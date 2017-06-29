قطر... فشل وإفلاس

بيّنت الأزمة مع النظام القطري مجموعة من الشبكات والعلاقات، وفكّت الكثير من الألغاز، وأبطلت مفاعيل أسئلة كثيرة؛ طوال عقدين، تم تشغيل خلايا أزمة، تعمل ليل نهار ضمن مشروعٍ تبيّنت خطورته من خلال إعلان الدول الأربع مقاطعة الإمارة المشاغبة الصغيرة، من ضمن تلك الخلايا ما عرف برصد الإعلام السعودي، وذلك بغية إسقاط مصداقيته داخلياً لدى السعوديين من قنواتٍ وصحف ومجلات ومنابر ومؤسسات، تدار رحى الحرب كلها من دون المساس بالإعلام القطري ولا التركي، مقابل الهجوم المستمر غير المبرر على شخصياتٍ سعودية، ورجالات دولة، ومفكرين وكتاب، وصحافيين وذلك لجعل المرجعية الإعلامية الصادقة خارج فلك الرعاية السعودية ومصالحها، لتنفرد قطر بالتوجيه، وبالتالي تتمكن من الانفراد بتوجيه الرأي العام، وبرغم كل ذلك الصخب والضجيج لم يستطع أولئك تحقيق أي هدفٍ من أهداف دول رعاية الإخوان في المنطقة، بسبب مستوى وعي الفرد السعودي والخليجي.

وضعت المعايير لوصف التصهين ضمن مشروع قطر المباشر، فانتقاد كل ما يمسّ بمسار تمددها الإقليمي هو مبرر كافٍ للوصف بالصهينة، فانتقاد الإخوان المسلمين، واعتبارها جماعة إرهابية، تربّى على رموزها وتغذى من مفاهيمها أسامة بن لادن وأيمن الظواهري وأبو بكر البغدادي، وانتقاد حركة حماس بوصفها جماعة تقوم بعمليات إرهابية انتحارية ضد المدنيين وأنها أساس الخراب بقضية فلسطين، والناقضة الكبرى للاتفاقيات بين أطراف القضية يعتبر من أسهل المبررات للوصف بهذا النعت، كل ذلك يأتي ضمن اغتباطٍ مؤسسي قطري، ورعاية شاملة من قبل النظام، ولعل الأيام تثبت الكثير من الدهاليز والغوامض حول هذه القصة بالذات، ولتنكشف أقلام أرادت ضرب الإعلام السعودي ورموزه لغرض تبرئة ساحة الإعلام الآخر لدى دول رعاية الإخوان.

لم يعد هذا الوصف الرخيص وسيلة تخويف إخواني بسبب الاستهلاك، ولأن كل الذين وصفوا بذلك كانوا مع المشاريع المدنية، ضمن ولاءات صافية لأوطانهم، وضد الحركات الراديكالية بأنواعها وأصنافها الشيعي منها والسني، المقاول منها والمقاوم، كلها تأتي في السياق ذاته، من يستخدم السلاح خارج نطاق الدولة فهو يقوم بعملٍ إرهابي مهما كانت مشروعية قضيته، وعدالة فكرته، وأصالة حقه.

غبار الأزمة مع النظام القطري أثبتت وجود متورّط ومورط، وكل التردد المشهود من بعض الأقلام والرموز مرده إلى حالة التورّط والتوريط، ولأن المسألة جاءت مفاجئة وعلى حين غرة، وستطال كل من كان ضمن المشروع القطري ضد إعلام بلده، أو المؤسسات التي ترعى مصالح بلده، من العجيب أن قضى أحدهم ثلث حياته يهاجم مؤسسة إعلامية واحدة، مقابل عدم انتقاد أي مؤسسة قطرية بحرفٍ واحد، هل يمكن أن تكون هذه صدفة؟! الأيام ستكشف ذلك، والمؤسسات الرسمية ستقوم بالإيضاح والتبيين.

الحالة الخليجية المعاشة كشفت عن جوانب مريعة من تدني المستويات الأخلاقية، أسماء كثيرة انخرطت ضمن المشروع القطري المعادي طوال عقدين من الزمان، كانوا يعلمون أن الهدف الأساسي منه إقلاق السعودية، واستفزازها وإلهاءها عن بناء التقدم، ركبوا الموجة صارخين بكل حقد وكراهية، لكن سرعان ما تهاوى الحلم، وآية ذلك أن قطر الآن بموضع الدفاع والمقاطعة، وهي تغرق الآن بشرّ أفعالها، والقصّة ليست بالجانب القطري المحموم بالعداوة، والمسموم بالحقد، وإنما يجب أن تكون الأزمة مدخلاً للمحاسبة الداخلية.

إن الأزمة القطرية مهما كانت نهاية قصتها، يجب أن تكون بداية للتمشيط، وذلك للأخذ بالمتطرفين نحو المحاكمة، وإخضاعهم للقوانين وعلى رأسها الأمر الملكي 44-أ القاضي بتجريم الجماعات الإرهابية، ومن بينها جماعة الإخوان المسلمين، وهي فرصة لمحاسبة الحركيين الذين كانوا ضمن مشروع قطر لإحداث الاضطرابات، وإشعال الفتن، لأن مثل هذه العمليات تعتبر من الخيانات العظمى، والجرائم الكبرى، وبخاصة ولدى الحكومة السعودية كل المستندات والوثائق التي توضح مستوى التهمة المنسوبة لكل منضوٍ ضمن المشروع القطري العدواني.

لقد فشل الإعلام القطري، وتبعته، فشلاً وإفلاساً، خطابات التخويف الحركي المضحكة، وتبيّن الهدف، وكشف السبب، أن تلك الهجمات الإلكترونية انطلقت من الدوحة، لإخراج الإعلام المدافع عن مصالح السعودية من مجال المنافسة ونزع المصداقية منه، وقد جاء وقت الحساب الشامل، وشتان بين من دافع عن وطنه وصان، وبين من كان خنجراً مسموماً ضده وخان.

* نقلاً عن "الشرق الأوسط"