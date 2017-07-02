الجولة الثانية من الحرب

انتهت داعش, من يريد أن يذرف الدموع على مشروع الخلافة فالوقت أصبح مناسباً بيد أن عليه ادخار كمية وفيرة في مآقيه ليذرفها على نفسه عند بدء محاكمة الجيش الخفي الذي غذى داعش بالمال والرجال والدعاية والتمرير الديني والتعاطف. حتى المتنصلين الذين بدأوا مبكراً في شتم داعش عليهم الاستعداد. تحدث كثير من المحللين عن الحرب على داعش. شككوا في صدقية الحلفاء. كانوا يرددون طائرتين ودبابة كافية للقضاء على تنظيم داعش في غضون شهر أو شهرين. كانوا يقولون رأيهم هذا وينقلبون ضاحكين من سذاجة الراجين من التحالف نصراً. داعش مؤامرة لإنجاز الفوضى الخلاقة. إلى هذا قادتهم نظرية المؤامرة.

الزخم الإعلامي المصاحب للحرب على داعش حصر الصراع في أرض المعركة الحربية. صرف الانتباه عن المعركة الأخطر. يتلقى داعش تمويلاً مالياً وبشرياً ويتمتع بشبكة من القنوات الإعلامية الفاعلة على النت وبتعاطف كبير من بعض رجال الدين في أنحاء متفرقة من العالم. القضاء على داعش عسكرياً بسرعة سيمكن شبكته الضخمة من المؤسسات ورجال الدين العودة إلى مخابئهم والتواري خلف نصائحهم الزائفة لبدء جولة جديدة كما أفرزت القاعدة داعش والنصرة. استمرار المعركة الحربية على الأرض يعطي المتعاطفين مع داعش آمالاً بالصمود ويشجع الممولين والمساندين والمتعاطفين على الاستمرار في الدعم. تمطيط الحرب الطريقة المثالية لتتبع الأيادي الخفية.

خدعتنا كلمة حرب. لا تهدف الحرب على داعش هزيمته أو إجباره على التفاوض. ليست قتالاً بين شعب وشعب أو دولة ودولة. جاءت روسيا تبحث عن نصر لم نعرفه من قبل. جاءت تقتل كل شيشاني التحق بداعش أو النصرة وجاءت أيضاً لجمع معلومات عن مساندي الإرهاب المتغلغلين في روسيا لتقتلهم ايضاً. في تصريح للجيش الروسي صدر قبل عدة أشهر إن روسيا قتلت في سوريا فقط أكثر من ثلاثين ألف إرهابي. لا تريد روسيا أن يعود هؤلاء إلى أي مكان على سطح الأرض. لا تريد أسرى أو تائبين ولا حتى جثثاً تسلم لأهاليهم.

داعش نعمة كبرى حلت على الحضارة سيستفيد منها المسلمون أكثر. سنتان من تمطيط الحرب كافيتان لكشف داعش العميقة وليس تلك الطافية على السطح.

شكل الحلفاء من جهة وروسيا من جهة أخرى قاعدة معلومات ضخمة عن شبكة داعش الخفية حول العالم وعن القاعدة الثقافية التي تشكل خلفيتها الفكرية. المستقبل القريب يخبئ مفاجآت. أسماء أفراد وبنوك ومنظمات ودول وجمعيات وشركات تجارية إلخ. الحرب ليست في سوريا والعراق وليبيا الحرب على مستوى الكرة الأرضية.

* نقلاً عن "الرياض"