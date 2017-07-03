الطاقة الشمسية طريقنا لمستقبل مستدام

بين الساعة 11 صباحاً و2 مساءً يوم 11 مارس من العام الجاري، بلغت نسبة الطاقة الشمسية 40% من إجمالي حجم الطاقة في شبكة الكهرباء في ولاية كاليفورنيا الأميركية، وخلال فترة الظهيرة يوم 26 مايو الماضي، شكلت الطاقة الشمسية نحو 25% من إجمالي الطاقة في المملكة المتحدة، متخطية مجموع ما أنتجته محطات الطاقة النووية الثمانية في البلاد التي تنتج نحو 23% من إجمالي حجم الطاقة.

وبإضافة طاقة الرياح والكتلة الحيوية والطاقة المائية، فإن نحو 40% من الكهرباء في المملكة المتحدة جاءت من مصادر الطاقة المتجددة في ذلك اليوم الربيعي المشمس.

وقد أدركت الكثير من الحكومات أهمية الاستفادة من الطاقة الشمسية ولا سيما مع انخفاض تكلفتها والتطور الهائل في تقنياتها، وعاماً بعد عام، تزداد القدرة الإجمالية المركبة للطاقة الشمسية حول العالم والتي تصل إلى 301 جيجاوات في الوقت الحالي بزيادة بلغت 74 جيجاوات خلال عام 2016 فقط، ومن المتوقع أن تصل القدرة المركبة إلى 983 جيجاوات بحلول عام 2030.

في كل ساعة، ترسل الشمس طاقة إلى كوكب الأرض تزيد على احتياجات كل دول العالم لمدة سنة كاملة.

وفي منطقة الخليج العربي، حبانا الله تعالى بشمس ساطعة طوال العام، لذا، فإن استغلال هذه الطاقة النظيفة المتجددة لتوفير معظم احتياجاتنا من الطاقة بات ضرورة استراتيجية في مسيرتنا نحو تحقيق التنمية المستدامة.

وقد رسخت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها الريادية العالمية في قطاع الطاقة المتجددة عبر تنفيذ مشاريع نوعية في مجال الطاقة الشمسية انطلاقاً من الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة التي وجهت بالاستعداد مبكراً لوداع آخر قطرة نفط. وتعد دبي من المدن السباقة في ابتكار طرق وأساليب حديثة لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية وإيجاد حلول بديلة عن الطاقة التقليدية. وتهدف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 إلى تنويع مصادر الطاقة وتوفير 7% من الطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2020، و25% بحلول عام 2030، و75% بحلول عام 2050.

وتعد دبي المدينة الوحيدة في المنطقة التي تطلق مثل هذه الاستراتيجية الواعدة بمستهدفات محددة وبنطاق زمني يرسم ملامح مستقبل الطاقة حتى عام 2050.

وفي إطار تحقيق رؤية القيادة الرشيدة التي أدركت مبكراً أهمية الطاقة المتجددة في تحقيق التوازن بين التنمية والبيئة للحفاظ على حق الأجيال القادمة في التمتع ببيئة نظيفة وصحية وآمنة، تقود هيئة كهرباء ومياه دبي مبادرات طموحة لزيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية، ونواصل بناء مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة في دبي وأبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي ستصل قدرته الإنتاجية إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، وقد دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المرحلة الثانية من المجمع بقدرة 200 ميجاوات في شهر مارس الماضي، وتوفر الطاقة النظيفة لنحو 50 ألف مسكن في دبي، وتسهم في تخفيض 214 ألف طن من انبعاثات الكربون سنوياً.

كما أطلقت الهيئة مبادرة «شمس دبي» التي تهدف إلى تركيب لوحات كهروضوئية على أسطح المباني لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وربطها بشبكة هيئة كهرباء ومياه دبي، حيث يتم استخدام الكهرباء داخل المباني مع تحويل الفائض إلى شبكة الهيئة. وتهدف دبي إلى وضع ألواح الطاقة الشمسية على جميع مباني الإمارة بحلول عام 2030.

وتولي الهيئة اهتماماً كبيراً بالبحث والتطوير للارتقاء بمستوى الجيل القادم من الألواح الشمسية الكهروضوئية، ونتعاون مع كبرى المؤسسات البحثية في العالم لتطوير حلول وتقنيات مبتكرة للحد من آثار الغبار على معدات الطاقة الكهروضوئية، وتعزيز كفاءة وأداء الألواح الكهروضوئية.

ومع تسارع وتيرة النمو في قطاع الطاقة الشمسية في المنطقة ونجاح النسخة الأولى من «معرض دبي للطاقة الشمسية» العام الماضي، تنظم الهيئة هذا العام الدورة الثانية من المعرض في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر المقبل بالتزامن مع الدورة التاسعة عشرة من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس». وسيشكل المعرض منصة مهمة للقطاعين الحكومي والخاص لعقد الصفقات وبناء الشراكات، والاطلاع على أحدث التقنيات في قطاع الطاقة الشمسية، والمشاريع الحالية والمستقبلية في المنطقة، والتعرف إلى احتياجات السوق، وفرص المشاركة في أبرز مشاريع وبرامج الطاقة الشمسية في ظل سعي حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بشكل عام لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة والنظيفة، حيث سيشكل المعرض المنصة التجارية الأبرز إقليمياً لمنتجات وحلول وتقنيات إنتاج وتخزين الطاقة الشمسية.

أدعو جميع الشركات والمؤسسات العاملة في مجال تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية للمشاركة في «معرض دبي للطاقة الشمسية» واستكشاف الفرص الاستثمارية التي يوفرها هذا القطاع الواعد، كما أدعو جميع المهتمين وأفراد المجتمع لزيارة المعرض والتعرف على أحدث تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية التي تصب في سبيل تحقيق هدفنا بتحويل مستهلكي الطاقة إلى منتجين لها، وتحقيق التوازن بين التنمية والبيئة للحفاظ على حق الأجيال القادمة في العيش في بيئة نظيفة وصحية وآمنة، وضمان مستقبل مستدام لنا ولأجيالنا القادمة.

*نقلا عن صحيفة "البيان"

