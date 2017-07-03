قبل حوالى شهر، في ٥ يونيو ٢٠١٧، يوم ذكرى نكسة ١٩٦٧، كنت بالصدفة أقرأ مذكرات الفريق محمد فوزي (حرب الثلاث سنوات)، التي تحدث فيها عن النكسة والمرحلة التي تلتها، مرحلة إعادة الجيش المصري وحرب الاستنزاف.

ولمن لا يعرف الفريق محمد فوزي حاخوا، فهو رئيس الأركان خلال النكسة (وكان منصبا شكليا بفضل سلطان قائد الجيش عبدالحكيم عامر ووزير الحربية شمس بدران)، وبعد النكسة عينه جمال عبدالناصر قائدا للجيش ووزيرا للحربية.

ما ستقرؤه في هذه المذكرات مفجع، فالنكسة نتيجة أقل من طبيعية لسياسات نظام ٢٣ يوليو، الجيش لا يقبل المتعلمين ولا يدرب الجنود، تصل الطيارات السوفييتية وترمى في المخازن لعدم وجود طيارين، وصراع محتدم على السلطة بين عبدالناصر وعامر الذي لا علاقة له بالعسكرية من قريب أو بعيد برغم انتسابه إلى الجيش.

البعد الشخصي في العلاقة بين الناصر وعامر كان من أسباب احتلال ٣ أراض عربية: سيناء وغزة في مصر، الضفة في الأردن، الجولان في سوريا، فعبدالناصر الموقن من عدم كفاءة عامر لم يعزله بعد العدوان الثلاثي بسبب العلاقة الشخصية، بل وسع صلاحياته أيضا، فكانت هذه الحظوة كارثة على مصر وعلى العرب.

النكسة ليست حدثا تاريخيا ماضيا، النكسة حدث حاضر، فبعد أن اختطفت القومية الفاشية الدولة العربية من الحقبة الليبرالية، دمرت الدولة والمجتمع، ومن مظاهر ذلك نكسة ١٩٦٧ التي أعلنت نهاية المرحلة القومية وانطلاق المرحلة الإسلاموية التي نعاني منها إلى اليوم.

*نقلاً عن "الرؤية"