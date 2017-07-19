كابوس صيف بيروتي

لنتخيل المشهد، حاجز للأمن السوري يعتدي على شاب. لنتخيل أيضاً أن مئات السيارات تقف ومن فيها مشدوهون طوال ٣٠ عاما، أمس أعاد المعتدون على الشاب السوري نفس القهر الذي عاشه اللبنانيون والسوريون.

لا أعرف ماذا سأنسى اليوم، القصص نفسها، ضرب الناس وتعذيبهم أم المأساة نفسها المتكررة.

لا أعرف لماذا أكتب؟ ولكني أعرف أن النوم بعيد جدا هذه الليلة، بعيد إلى أقصى الحدود، سآكل بعضا من المثلجات، وسأشتم نفسي لأني مازلت غارقا في جهنم الصغيرة، هناك في ذلك الوطن أو تلك الأرض، الأرض الملعونة التي ظننت يوما أنها أرض البرتقال والزيتون.

الرجل الذي يشبه صوته بعضا مني، أو أنا أشبه يده التي ترتفع لتبعد قبضة من هنا، وقدماً من هناك، اليد التي لم تدرك حتى هذه اللحظة أن أصابع البعض أنياب تنهش الجلد، لست أنا من يجلس على الأرض هكذا بلا شيء يحميه، ولكنه أنا الذي جلست في ذلك السجن منضماً إلى ما تبقى مني، وباحثاً عن صوت يقول حرام.

هل هو اسمي أم اسم مذهبي أم اسم منطقة ولدت فيها بقرار من أمي وأبي؟ لا أعلم، ولكن صوت الرجل عذبني كثيراً، أكثر مما عذبت في تلك السجون، وأكثر مما تألمت في درج المدرسة، وأكثر كثيراً من الألم الذي كاد يقضي علي في شارع بيروتي.

هل هو النوم الذي يهرب، هل هي هذه الدموع التي تستحق أن تسحقني وتقضي علي؟ لا أعرف. فقط كل ما أتمناه أن لا أتذكر، أن أنسى كل شيء.

كانت أمي هناك واقفة، وكان أبي يهز رأسه ويكرر ما قاله قبل موته، لا يمكنكم أن تواجهوا هذا الوحش، لا يمكنكم أن تتحملوا ما يفعله بكم. ولكني ضحكت من أبي يومها ولم أصدق ما قال.

المشهد يتكرر كل مرة.. عبوة ناسفة.. إحراق بيت أو صحيفة أو تلفزيون أو حتى الاعتداء بالضرب على من يكون وحيداً في الشارع.. المشهد يتكرر، قد يكون مدينة تدمرها البراميل، وقد يكون آلاف السجناء المفقودين موتاً تحت التعذيب في صيدنايا.

اليد تمتد تخطف نفساً، اليد تعيد امتدادها وتخطف كرامة، القبضة المتحولة إلى أنياب تنهش لحماً، من هو الذي يمنح الموت ومن يأخذ الحياة، من هو الذي يعطي النوم.. النوم النهائي إلى زمن بعيد لن يصل.

هذا الشاب الذي ضرب قد يكون نادى في الألم أمه وأباه وأدعيتهما خلال الصلاة أن يحمياه بليلة قدر تهبط فجأة وتنتشله.

أو كان يحلم ويتمنى أن ما يحصل له هو كابوس عابر في هذه الليلة الصيفية الرطبة والحارة، ينتهي بعد قليل.

هو حزين بالتأكيد لأن دعاء الوالدة والأب لم يصل إلى السماء، وهو حزين أيضاً لأن ليلة القدر عبرت في رمضان الفائت ولن تكرر عودتها إلا في رمضان قادم.

هنا في الغرفة الثانية تنام ابنتي وتحلم أن تبدأ إجازتها في بيروت، هي لا تدرك أن الوباء قد يكون أهون علي من رؤيتها في تلك الشوارع. أتركها لأحلامها كأني أعوض ما يفوتني من النوم.

هل سمع الشاب من يقول توقفوا، أو من تدخل ليبعد عنه ضربة أو قدماً.. ولو.. ألا يستحق الرجل بعضاً من إنسانية غبية تنهي ضربه وإذلاله؟

كيف خرج هذا الشاب من كمين اللؤم هذا؟ كيف حمل كيسه الأحمر الصغير إلى منزله، الكيس الدي فيه أوقية لبنة للعشاء مع طفلين.. لنتخيل أن العشاء ينتظره طفلان والكيس وقع منه وهو هارب، أو لنتخيل أن الرجل دافع عن أوقية اللبنة للطفلين أكثر مما دافع عن عينيه.. لنتخيل الكثير الذي عاشه هذا الشاب.

ولنتخيل أيضاً أننا لم نر هذا المشهد ولم نعرف به ولم يحصل ولم تكن هناك حرب ولم يكن الموت حاضراً كل لحظة بصاروخ أو برميل أو عبوة أو داعش ونظام ونصرة، لنتخيل المشهد من أوله، الشاب بين أمه وأبيه وأخوته وابنيه (المختلقين) يضحك لبرنامج ألعاب تلفزيوني وينتظر أن يصحو في الصباح بلا كل هذا اللؤم الذي يحيطه في غربته.