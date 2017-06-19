لماذا وقف مفتو داعش والقاعدة والنصرة مع الدوحة؟!

هبَّ المتطرفون وقادة التنظيمات الإرهابية لشتم دول المقاطعة، وامتداح النظام القطري. بدأ هذا عبدالله المحيسني، مفتي جبهة النصرة، ولحقه مناصر داعش، حامد العلي، في الكويت. خالد باطرفي، القيادي في قاعدة اليمن، أصدر بدوره بياناً أثنى فيه على الإخوان المسلمين وقطر، ومن تركيا شجب وجدي غنيم المقاطعة، واتهم المقاطعين بالمتحالفين مع الكفار والصليبيين. حتى المتطرفون المتقاعدون لم يتأخروا حيث عبَّر أبوحفص الموريتاني، مفتي القاعدة سابقاً، عن موقفه المتضامن مع الدوحة.

قائمة طويلة من عتاة المتشددين والمطلوبين على قوائم الإرهاب، وقفوا جميعاً بصف الحكومة القطرية. لا حاجة للسؤال عن السبب خلف موقفهم هذا، بل سيكون غريباً لو أنهم دافعوا عن السعودية والإمارات ومصر والبحرين. الأصدقاء يقفون مع بعضهم! مواقفهم المتضامنة هي ردّ الجميل الذي يقوم به الشركاء لبعضهم في وقت الأزمات. كما أنه موقف منطقي للدفاع عن مصالحهم ونشاطاتهم، التي ستتأثر حتماً بسبب قطع عروق الدوحة المالية والإعلامية التي غذتهم لسنوات.

هناك تعاون وتحالف وثيق وقديم بين هذه الأسماء والجماعات وبين الحكومة القطرية التي وفَّرت لها الملاذ والمال وقدمت لها منابرها الإعلامية لبثّ خطابها المتطرف وأفكارها التي تحرض على الكراهية والعنف. تحولت الدوحة إلى مكبٍّ للمتطرفين والإرهابيين الملاحَقِين من دولهم، وتمتعوا فيها بإقامة مريحة ومنصة لنشر عقيدتهم المريضة. وبذات الوقت شكلت ترانزيت ونقطة لقاء وتحركاً بين المتشددين، أولئك الذين يوفرون المال أو المقاتلين في الميادين.

متطرفو الدول المجاورة من التيارات الإخوانية والسرورية والساعية لنشر فكرة الحاكمية، وجدوا في قطر ومسؤوليها الوجهة المناسبة. استقبلوا بحفاوة في القصور الأميرية، وحظوا بالتكريم المادي والمعنوي، ونفذوا الأهداف الدعائية المشتركة التي تربطهم مع حكومة قطر. الدوحة تحولت إلى كعبة المظلومين وأمل المحرومين، أما الدول الأخرى فهي مصدر هذا الظلم ومصيرها التقسيم والزوال. من هذه الفكرة نسج خطاب إعلامي وفكري إخونجي وتثويري يسعى لهدم دول الجوار بكل السبل الممكنة، حتى لو وصلت لاغتيال ملوك وزعماء.

اللافت أن كل هذه الفوضى الحاصلة تحدث وسط غياب تام من المجتمع القطري العالق في وسط الأزمة، بسبب السلوك السياسي لنظامه. المتعارف عليه في كل مكان في العالم أن أهل البلاد هم الوعاظ والمفتون والمثقفون وقادة الرأي إلا في قطر، حيث نرى أغرب المشاهد على الإطلاق. المعتدلون والمتعلمون القطريون مُقْصَوْن تماماً عن المشهد الديني والثقافي والإعلامي، ونرى كل التركيز والاهتمام على القيادات المتشددة الملاحقة في بلدانها الأصلية، بعد أن تسببتْ لها بالأزمات وحرَّضتْ على سقوطها، ومع ذلك تحظى بقبلات تقدير على جباهها. ولا يوجد ما يعيب في التقريب والتجنيس والاحتواء، بل على العكس يمثل عنصراً مهماً إيجابياً، شريطة أن يكون نافعاً. ولكن لماذا يتم استقطاب - تحديداً - الشخصيات المشبوهة والخطيرة؟! من الأكيد لو أن المواطنين القطريين كان لهم الرأي فإنهم سيؤسسون لخطاب أكثر حكمة واعتدالاً، أو على الأقل لا يتسبب بخلق نزاعات وأزمات عميقة مع دول خليجية وعربية. هذه هي الحال في السابق، حيث تبنت المؤسسة الدينية التقليدية في قطر خطاباً دينياً تقليدياً ناعماً، قبل أن نرى شخصيات متطرفة مسيسة تدخل على الخط، وتصبح صاحبة السطوة والصوت الأعلى.

كل هذا لم يكن ليتمَّ لو لم يخطط له النظام القطري، الذي حاول استخدام الفكر المتطرف، ومكَّن رجاله وموَّل تنظيماته ووجهها للنيل والتآمر على الإخوة والأصدقاء القريبين والبعيدين. ومع كل هذا يتحدث مسؤولون قطريون في وسائل الإعلام الغربية عن الظلم الواقع عليهم، ويتحدثون عن سيادتهم الوطنية، ويتهمون الآخرين بدعم الإرهاب، وهي بالضبط كل الأشياء التي كانوا يفعلونها.

دول المقاطعة تقوم بالمعركة الفكرية والأخلاقية الضرورية بالنيابة عن كل الدول والمجتمعات التي غزاها المتطرفون، وضربها الإرهاب وقتل أولادها وحول أعيادها إلى مآتم. من المهم القضاء على المنبع الذي يمد الإرهاب وفكره بالحياة. ولهذا السبب اتفق النظام الإيراني ومفتو القاعدة وداعش على شتم السعودية والإمارات. يا لها من مصادفة!