي نشرناه مخاطباً حمد بن خليفة «بدعمكم السخي وبكريم وقفة أسود الإسلام في إيران العزيزة استطاع جند الإسلام الحوثيون أن ينالوا من جند الكفر والضلال في جازان، ونعاهدكم يا سمو الأمير بمواصلة القتال حتى القضاء على وهابية الشرك والفجور.. ثم الزحف نحو أراضينا المقدسة وتطهيرها من دنس الشرك والنجس الوهابي.. ساعات قليلة يا سمو الأمير وسيرى العالم رايات النصر وهي مرفوعة على سواري جازان العزيزة».

هذا التواطؤ القطري مع الحوثيين لم يخف على السعودية، وتم التخاطب بشأنه عبر الدوائر الدبلوماسية، ولكن الملك عبدالله عندما زار جازان في 8 يونيو وتفقد المواقع الأمامية للقوات السعودية المرابطة على الحدود وجه رسالة إلى قطر لعلها تفهمها، بأن الحوثيين ليسوا إلا مجرد أدوات وأجراء لقطر وإيران، فقال ما نصه: «فلهم نقول: لقد تجاوزتم في غيكم، وإنا بعون الله قادرون على حماية وطننا وشعبنا من كل عابث أو فاسد أو إرهابي أجير».



2011

خشي علي عبدالله صالح على نفسه من حمد بن خليفة أن ينقلب عليه خاصة بعد الترتيبات التي تمت بين حمد وبدر الدين الحوثي والدعم اللامحدود الذي حصل عليه، فظهر في برنامج الذاكرة السياسية في العربية وقال بالنص: «كان فيه وساطة قذافية قطرية في مؤتمر خليج سرت، يتوسط معمر القذافي وحمد بن خليفة آل ثاني، وهذا لأول مرة أفشى بهذا السر، لماذا تحط رأسك في رأس القاعدة، لماذا لا تتصالح معهم، ونحن مستعدين نتفاهم معهم علشان يجنبوك المشاكل، وسوف نكلف ابن القذافي سيف الإسلام يتواصل معهم، أنا فهمتها أن لهم علاقة بالقاعدة وأنهم مستعدين يلعبوا دور الوسيط، هناك كلام أخطر من هذا لن أقوله الآن متصل بالقاعدة، كلام خطير لا داعي لذكره».

ما حدث بعد ذلك أن قطر انقلبت على صالح ودعمت الحوثيين كما انقلبت على القذافي فيما بعد ودعمت الثوار الليبيين، وهو ما دفع القذافي إلى أن يظهر في التلفزيون مصدوما من قطر وخاطبهم بعبارته المشهورة: من أنتم؟



2013

كتب رئيس تحرير صحيفة الشرق آنذاك الأخ قينان الغامدي مقالات مطولة عن قطر والدور القطري المشبوه تجاه السعودية، واحتج حمد بن خليفة لدى الملك عبدالله ضد قينان، وكعادة السعودية في محاولة احتواء قطر ولأنها تمون على أبنائها تمت إقالة رئيس التحرير.

بعد أن تمادت الدوحة في غيها ولم ترجع عن دعم وتمويل النشاطات الإرهابية الموجهة ضد السعودية والإمارات والبحرين على الرغم من أنها ضمن أسرة مجلس التعاون الخليجي، ولعدم الرغبة في تصدع المجلس، كان هناك توجه خليجي بإنشاء اتحاد يضم السعودية والإمارات والبحرين، على أن تنضم إليه الكويت لاحقا، ويترك لعمان الحرية في الانضمام لهذا الاتحاد من عدمه، وتستبعد قطر لأنها هي العنصر المعطل والمسيء في المجلس.

