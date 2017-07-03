حكومة.. لا مساس!!

كلمات، وعبارات تسارع الحكومة - ومنذ سنوات عديدة وحتى الآن- بإطلاقها عقب كل قرار بزيادة الأسعار.. نسمعها على لسان رئيس الحكومة.. ولسان الوزراء المعنيين.. وربما أيضاً على لسان رئيس البرلمان.. العبارات هى: لا مساس بسعر الخبز المدعم.. ولا مساس بتذاكر المترو والسكك الحديدية.. ولا مساس بسعر المازوت والسولار.. ولا مساس بسعر السجاير الشعبية!! فهل هذه براعة حكومية أم استهبال تعودنا عليه، حتى صارت عبارة لا مساس وسيلة للسخرية من الناس.. وبالناس.. وما درت الحكومة أنها تحولت إلى سخرية شعبية من الحكومة؟!

نعم، من الخطر الاقتراب من لقمة العيش، الرغيف الذى يأكله الناس، ويسدون أو يسكتون جوعهم.. أيضاً من الخطر الاقتراب من مزاج الناس، أى السيجارة لأنها مع كوب الشاى وسيلة التسلية أو الحلو الوحيد لدى الشعب.. ثم من الخطر الاقتراب مما يركب الناس.. ولكن هل هذه هى فقط المحظورات التى تمثل خطورة شديدة فى العلاقة بين الحكومة والشعب؟! لا أعتقد.

ففى قضية الرغيف.. نعم لا مساس بسعر الرغيف المدعم أبوخمسة قروش والله يرحم الرغيف أبوتعريفة: المحمر. الملدن. المقمر. المحمص، كما تريد.. ولكن ماذا عن الرغيف غير المدعم. رغيف سعره الآن 75 قرشاً.. وآخر أقل وزناً سعره 50 قرشاً.. فضلاً عن رغيف كل ثلاثة بجنيه كامل.. والعبرة هنا هى وزن كل هذه الأنواع.. ودرجة جودتها. ذلك أن وزن الرغيف هنا - إذا تم إجبار الأفران على الالتزام بالأسعار - هو الوسيلة للتحايل ولو بعشرة جرامات.. تماماً كما تفعل شركات المياه الغازية التى خفضت من حجم العبوة بزيادة «سماكة» الزجاجة.. أو بشوية «تعويجات فى العبوة»!!

وإذا تركنا الرغيف البلدى فماذا عن الرغيف الفينو الذى أصبح فى طول إصبع اليد بعد أن كان فى طول ذراع الرجل البالغ!! يعنى الفينو النهارده مجرد «قضمة» واحدة لا أكثر، أى بات الطفل يحتاج عشر قضمات ليفطر!! ونفس الشىء مع الرغيف الشامى، أو اللبنانى الذى أصبح مثل «ورق البفرة» بتاع زمان، هذا عن الوزن.. فماذا عن الحجم؟! وبالمثل رغيف الساندويتش الفول والطعمية؟! ولهواة الهامبورجر.. ماذا عن وزن وحجم رغيف الكايزر؟!

ونسى البعض أن هذه كلها هى ما يأكلها المصرى هذه الأيام.. وبالطبع تنعكس زيادة أسعارها على سعر المنتج النهائى.. أى الساندويتش نفسه.. ورحم الله ساندويتش الفول والطعمية أبوقرشين.. فاكرين القرش أم ضاع مع الزمن! وحقاً - حتى الآن - لم ترفع الحكومة سعر تذكرة المترو والسكك الحديدية.. ولكن ماذا عن تعريفة الركوب للمينى باص والميكروباص.. وصولاً إلى التوك توك. وبالمناسبة عدد من يركبون هذه أكثر من عدد ركاب المترو والسكك الحديدية!!

■ ■ والطريف أن من تحدث عن عدم تحريك أسعار الرغيف والتذاكر والسجاير الشعبية هو - هذه المرة - مركز معلومات مجلس الوزراء!! وليس رئيس الوزراء أو الوزراء.. ولكن لا تدرى الحكومة أن عدم تحريك أسعارها سوف يمنع زيادة أسعار العديد من السلع.. لأن كل من يبيع شيئاً، لسعته وأحرته نيران أسعار السلع الأخرى.. ولذلك سيعمد إلى زيادة سلعته.. من المكوجى إلى بائع الفجل والجرجير.. ومن سائق التاكسى.. إلى «عيال» التوك توك!!

■ ■ ولكن من نصدق هذه المرة: مركز معلومات مجلس الوزراء.. أم السوق الفعلية التى تحكم.. وليس مجلس الوزراء حتى ولو كان اسمه: الحكومة.

■ ■ ويكفى أن نالت حكوماتنا - ومن زمان- كأس بطولة «لا مساس!!».

*نقلا عن صحيفة "المصري اليوم".