للمصريين فى معيشتهم وحياتهم مسميات غريبة.. تنم عما يعيشونه.. منها مثلاً ما يحدث لهم فى نهاية اليوم الأول من أيام عيد الفطر المبارك.. وهم يطلقون على هذه الليلة - بعد هذا اليوم الأول - ليلة الهمدة!!. يعنى إيه؟.. أقول ذلك وربما مازال العواجيز أمثالى يتذكرونها.. وهى أكثر شهرة فى دمياط وبورسعيد والأحياء الشعبية من مدن مصر.. يعنى إيه؟!.

الهمدة هى التعب الشديد، بعد فترة طويلة من الجهد والتعب.. والتى ينام بعدها الواحد - مهدوداً - لا يحس بكل ما حوله.. ولأن الواحد منا طوال شهر رمضان يكون نومه متقطعاً.. سواء من يعشق النوم نهاراً قبيل المغرب.. أو من «يخطف» ساعة ما بين الإفطار والسحور.. ولكن الأغلبية لا تنام قبل أن تصلى الفجر.. وتلك من حسنات الشهر الكريم.. وربما لذلك تؤخر الدولة مواعيد عمل موظفيها ساعة عن باقى أيام السنة.

ولكن الأغلبية تواصل اليقظة من موعد الإفطار - فى المغرب - وحتى صلاة الفجر، طلباً أو جرياً وراء المسلسلات، رغم تفاهة معظمها.. ولكن فى رمضان يحلو السهر والسمر.. وليس الفرفشة.. مع عشق الأغلبية لصلاة التراويح، أو حتى الاعتكاف فى العشرة الأواخر من الشهر الكريم.

والمصرية تتحمل أعباءً غير عادية طوال أيام وليالى رمضان.. فما إن تنتهى من إعداد طعام الإفطار، وما أكثره، حتى تدخل المطبخ لتبدأ طقوس إعداد طعام السحور.. يعنى ببساطة «تتهد» وتكاد تسقط من الإعياء.. والأسرة هنا لا ترحم. إذ لابد من إفطار جيد.. وسحور مغذٍ.. ثم عليها ما تتناوله الأسرة بين الإفطار والسحور من تسالى ومشروبات كلها «تهد الحيل»!! وكذلك كل أفراد الأسرة.. ثم يبدأ مشوار تجهيز ملابس العيد، حتى وإن أصبح الكل يشتريه «جاهزاً»، إلا أن النزول إلى الأسواق، للغنى والفقير، ضرورة فى العشرة أيام الوسطى من شهر رمضان، ولذلك يسمى الدمايطة والبورسعيدية هذه العشرة الوسطى بالعشرة «الخلق» أى «الخرق»، أى الملابس!!.

ولا تكاد الأسرة تدخل فى العشرة أيام الأخيرة من رمضان حتى تدخل فى العشرة «الحلق» أى كل ما هو مستدير مثل كعك العيد، والغريبة، والقرص، والمينين، وغيرها.. سواء تجد الأسرة نفسها مضطرة إلى تجهيز كل ذلك فى البيوت، كما كانت تفعل أمهاتنا وجداتنا زمان.. أو البحث عن شرائها من المحال الأفضل والأقل أسعاراً.

أى أن الشهر كله: سهر فى سهر.. أى تعب فى تعب.. ولذلك ما إن تجىء أيام العيد حتى يكون آخر واجب عليها - بعد صلاة العيد - أن تذهب إلى المدافن حاملة معها ما لذ من كعك العيد لتوزيعه على أرواح الراحلين.. ولذلك تفضل الأسرة أن «تعدل» معدتها فتأكل السمك مشوياً أو مملحاً، يعنى «فسيخ» أو رنجة.

هنا يكون كل أفراد الأسرة قد «جابوا آخرتهم» ووصل بهم التعب إلى منتهاه، فما إن يخلدوا إلى النوم.. «مهدودين» حتى ينسوا أنفسهم، وربما تعود كلمة «الهمدة» إلى «الخمدة» أى الراحة التامة.

وتعتبر هذه الليلة هى الفاصل بين الكسل الجماعى والكلى طوال شهر الطعام.. وبين الاستعداد لاستقبال أيام العمل الجدى - ما بعد رمضان - هذا إن كنا نحلم بأن نعود شعباً منتجاً!! قولوا يارب.

ولاحظوا شوارعنا حتى نهاية اليوم الأول من العيد.. ثم هدوء الحركة تماماً فى اليوم الثانى وما بعده.. من نوم طول الليلة الأولى.. ثم الركون إلى الراحة بعده.. وهذه وتلك هى ليلة الهمدة.. ويوم الهمدة.. وكل كعك وأنتم طيبين!!

*نقلاً عن "المصري اليوم"

