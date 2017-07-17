سيناريو لنهاية رقمية للتاريخ..

بينما تنشغل منطقتنا بحروب استنزاف، وبمواجهة تحديات فكرية وكيانات قروسطية مثل داعش على سبيل المثال لا الحصر، كل شيء يظهر أن العالم من حولنا يتغير بسرعة مذهلة دون أي مساهمة أو رأي لنا في ذلك التغيير. سرعة التغيير في مجال التقنية تحديدا لا تترك مجالا للإنسان العادي منا أن يعي ذلك التغيير أو يحلله. وإلى السرعة يضاف التسارع، فالتغيير في آخر سنة يوازي التغيير في العقد الذي سبقها، والتغيير في العقد يوازي التغيير في القرن الذي سبقه، وهكذا.

دراسات لجامعة ماساتشوستش للتقنية أظهرت على سبيل المثال أن هاتفا جوالا عاديا يجمع خدمات مختلفة كان يحصل عليها المرء من عدد كبير من الآلات المنفصلة التي قد تصل قيمتها مجتمعة إلى مئات آلاف الدولارات قبل سنوات قليلة. وفي الوقت الذي تكتب فيه هذه السطور، هناك آلاف الأخبار الصحافية التي تكتبها الكومبيوترات يوميا دون أي تدخل من قبل صحافي من أبناء آدم، خصوصا أخبار المباريات الرياضية والأسواق المالية. وأيضا في اللحظات التي تكتب فيها هذه السطور، وكاتبها إنسان على سبيل الطمأنة، هناك عشرات آلاف الوظائف التي تختفي من سوق العمل لأن روبوتا بدأ يشغلها.

كبير المحللين في شركة غوغل راي كورزفايل يتوقع أن تكون كل سلعة مادية في السوق متاحة في غضون سنوات قليلة للبيع كملف رقمي، ثم تطبع بواسطة الطابعات الثلاثي، كالثياب والأثاث والآلات الموسيقية.

مئات ملايين الوظائف تتبخر في الوقت الذي تبحث فيه اقتصادات الدول المتقدمة والناشئة والنامية على حد سواء عن مئات ملايين الوظائف لأجيال قد لا تكون مستعدة أم مدربة إلا لوظائف في طور الانقراض، أو الاختطاف لصالح الروبوتات التي ما انفكت تزداد ذكاء، وبعضها بدأ يشبه الإنسان في الشكل والملمس والقدرة على التفاعل، لكن هذا ليس الأخطر الآن، بل في مراحل مقبلة عندما قد يصبح من الصعب التفريق بين إنسان وروبوت، وقد يغرم الشاب بفتاة ويتكشف أنها ليست بشراً.



السباق مع الآلة يحتم قيام "الإنسان المعزز"

باختصار، أكبر مجالين يحكمان تقدم ومصير طبيعة الحياة البشرية حاليا هما الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي. الواقع المعزز، وهو الدامج بين الواقع والعالم الافتراضي، والذي يتم التعامل به من خلال وسائل تقنية مثل الهواتف والنظارات الخاصة وبرمجيات الكمبيوتر عموما، سيصبح في العقود القليلة المقبلة متصلا مباشرة بالحياة الإنسانية، فالصور ستعكس مباشرة داخل العين البشرية والموسيقى والاتصالات الهاتفية ستكون متصلة بالأذن وهكذا. الإنسان سيتمكن من خلال الواقع الافتراضي، أن يعيش كل الاختبارات الإنسانية الحسية كالالتقاء والملامسة وحتى الجنس بشكل افتراضي. وبحسب راي كورزفايل، قد يتحول ذلك إلى واقع في غضون عقود قليلة، لأن كل تلك الاختبارات الحسية هي موجات كهربائية يستشعرها الدماغ ويحللها، وبالتالي يمكن خلق تلك الموجات وتبادلها عبر العالم الافتراضي.

