التجليات السياسية للأدب

إذا كان باحثو الأدب ونقاده يتعاملون مع عطاءات النصوص الأدبية في اتجاهات متعددة، حسب ما يمليه الواقع الفعلي أحياناً، وما تفرضه ضرورة البحث العلمي أحياناً أخرى، فإنهم بذلك يمهدون الطريق أمام علماء السياسة والاجتماع والفلاسفة ليتحدثوا عن قدرة الأدب أن يحمل قيماً معينة، أو يكون وعاء لها من منطلق كونه غير منبتّ الصلة بمسيرة الحياة اليومية للأفراد والشعوب. فعلى سبيل المثال نجد أنه، نظراً لتماهي السياسة في كل الظواهر الاجتماعية أو الإنسانية تقريباً، فقد أصبح من الممكن التنقيب عن قيم اجتماعية وسياسية وتدابير اقتصادية ومواقف نفسية وفكرية وفلسفية في ثنايا النصوص الأدبية، مع الأخذ في الاعتبار أن خصوصية الأدب تجعل من الصعوبة بمكان إخضاعه للإجراءات البحثية التي يمكن إعمالها في غيره من حقول المعرفة أو من الظواهر الحياتية، ولذا فلابد من إيجاد صيغة إجرائية ملائمة تمكن الباحث من الإمساك بجوانب دراسته هذه، ليصل بها إلى أفضل مستوى مأمول.

ومن هنا ينبغي ترك النص الأدبي ليمارس حريته في تحديد المظاهر المرتبطة به، سواء كانت تتعلق بسياقاته أو مضمونه أو علاقته بالمعارف والعلوم الأخرى، فبراح النص الروائي يجعل الفرصة سانحة أمام الباحثين ليستعملوا ما هو ملائم من الأدوات والمناهج العلمية، في سبيل رصد كل نقاط التقاطع أو التماس بين الأدب والسياسة. فالمنهج البنائي الوظيفي يساعد في تحديد الدور السياسي للعلوم والأبنية غير السياسية مثل الأدب، ومنهج الاتصال يمكن أن يتعامل مع النص الأدبي على أنه رسالة اتصالية، إذ أنه إنتاج للمبدع (مرسِل)، يتم نقله إلى المتلقي (مستقبل)، من خلال وسائل معينة مثل القراءة والدراما.. الخ (أدوات اتصال)، ويدلي المتلقي بعد ذلك بدلوه في تفسير هذا النص (تغذية مرتدة). أما منهج التحليل الطبقي فيساعد في رصد دور الأدب في بناء وعي الفرد بطبقته الاجتماعية، كما أن منهج النقد الاجتماعي يمثل الطريقة التي يقوم من خلالها نقاد الأدب وعلماء السياسة، على حد سواء، بمناقشة الدور الاجتماعي للأدب.

وهذه المناهج العلمية تفتح باب «الأدب» على مصراعيه أمام دارسي العلوم المختلفة، وداخل كل علم يمكن دراسة فروع عديدة. فمثلاً بالنسبة لعلم السياسة بوسعنا أن ندرس إلى جانب «القيم السياسية» موضوعات أخرى مثل «دور الأدب في تشكيل الوعي السياسي»، منطلقين من طرح أسئلة عديدة حول طبيعة العلاقة بين مفهومي «الأدب» و«الوعي السياسي»، والمداخل والوسائل العلمية التي يمكن من خلالها تحديد دور الأدب في صياغة الوعي السياسي للفرد والمجتمع، أي في تنمية معرفة الإنسان بأبعاد الصراع الاجتماعي وماهية القضايا العامة وطبيعتها ورؤية الجماهير والمثقفين للسلطة السياسية، لينتقل بعد ذلك إلى تحديد مضمون هذا الوعي ذاته.. الخ.

كما يمكن دراسة موضوع «الأقليات» العرقية والدينية واللغوية من خلال الأدب، مثل الأقباط في مصر والمسيحيين في السودان والبربر في بلاد المغرب العربي، ويكون ذلك بتحليل نصوص روائية أو مسرحية أو شعرية أو من الأدب الشعبي، أنتجها مبدعون ينتمون إلى هذه الأقليات، أو أبدعها كتاب ينتمون إلى الأغلبية في هذه البلدان. وعبر الأدب من المستطاع أيضاً دراسة الشخصية الوطنية لكل قُطر عربي على حدة، أو الشخصية القومية للعالم العربي بوجه عام.

وقد يتعامل البعض مع الأدب بوصفه أحد مدخلات الثقافة السياسية لشعب ما، ويقارنون بينه وبين المدخلات الأخرى في هذا المضمار، مثل المناهج التربوية والتعليمية، ودور العبادة، ووسائل الإعلام.. الخ. ويمكن كذلك إعداد دراسات تتجاوز الجوانب النفسية للعملية الإبداعية لتبحث في مدى ارتباط الإبداع بالحرية السياسية والاجتماعية، ومن ثم بالثقافة الديمقراطية في بعديها القيمي والفلسفي، وهذا عبر دراسة الروافد السياسية لتكوين عقلية المبدع وشخصيته، أي تنشئته السياسية التي تنعكس على ما ينتجه من أعمال إبداعية وبعد ذلك دراسة تفاعل إبداعه مع البيئة المحيطة به.

إن نقاط التلاقي بين الأدب والمجتمع والسياسة، بل والاقتصاد، كثيرة، ولذا بات من اللازم أن يشرع المختصون في مختلف العلوم في إعطاء الأدب ما يستحقه من اهتمام بقدر ما ينطوي عليه من مضامين متنوعة، شريطة ألا يجور هذا على الجوانب الجمالية في الأدب، أو يتجاهل الأبعاد الشكلية، أو بمعنى أدق «فنية الأدب» التي تميزه عن غيره من ألوان الكتابة الأخرى.

*نقلا عن صحيفة "الاتحاد".