مع أن ترتيبات هذا التوجه واضحة ومتفق عليها رأي الجميع التريث وإعطاء الفرصة الأخيرة لقطر، ولذلك اجتمعت دول الخليج في الرياض في 23 نوفمبر وذكرت كل النقاط التي تورطت فيها قطر فيما يعرف بإعلان الرياض، وقدمته إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، الذي وقعه وحظي بتأييد جميع قادة المجلس، ووقعه أمير قطر بعد مماطلة، وكانت صراحة الأمير سعود الفيصل وحدسه بأن قطر لن تلتزم عندما خاطب أمير قطر تميم بن حمد بأن عليه أن يكون واضحاً إذا أراد أن يلتزم، وإن كان هناك شخص آخر يدير الأمور فعليه أن يرجع إليه ويأتي بالالتزام، وهذا الكلام الذي أغضب تميماً وقتها في الكويت أثبتت الأيام صدقه حول من يدير الأمور في قطر، وبعد التزام تميم والتوقيع وضعت فترة 90 يوماً لتنفيذ الالتزامات، وشكلت لجنة من 3 وزراء لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق وترفع تقريرا شهرياً للقادة، وكانت التقارير مخيبة للآمال ولم تنفذ قطر أيا من التزاماتها.



2014

عندما أخلت قطر بالتزاماتها، ورغبة في إتاحة الفرصة لقطر للعودة إلى الأسرة الخليجية الواحدة وكف أذاها عن شقيقاتها، عقد اجتماع في 17 فبراير في الكويت بحضور أمير الكويت وأمير قطر ووزراء الخارجية، ووضع فيه اتفاق تكميلي، ولكن الدوحة كعادتها لم تلتزم به واستمرت في نهجها، مما دفع وزراء خارجية دول المجلس إلى الاجتماع في الرياض في 4 مارس لمراجعة نهائية للموضوع ورفع التقرير النهائي لقادة دول المجلس، وكانت المحصلة أنه رغم الاتفاق التكميلي ومهلة الأشهر الثلاثة لم تفعل قطر شيئاً. وفي 5 مارس قررت السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من قطر، وذكر البيان المشترك أن القرار اتخذ بعد فشل الجهود كافة في إقناع قطر بضرورة الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم دعم من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد، سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي وعدم دعم الإعلام المعادي.

2015

بدأ الملك سلمان صفحة جديدة مع أمير قطر واضعاً جانباً مسألة سحب السفراء وإعادتهم والعلاقات المتذبذبة لقطر مع جيرانها، وبدا واضحاً على السطح أن الأمور تحسنت وأن الدوحة عادت عن غيها وقدرت اليد العليا التي مدها لها خادم الحرمين الشريفين، لكن تأتي الوقائع والأحداث بأن «أبو طبيع» باقٍ على طبعه ومسلسل الكيد مستمر والأمور ازدادت ضراوة وبدأت تخرج عن السيطرة حتى على قطر نفسها، ومع ذلك استمرت سياسة الحزم مع الجميع إلا مع قطر فإن سياسة الاحتواء ما زالت مستمرة.



2017

في أثناء قمم الرياض كنا نلمس تململاً قطرياً وشاهدنا خروجاً جماعياً لوفدها من القاعة قبل انتهاء الحفل الذي أقامه الملك سلمان لقادة وفود 55 دولة عربية وإسلامية، لنفاجأ في اليوم التالي بالهجوم على القمة وعلى السعودية من وسائل إعلامية تابعة لقطر من وراء ستار، ومنها ميدل إيست آي ومنظمة سام، وهي منظمة وهمية إخوانية لا وجود لها على أرض الواقع، لتكون الطامة الكبرى في خطاب أمير قطر الذي بثته وكالة الأنباء القطرية في الهجوم على السعودية، واستغلت مناسبة حضوره تخريج المجندين لبثه حتى لا يكون خطاباً معلقاً في الهواء دون مناسبة، وعندما شاهدت الدوحة ردة الفعل السريعة الغاضبة وغير المتوقعة من وسائل الإعلام في السعودية والإمارات والبحرين أعلنت عن عملية اختراق للوكالة، في حين أن الخطاب لم يبث للوكالة فقط وإنما لكل الوسائط الإعلامية القطرية، وجميعها دندنت بالخطاب دون أن تتحجج بالاختراق، ولذلك في النهاية كان لابد مما ليس منه بد.

* نقلاً عن "الوطن"