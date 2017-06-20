المراهقة السياسية مرة أخرى!

يوم الأربعاء ١٤ يونيو الجارى، وأثناء مباراة للبيسبول (لعبة رياضية مهمة فى الولايات المتحدة) تجرى فى العاصمة الأمريكية واشنطن، وبينما النظارة يتابعون المنافسة فى حماس حيث يمضغون حبات الفشار، ويقضمون سندويتشات «الهوت دوج» فى استمتاع، انفتحت أبواب الجحيم.

انهمر الرصاص على الجمهور فأصابت عضو مجلس النواب عن ولاية لويزيانا ستيفن سكاليس وسبعة آخرين. لم يكن الحدث إرهابيا بالطريقة التى باتت تقليدية عندما يقوم «مجاهدون» بمهاجمة الحياة الغربية ووضعها فى حالة من الرعب الدائم، وإنما كان نوعا آخر من الإرهاب. من أطلق الرصاص كان جيمس هودجكينسون وعمره ٦٦ عاما، ويعمل فى إدارة الحكم المحلى كمفتش فى ولاية إلينوى، ولم يعرف عنه ارتكاب جرائم، ولكنه كان عضوا فى مجموعة على «الفيسبوك» اسمها «القضاء على الحزب الجمهورى».

أخذ الرجل الحالة «الفيسبوكية» وترجمها إلى فعل، بمحاولة قتل نائب فى الكونجرس، ومعه مجموعة من النظارة على سبيل أن عملية «النضال» لابد أن يكون لها ضحايا وهو تعبير يقال دائما على محاولات القتل فى الحروب والثورة والجهاد والذى منه. وضع الرئيس ترامب اللوم فى الحادث على ما أسماه «الانقسامات السياسية السامة»، أما آخرون فقد وضعوها على المراهقة السياسية للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى الديمقراطى السابق بيرنى سوندورز الذى وضع الجمهوريين عامة، وممثليهم السياسيين فى مرتبة الشياطين الذين يمتصون دماء «الغلابة» الأمريكيين. على مدى أكثر من عام كان الإرهابى واحدا من العاملين يسمع، وكمراهق سياسى بامتياز أخذته العبارات السياسية إلى محاولة. لم ينفع كثيرا إدانة سوندورز ولا أقطاب الحزب الديمقراطى للفعل الإجرامى بأقوى العبارات، فقد وضعت بذور العنف فى كلمات انتخابية.

فى أمريكا فإنه يقابل «الكلمات السامة» الكثير من الكلمات والأفعال البناءة والموحدة للأمة، والحافظة للدولة، ولكن فى العراق كان ثمن المراهقة السياسية هو تفسّخ الدولة والتى سوف تكون أولى خطواتها عقد استفتاء شعبى على حق تقرير المصير للشعب الكردى فى ٢٥ سبتمبر القادم. هل سيحدث ذلك فعلا أو يتم التراجع عنه، أو سوف ينجم عنه حرب أهلية جديدة، أو مجرد حملات سياسية هنا وهناك؟ ولكن المؤكد أن ثمنا فادحا سوف يدفع. ولكن هذا ليس قصتنا، وإنما هى رواية كتبها الدكتور كنعان مكية باللغة الإنجليزية بعنوان «الحبل The Robe»، وباللغة العربية كان عنوان نفس الرواية «الفتنة»، ولمن لا يعرف فإن مكية أستاذ الدراسات الإسلامية والشرق أوسطية فى جامعة برانديز الأمريكية، وهو عراقى شيعى شارك فى عملية الإطاحة بصدام حسين بدأت بكتاب كان من أكثر الكتب توزيعا بعنون «جمهورية الخوف». الرواية ـ الحبل ـ تبدأ مع إعدام صدام حسين، ولكنها تعود قبلها مع الغزو الأمريكى فى ٢٠٠٣ وحتى ٢٠٠٦، ولكنها تتعامل فى الأساس مع النسيج الشيعى ودينامياته التى تمزقت تدريجيا تحت أعلام وبيارق البيوت الشيعية الثلاثة: آل الحكيم، وآل الصدر، وآل الخوئى. الخلاصة كانت أزمة العراق لم تكن مع صدام حسين، فهذه كانت فى أحسن الأحوال أزمة فرعية، وإنما الأزمة الأصلية كانت بين العراقيين أنفسهم، وبين الشيعة أنفسهم، وكيف أداروا العراق بعد الحرب. كانت النخبة العراقية الجديدة فى حالة مراهقة سياسية شديدة وعاجزة عن خلق نظام ديمقراطى فضلا عن إدارته بكفاءة وحكمة. فى نهاية النسخة العربية من الكتاب قدم مكية اعتذارا للشعب العراقى، والطائفة الشيعية، لأنه قدم دعما سياسيا ومعنويا للمعارضة العراقية الذين «لا يستحقون أن يحكموا أحدا». «التاريخ سيسجل أنه ليس هناك تجربة فاشلة بحجم فشلهم، وخاصة المتشيعين منهم، فشل ستضرب به الأمثال لأجيال، فشل لا مثيل له فى القرن العشرين...».

