يا عدوى..!

الحريق الذى حدث فى قرية الراشدة بالوادى الجديد، للعام الرابع على التوالى وفى شهر رمضان، أعادنى إلى أكثر من 70 عاماً إلى الوراء.. ولكن فى دمياط.. فإذا كان حريق الراشدة لم يعرف له الناس سبباً.. إلا أن حريق دوار العدوى فى دمياط كان الناس كلهم يعرفون سببه!!

ذلك أن دمياط كان بها حوالى 20 دواراً - أو مضرباً لتبييض الأرز وإزالة قشوره وكانت كلها تراعى الله فى إخراج الزكاة - التى هى حق للسائل والمحروم، بالذات فى شهر رمضان.. إلا دوار العدوى فى حارتنا بقسم رابع بدمياط غير بعيد عن مسجد الشيخ أطعن.. وكنيسة الأقباط الأرثوذكس.. وكان بيتنا يقع فى هذا المثلث.

وعندما ينتصف شهر رمضان كنا نضع أيدينا على قلوبنا خوفاً من الحريق الذى كان يقع فى العشر الأواخر من رمضان.. وهى فترة يكون الدوار - أو المضرب - مملوءاً بالأرز بعد تبييضه أى إزالة قشوره، وأصبح جاهزاً للبيع.. أو آلاف الأجولة من الأرز قبل التبييض.. ويعلل الناس حدوث الحريق فى هذه الأيام لكى تنزل بصاحب الدوار أكبر خسارة ممكنة!!

وما إن تشبّ النيران فى كل ذلك المحصول حتى نصعد، ونحن صبية، فوق أسطح بيوتنا لكى نبعد «سرس أى قشر الأرز» أو حبات الأرز بقشرها وهى مشتعلة إذا سقطت فوق أسطح بيوتنا.. أو نبعد الحمام المشتعل الذى يهرب من سطح الدوار إلى ما حوله من مساكن.. حتى لا تشتعل بيوتنا مستخدمين شماريخ النخيل. وكانت عربات المطافئ تعجز تماماً عن إطفاء هذا الحريق الذى أصبح من سمات دمياط فى الأربعينيات، وكلما تم الإطفاء سرعان ما تشتعل النيران من جديد، حتى تأتى على كل شىء ولا يبقى إلا الجدران.. المحترقة.. وتستمر هذه الحرائق عدة أيام.

وكان الدمايطة يعللون هذا الحريق السنوى بأن العدوى صاحب الدوار أو المضرب أو المصنع لا يؤدى ما عليه من زكاة.. ولذلك كان الله سبحانه وتعالى يعاقبه - هكذا كنا نعتقد - لأنه لا يدفع ما عليه وعلى دواره من زكاة للمسلمين.. بدليل أن الحريق كان يقع فى العشر الأواخر من رمضان.. وهى فترة أداء الزكاة.. ودفع تكرار الحريق إدارة الإطفاء بدمياط إلى أن تسرع بوضع سيارات الإطفاء بجوار الدوار وأمام المسجد والكنيسة.. تحسباً للحريق المتوقع.. والذى لم يتأخر أبداً عن موعده.. ولذلك كنا - نحن أبناء قسم رابع، أكبر أقسام دمياط - نؤرخ الأحداث.. بوقوع هذا الحريق.. أى نقول حدث كذا قبل حريق دوار العدوى.. أو بعد حريق العدوى!!

■ وحتى الآن مازال جيلنا - رغم مرور حوالى 80 عاماً - يعتقد أن بخل العدوى وعدم وفائه بالزكاة وراء الحريق السنوى الذى كان يلتهم كل شىء. فهل كان هذا الاعتقاد عظة لنا وعبرة ولكل غنى أو صاحب مضرب أرز لكى يدفع الزكاة؟.. ربما.

■ نقول ذلك لأن الكهرباء لم تكن دخلت بعد هذه المضارب.. وكان كل شىء فيها يعمل بالأحجار الجرانيتية الضخمة.. وبالمناسبة كان أى دوار تصل مساحته إلى ما بين 4 أو 5 فدادين وتحيط به الأسوار العالية حماية له.. وإلا ماذا يعنى تكرار هذه الحرائق كل عام.. وفى هذه الأيام بالذات.. ولكن اندثرت كل هذه المضارب «الدواوير» وتحولت إلى أطلال أو تم تقسيم أراضيها.. وسبحان مغير الأحوال.



*نقلاً عن "المصري اليوم"