قطر.. الازدواجية لا تفيد

نحو أسبوعين تقريباً على قرار مقاطعة قطر من قبل أربع دول عربية، وعدد آخر من دول أفريقية، ناهيك عن حالة مناخ عام دولي تتصاعد رافضة لحال ومآل الدولة القطرية، ومع ذلك لم يشهد الموقف أي محاولات لحلول جذرية. ما رأيناه حتي الساعة يمكن أن يوصف بأنه حالة من حالات «انتحار المعني» أو الانتحار السياسي»، بالإصرار على الرهان الخاسر على الوقت، وقناعة قطرية مفادها أن الأيام كفيلة بحل الإشكاليات من تلقاء ذاتها بذاتها، وأغلب الظن أن هذا لن يحدث. هل لهذه الأسباب تحدث الرئيس الأميركي الأيام القليلة الماضية مستخدماً تعبيراً مثيراً في أدبيات السياسة الأميركية الداخلية. تعبير«تجويع الوحش»؟

في اجتماعه مع عدد من القيادات داخل البيت الأبيض تحدث ترامب بالقول «إن معركة وقف تمويل الإرهاب التي تعد الإجراءات مع قطر جزءا منها، ليست سهلة، لكن الولايات المتحدة وشركاءها سيفوزون بها في نهاية المطاف»، ومضيفاً «سنذهب لتجويع الوحش»، تساءل الكثيرون: ما الذي قصده ترامب بهذا التعبير المثير؟ الشاهد أن التفسيرات عديدة، لكن الأقرب إليها تاريخياً تلك القصة الأميركية المعروفة عن وضع الوحش الذي انتفخ أكثر كثيراً من حجمه داخل قفص وحبسه، ومن ثم تجويعه إلى أن يعود إلى حجمه الطبيعي، ومن ثم يدرك موقعه وموضعه الحقيقي على الأرض، وهي إشارة لا تخطئها العين لقطر ومجريات الأحداث بها.

المتابع المحقق والمدقق لتصرفات قطر يرى أنها تتسم بازدواجية أخلاقية غير مسبوقة، ففي حين يتحدث وزير خارجيتها لوكالة الأنباء الفرنسية عن استعداد قطر لتفهم وجهات نظر الأشقاء العرب المقاطعين والاستماع لهم، في الوقت عينه يسعى لتوظف واحدة من شركات العلاقات العامة الأميركية الكبيرة، والتي يمتلكها «جون أشكروفت» المدعي العام السابق، في زمن بوش الابن، والذي عاصر أحداث الحادي عشر من سبتمبر، من أجل الترويج لفكرة الموقف القطري الرافض للإجراءات التي تقوم بها دول الجوار.

اختيار هذه الشركة تحديداً مسألة ليست اعتباطية، بل مدروسة وخطيرة جداً، ذلك أن «أشكروفت» يمثل تيار اليمين الأميركي القريب من التطرف، ويعتنق أفكار «المحافظين الجدد»، المطلق، ولهذا فالرجل غير صديق للعالمين العربي والإسلامي على نحو خاص، وله مواقف واضحة وسلبية للغاية من المملكة العربية السعودية وبقية دول الخليج العربي، ما يعكس نوايا قطر الحقيقية. حديث وزير خارجية قطر الأخير، يملأه التناقض وتسوده الازدواجية، يتحدث عن قطر الدولة لا الحزب وحسناً يفعل في دفاعه عن علاقاتها بالدول، مهما كان حكامها أو أنظمتها، ويخصص طرحه دفاعاً عن قطر التي تعاطت مع «الإخوان المسلمين» في مصر عندما كانوا في الحكم.

غير أن الرجل ينكر ويتجاهل أن «الإخوان» تمت إزاحتهم من مقاعد السلطة في مصر قبل أربعة أعوام، ومع ذلك لا يزال بلده يحتضن رؤوس الأفاعي الذين يخططون ويدبرون مؤامرات الشر لمصر والمصريين كل يوم. هل لهذا لم تعد تنطلي الكلمات والحوارات القطرية على العالم، وفي المقدمة منه الأميركيون قبل الأشقاء من العرب والمسلمين؟ أحسن كثيراً معالي السفير «يوسف العتيبة»، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن حين كتب في صفحات «وول ستريت جوربال»، عن الازدواجية القطرية، والتي تزرع الحنطة بيد وتغرس الأشواك في نفس التربة باليد الأخرى، تنشر استثماراتها حول العالم من جهة، وتستغل الأرباح في تمويل الإرهابيين من جهة مقابلة، وكأنها مثل اللص الذي يسرق باليد اليمنى، ويتصدق باليد اليسرى.

مرة أخرى رهانات قطر على الصبر العربي والأممي خاسرة، إذ لن يقبل أحد حالة «العناد الاستراتيجي» أو «الازدواجية الأخلاقية القاتلة»، التي تعيشها قطر، وما يحدث من واشنطن إلى لندن، مروراً بالقاهرة وأبوظبي والرياض، يفيد بأن هناك سيناريوهات أخرى على الطاولة ستجعل الوحش يئن من الجوع قولاً وفعلًا، سيناريوهات تبدأ من عند العقوبات السياسية والدبلوماسية الدولية، وفرض الحصار على «مصارف الشر» التي رصدت منها واشنطن أربعة بنوك تبعث بنحو 50 مليون دولار بشكل شهري للإرهابيين في سوريا والعراق، مروراً بوقف كافة أشكال تسليح قطر، وصولاً إلى الحظر والمقاطعة، ليضحى الحصار الذي تتحدث عنه اليوم حقيقة.

العالم العربي لا يزال يمتلك الكثير تجاه قطر، فعلى سبيل المثال عضوية دول مجلس التعاون، والجامعة العربية هي مسؤولية وليست امتيازاً، والعزل الحقيقي يبقي وارداً طالما بقيت حالة الغي السياسي القطري قائمة والهروب إلى الإمام مستمرة. لم تقرأ قطر جيداً الأوقات والأزمنة، ويبدو أن هناك غشاوة لا تزال على أعينها، وتصريحات ترامب الأخيرة تؤكد على أن رياحاً عاتية يمكن أن تهب عما قريب جداً عليها، يمكن لها أن تقتلع أعمدة الخيمة القطرية من جذورها. قطر تصم آذانها عن الأصوات النافذة في الداخل الأميركي، التي تطالب بإجراءات عقابية سيكون لها تأثير سلبي وقاتل في الداخل، أصوات من عينة وزير الدفاع الأميركي الأسبق «روبرت جيتس»، الذي طالب في ندوة «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية»، في واشنطن بتاريخ 23 مايو الماضي، بالنظر في نقل أميركا لقاعدتها العسكرية خارج الأراضي القطرية. الازدواجية القطرية ستقودها إلى لحظات أكثر دراماتيكية، فهل تسارع قطر إلي الحلول الجذرية، عوضاً عن اللعب على المتناقضات والسير ضد حركة التاريخ الطبيعي سيما اذا سار بين الاشقاء؟

نقلاً عن الاتحاد