مواجهة الواقع

على القيادة في قطر أن تعي أنه لا يوجد مخرج لهذه الأزمة إلا تغيير سياساتها العبثية الخطيرة، تغيير جذري من غير رجعة. فلا تحريف للحقائق كتسمية المقاطعة بالحصار، ولا ادعاء أن الشعب القطري الشقيق ممنوع من أداء مناسك العمرة والحج ولا غيرها من تلاعب بالوقائع سيعالج الأزمة. فالحل الوحيد للقيادة في قطر هو عدم الهروب من استحقاق الاعتراف بما ارتكبوه من فضائع في حق جيرانهم وإخوتهم، وتغيير هذه السياسة بالفعل قبل القول، وغير ذلك لن ينفع ولن ينهي الأزمة.

كل ما فعلته القيادة في قطر منذ بداية المقاطعة إلى اليوم هو زيادة الوضع سوءا، فالذهاب لإيران أو غيرها كأسلوب تخويف هو سلوك مؤذٍ لقطر قبل أن يكون مؤذياً للدول المقاطعة لها. لابد من أن تتصرف القيادة في قطر كدولة مسؤولة ضمن المجتمع الدولي لا أن تكون سياساتها عبثية معزولة عن الواقع، فالشعب القطري أعز علينا من أن نراه يدفع ثمن هذه السياسات.

فالشعب القطري الشقيق يعاني اليوم من صدمة لا نلومهم إن لم يصدقوا حجم ما يتم نشره من فضائح للسياسات القطرية التي طعنت وتآمرت على إخوتهم وجيرانهم الخليجيين والعرب. ولكن من أجل مصلحة الشعب القطري التي هي مصلحتنا كذلك تم اتخاذ هذه الإجراءات، فوحدة المصير والروابط المشتركة واحدة، وكنا نتمنى أن تستوعب القيادة في قطر المطلوب منها وأن توقف هذه السياسات ولكنها زادت في البغي مع كل أسف.

وعلى من التزموا الصمت وطالبونا بالسكوت خوفاً على وحدة مجلس التعاون الخليجي أقول لهم إنه من الأولى توجيه الخطاب هذا لمن يعرض أمن واستقرار دول مجلس التعاون للخطر. فقطر بسياساتها هي من يعرض مصالح دول الخليج العربي للخطر بالفعل وليس بالقول، وإن التزام الصمت خيانة للوطن أولا، وتخاذل في حماية قطر من سياسات ستؤدي لعواقب غير محمودة. فإن كُنتُم خائفين على قطر فالطبيعي أن تواجهوا سياساتها المدمرة وإعادتها لعمقها الطبيعي بين دول مجلس التعاون الخليجي ومع الدول العربية لا عليها.

فاليوم لا يلام من صبر أكثر من ٢٠ سنة على هذه الممارسات الخطيرة وعفا ونصح وعتب وجامل على أمل أن يسود صوت العقل والحكمة، وعلى أمل أن تكف قطر أذاها عن إخوتها ولكن للأسف أمنت العقوبة وتمادت في الغي والأذى فهي الملامة لا المتضرر.

نقولها للشعب القطري الشقيق إننا أول من سيفزع لك إن مَس قطر سوء، وإننا حريصون على مصلحتك لأنها نفسها مصلحتنا، ولكن لابد لسياسات القيادة في قطر أن تتوقف بالفعل والقول، وأن تنفذ المطالب الواضحة من غير مماطلة وتزييف، لا لأنها رضوخ إنما لأنها لمصلحتها ولحماية منظومة مجلس التعاون الخليجي وأمنها. فلن ينفع "حب الخشوم" ولن ينفع تحالف جديد تغيض به قطر إخوتها الخليجيين، ولن يعالج الأزمة تضييع الوقت ومخاطبة العواطف ولا المنظمات الدولية إنما الخطاب الحقيقي الذي يجب أن يسمعه الشعب القطري أن هذه السياسات ستؤدي إلى عزل قطر عن المجتمع الدولي، وستكون عواقب مؤلمة نتمنى أن تتحمل القيادة في قطر المسؤولية، وأن تحمي شعبها من هذا الواقع القادم لا محالة إن استمرت بنفس المشروع الخطير.

عضو مجلس الشورى البحريني والرئيس التنفيذي لمركز دان للدراسات والأبحاث الاستراتيجية