المراهقة السياسية فى العراق لم تكن بين الشيعة وحدهم، وإنما كانت بين السنة والأكراد والليبراليين والماركسيين، وسواء تحالفوا مع الأمريكيين أو عادوهم، النتيجة فى النهاية هى الحالة التى نشاهدها فى العراق اليوم. فى مصر ورد تعبير «المراهقة السياسية» كثيرا لدى الأدب الذى تناول الفترة التى تلت ثورة يناير، وما حدث من انحراف ثورى نجم عنه تحالف غير مقدس مع الإخوان المسلمين أدى إلى تسليمهم السلطة السياسية. وبعد الإطاحة بحكم الإخوان، جلست جماعات اليساريين والناصريين والماركسيين بألوانهم المختلفة على السور يشكون من الاضطهاد ومخالفة حقوق الإنسان. وكما فعلوا فى نهاية ٢٠١١ عندما كان اهتمامهم بمهاجمة وزارة الداخلية فى شارع محمد محمود يفوق الاهتمام بالانتخابات العامة التى فاز فيها الإخوان، فإنهم بعد ثورة يونيو فعلوا نفس الشىء فكان الحديث عن «المقاطعة» و«الأصوات الباطلة» أكثر أهمية من صياغة العملية الديمقراطية. فى الحقيقة فإن العملية كلها باتت تدور حول حق التظاهر على الطريقة المصرية التى لا تقوم بمظاهرة، وإنما تسعى إلى اعتصام أو إلى إعاقة الحياة العامة. لم يعد لا للسياسات نصيب، ولا للاستراتيجيات مكان، وإنما أكبر كمية ممكنة من الضجيج والضوضاء الذى جسمته القدرات الفيسبوكية الحديثة. ورغم الحديث الكثير عن الجماهير والشعب والأمة فإن «التيار الشعبى» لم يكن فيه من الشعب الكثير، فلا كانت هناك بلورة للمصالح الشعبية، ولا كانت هناك محاولة للبحث عن طريق لتحقيقها. «المراهقة السياسية» لا تعرف إلا الشكوى والأنين، والبحث عن الكاميرات التليفزيونية، أما البحث عن الأصوات، والدخول فى العملية الديمقراطية التمثيلية، فهذه فيها الكثير من الإرهاق.

المدهش بعد ذلك كله أن كل من دخلوا فى عملية النقد الذاتى لتجربة يناير مكتشفين ومؤكدين على الدور الجوهرى الذى لعبته «المراهقة السياسية» و«الطفولة الثورية واليسارية» فى إجهاض ما جاز عليه اسم «الربيع» يوما- فإنهم الآن لا يستطيعون رصد الظاهرة ذاتها، وهى تحاول إحباط بناء الديمقراطية فى مصر. ودون الدخول فى كثير من التفاصيل، فإن الحديث الكثير عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والتسامح والمواطنة لا يحدث ويصير واقعا بالكثير من الحديث عنهم، وإنما يكون ذلك عندما يأتى وقت اختبارها فى أمور محددة يكون فيها الخلاف مشروعا، والمنافسة ممكنة، ولكنه ليس الخلاف الذى ينقلب نزاعا، والمنافسة التى تتحول إلى صراع. لقد عاش جيلنا مع النخبة السياسية الفلسطينية التى كان شائعا بينها تعبير «تصفية القضية» و«التصفويون» الذين يقومون بهذا الفعل، وهى تعبيرات كان يجرى استخدمها بكرم بالغ وكاف لكى تصل القضية الفلسطينية إلى ما وصلت إليه!. التعبيرات المراهقة المصرية هى أكثر قسوة فهى تدلف فورا إلى الخيانة والتفريط وتصفية القضية الفلسطينية أيضا ساعة التعامل مع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية. هنا فإن المراهقة السياسية لا تقبل دخول اختبار الأغلبية والأقلية المنوط به حسم الخلافات القومية، وإنما الدخول إلى الشارع الذى لا يعلن موقفا من قضية، وإنما سحبا للشرعية من المؤسسات ومن النظام السياسى، وأكثر من ذلك من الدولة ذاتها.

أمام أعيننا جميعا تقع تجارب سوريا والعراق ولبنان واليمن وليبيا والتى جمعتها جميعا نفس النخب المراهقة التى قادتنا من قبل إلى كوارث كبرى ولكن الله سلم حتى الآن أن الدولة المصرية لا تزال باقية بفضل الشعب المصرى الذى لم تحركه لا الأحلام الجوفاء ولا العبارات الزاعقة. ما جرى فى الدول العربية هذه لم يحدث نتيجة الصدفة، أو نتيجة المؤامرة الخارجية، ولكنها كانت نتيجة آليات داخلية مزقت نسيجها، ودمرت أعمدتها، ومنعتها من التقدم والبناء. اسألوا الأسئلة الصحيحة، ولا تضعوا رؤوسكم فى الرمال.

* نقلا عن "المصري اليوم"