وبشكل مواز ولكن مرتبط تماما بالواقع المعزز، يتقدم الذكاء الاصطناعي بشكل مثير للمخاوف، خصوصا حين يصبح الكمبيوتر قادرا تماما على تعليم نفسه واتخاذ القرارات منفردا.

في تصريحات جديدة مزلزلة لصحيفة واشنطن بوست، قال ايلون ماسك الرئيس المثير لشركة "تيسلا" لصناعة السيارات الكهربائية، والذي يعد من الأشخاص الأكثر تأثيرا في العالم، إن صعود الذكاء الاصطناعي هو أكبر خطر يهدد الحضارة البشرية. ماسك اعتبر أن ذلك الذكاء الاصطناعي الذي قد يكتسب ما يشبه الوعي، قد يقوم بعمليات قرصنة وباختلاق البيانات الصحافية، وبتسيير الأمور بشكل خارج عن إرادة الإنسان.

وأمام تلك المعطيات، يعتقد كثيرون أنه لمنع الذكاء الاصطناعي من السيطرة على العالم، لابد من قيام "الإنسان المعزز". ذلك الإنسان ليس فقط ذلك المتصل حيويا بالعالم الافتراضي، بل الذي يتم تعزيز قدراته التحليلية بشكل كبير، والذي يكون دماغه معززا من ناحية السرعة ومتصلا بالإنترنت. ذلك الإنسان قادر مبدئيا على السيطرة على الذكاء الاصطناعي.

الانقسام الاجتماعي الجديد وثورة "البؤساء الجدد"

وعندما يصبح "تعزيز" الإنسان ممكنا، لكن تكون تلك القدرة على الأرجح متاحة للجميع. لن يكون الكل معززين، لأن الإنسان المعزز خارق، غني، نافذ، جميل، محمي ومتصل بالمعلومات جميعها، ماضيا وحاضرا ومستقبلا من خلال التوقع التحليلي. المعززون سيسعون للاحتفاظ بامتياز السلطة الجديدة. ستنتهي فكرة صراع الطبقات المفترض بين الأغنياء والفقراء، ستنتهي الطبقات القديمة وتتوقف وظيفة اكتساب المعرفة، لأن المعرفة ستكون متوفرة تلقائيا لدى الإنسان المعزز. سيقوم انقسام بشري جديد بين أقلية "المعززين" وأكثرية من "غير المعززين".

الأسوأ هو أنه لن يكون هناك قدرة على الحوار والتواصل بين الإنسان المعزز وغير المعزز. لن يكون هناك لغة مشتركة بينهما، فالأول أذكى بأشواط من الثاني، وقد تخطى مرحلة التعبير اللغوي.

يمكن القول في تلك المرحلة إننا أصبحنا أمام جنسين بشريين وليس جنسا واحدا. الجنس المعزز سيحصل على شيء، والجنس غير المعزز سيئن في زوايا العالم الجديد مشردا جاهلا، حتى إنه لن يكون مستعبدا، فهو من غير فائدة تذكر مقارنة بالروبوت الذي يسيطر عليه المعززون بسهولة.

هؤلاء البؤساء الجدد سيثورون على الأرجح، وبصعوبة بالغة لأنهم بقدرات محدودة. المعززون سيقمعونهم. ستسيل الدماء، وقد تكون تلك اللحظة نهاية التاريخ الذي نحن فيه الآن.

ذلك السيناريو قد يكون مبالغا فيه بالنسبة لكثيرين، إلا أن كل عناصره واقعية وممكنة بالمعنى الفلسفي. لكنه قد لا يحصل لسببين رئيسيين: الأول هو أن ما يغير مجرى التاريخ هو الأمور غير المتوقعة، كما نظر نديم طالب في كتابه الشهير "البجعة السوداء"، والسبب الثاني هو أننا كبشر سنضطر في لحظة ما أن نتخذ قرارا إراديا بتعليق تطورنا التقني، ريثما نجد حلولا للتداعيات الوجودية الناجمة عن ذلك التقدم.