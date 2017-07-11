ليس هجوماً على ناصر.. بل دفاعاً عن الوطن

أتفق تماماً مع ما كتبه نيوتن من أننا يجب ألا نتعامل مع الأحداث التاريخية كثوابت، لا يمكن المساس بها.. وإلا فسوف ندور فى نفس الحلقة المفرغة ولا نتعلم، بل لابد من مراجعة التاريخ، والاستفادة من تجارب الأولين.. وهى الوسيلة الوحيدة.. لمخاطبة المستقبل.. بل التخطيط من أجل ما هو أفضل.

وهنا نقول إنه بدون هذه المراجعة.. نظل أسرى القديم.. ولا نتقدم.. مثلاً هل كان قرار عبدالناصر بتأميم شركة قناة السويس سليماً، بل واجباً قومياً.. خصوصاً أن القناة - طبقاً للامتياز الذى حصل عليه ديليسيبس - كانت ستعود لمصر فى نوفمبر 1968، أى بعد 12 عاماً فقط من قرار التأميم، وبذلك كنا نجنب مصر أهوال العدوان الثلاثى الذى وقع بسبب هذا التأميم، سواء من ناحية الشهداء وتدمير أحدث مدن مصر: بورسعيد والإسماعيلية والسويس.. أو من ناحية الخسائر الاقتصادية.

حقيقة، كانت للقرار آثاره السياسية التى هزت العالم، وأحدثت زلزالاً فى المنطقة كلها.. وأشعلت الشعور الوطنى.. ولكن لو وضعنا إيجابيات القرار وسلبياته فى الميزان.. ترى ماذا كان سيحدث.. أم هو البحث عن المكسب الشخصى الذى ناله الزعيم ورفعه عالياً وسط شعوب العالم.. حتى إن خسرت مصر الكثير.. أقول ذلك رغم أن فؤاد سراج الدين - الزعيم الثالث تاريخياً للوفد - كان يغلب الجوانب السلبية التى وقعت على جوانبه الإيجابية، خصوصاً أن مصر كانت تحلم بإعادة بناء الوطن.. وكان من نتيجة القرار كل تلك السلبيات التى أدخلت مصر فى طريق يبعدها عن حلمها بإعادة البناء.

ونفس الموقف من قرار إغلاق مضيق تيران أمام الملاحة الإسرائيلية.. هل كان قراراً إيجابياً فى مصلحة الوطن «مصر» والوطن الأكبر.. كل المنطقة العربية.. أم أن هذا القرار كانت تسعى إليه إسرائيل وتتمناه؟ لكى تضرب مصر وتدمر مقاومتها أى قدم عبدالناصر - هذا المبرر - لإسرائيل على طبق من ذهب وكان ما كان من ضياع الكثير.. بل قبولنا مرغمين كثيراً من التنازلات.. التى مازلنا ومازالت المنطقة كلها تعانى منها.. وكل ذلك بسبب عدم دراسة تبعات هذا القرار من كل جوانبه.. وانساقت الجماهير بعواطفها كاملة - دون أن ندرى أن القرار سيدمر الكثير، فى مقدمتها، عائدات قناة السويس وإجهاض كل محاولات البناء والتنمية.. وتوجيه كل الإمكانيات لخدمة تحرير الأرض التى وقعت تحت الاحتلال، فى مصر والأردن وسوريا.. والأهم الشعور بالمهانة القومية، رغم كل ما صفّق له «الإعلام المصرى» عندما صدر قرار إغلاق الملاحة، أم أننا نصدر القرارات «السياسية» دون أن ندرس أبعادها الاقتصادية والعسكرية.. والنفسية، فكان أن دفعنا.. ومازلنا ندفع ثمن قرار لم تتم دراسته كما يجب.. وتأكدنا - بعد ذلك - أن إسرائيل ما كانت تتمنى أكثر منه!! إذ كانت تعرف قوتنا الحقيقية. وواثقة من قوتها الفعلية.. أما نحن فلم نكن نعرف قوتنا.. وكنا نجهل قوتها.. ويكفى تعبير «برقبتى يا ريس» الذى أعلنه المشير عبدالحكيم عامر.. فكانت أبشع هزيمة لمصر من عدة قرون.

■ ■ وحتى لو حاول «نيوتن» فى مقاله الأحد الماضى أن يبرر الأعذار للرئيس عبدالناصر وأنه لم يتعلم من أخطاء هتلر الذى وقع فى نفس خطأ نابليون بغزو روسيا ودفع كلاهما الثمن فكانت هزيمة نابليون وهتلر ساحقة وبداية لسقوطهما.. لنفس السبب: وهو عدم الدراسة من التاريخ.

■ ■ وإذا كان نيوتن يدافع عن عبدالناصر الذى انحاز تماماً للبسطاء ووصفه بأنه بطل حقوق الإنسان المصرى والعربى.. فإنه ينسى هنا أن الإنسان المصرى لم يتعرض للقهر شديد البشاعة طول حياته.. كما تعرض فى عصر عبدالناصر.. حتى كان الابن يكتب - للأمن - التقارير عن أبيه وأمه وإخوته!!

■ ■ ونسى نيوتن أن عبدالناصر أضاع كل ثروة مصر - ولأجيال عديدة - من أجل قضايا خارجية.. دون أن يراعى أحقية الشعب المصرى - قبل غيره فى ثروات بلاده.. وكانت مشروعات وأحلام عبدالناصر تتنافى تماماً مع أحلام كل المصريين ولكن أخطر ما فى الموضوع هو هذه التابوهات التى تتمسك بالقديم دون أى محاولة للدراسة والفهم.. أو هو سلوك التقية أى الذين يخشون السلطان.

نقلاً عن "المصري اليوم"