الإرهاب.. وإجهاض تنمية سيناء

لا أحد يجادل في أن الإرهاب في سيناء خلال 5 سنوات دمر جهود عشرات السنين لتعمير وتنمية هذه الأرض الطيبة. ويكفى الآثار السيئة، النفسية بالذات، لنتأكد جميعاً من بشاعة هذه الحقيقة.. فهل كان ذلك من أهم أهداف الإرهاب هناك؟

السؤال بطريقة أكثر وضوحاً: هل كان هدف الإرهاب هو إجهاض تسكين 3 ملايين أو 4 ملايين من أبناء وادى النيل هناك.. حتى تظل سيناء منطقة عازلة.. أو منطقة عسكرية للكر والفر.. سواء بيننا وبين إسرائيل من ناحية.. أو بيننا وبين الطامعين في أرض سيناء، تطبيقاً لمقولة أرض بلا سكان.. لسكان بلا أرض.. ويقصدون بهم أبناء قطاع غزة، وأن ذلك صادف هوى بعض أبناء سيناء، حتى لا يشاطرهم أحد في تملك أرض يراها أبناء قبائل سيناء حقاً لهم، قبل غيرهم أو ربما دونهم؟! أي تلاقت أهداف إسرائيل وأهداف غزة.. وأيضاً مطالب بعض القبائل بأن تظل سيناء هكذا.. أرضاً بلا سكان.. أي أرض بلا شعب.

وللأسف، تحقق كل ذلك، سواء للأحلام غير الشرعية ممن حولنا من الطامعين أو رغبات بعض السيناوية ويرون تحقيق مطلبهم بتملك الأرض.. قبل السماح بتسكين الملايين من أبناء الوادى.. عندهم.

وهنا نقول إن حلم تهجير عدة ملايين للإقامة في سيناء هو الأقرب والأفضل حتى من تهجيرهم إلى مناطق وواحات الوادى الجديد.. وهى أيضاً مناطق خطر حدودى بحكم أن سيناء هي الأقرب إلى الدلتا، حيث أعلى نسبة سكان في مصر.. على أن نشجع أبناء الصعيد على الهجرة إلى الوادى الجديد.. رغم أن معظم هؤلاء إما هاجروا طلباً للرزق إلى السويس والبحر الأحمر.. أو إلى الإسكندرية للعمل في الميناء.

ونلاحظ أن الإرهاب يوسع من عملياته، فإذا كانت أغلب عملياتهم تتم في المنطقة من العريش غرباً إلى رفح شرقاً «حوالى 50كم طولاً» بحكم وجود الأنفاق وهى أخطر المنافذ للتسلل البشرى والتسليحى.. فإننا نجد عمليات إرهابية تمتد إلى أقصى الغرب من سيناء. أي في القنطرة شرق. ولاحظوا أن معظم النشاط الحياتى تم نقله من العريش ومن رفح بعد تهجير سكانها لأسباب أمنية غرباً لإبعادهم عن مسرح العمليات، والمجال الحيوى للأنفاق.. معظم هذا النشاط انتقل إلى القنطرة شرق بل إن معظم كليات جامعة سيناء التي ضحى الدكتور حسن راتب كثيراً من أجل إقامتها في العريش.. تم نقلها إلى القنطرة شرق.. وهنا ولهذه الأسباب وصلت العمليات الإرهابية إلى آخر نقطة غرباً في سيناء، أي في القنطرة شرق.

** ونكاد نجزم أن كثيراً من أبناء سيناء- الحضر بالذات- تركوا مساكنهم- في العريش مثلاً- أو في المساعيد والشيخ زويد وهاجروا إلى غرب قناة السويس، في محافظات الشرقية والإسماعيلية والدقهلية مثلاً، وهذا يشبه إلى حد كبير ما حدث بين هزيمة يونيو 67 وحرب أكتوبر 73.

** ونكاد نقول إننا فقدنا الكثير من الأموال التي أنفقناها على تنفيذ مراحل من مشروعات التنمية والتعمير سواء للزراعة والرى.. بل أيضاً على مشروعات خدمية من توفير مياه الشرب أو مشروعات إسكان أو تعليم أو صحة.

** فهل بعد ذلك نجد من لا يرى أن الإرهاب- في أهم أهدافه- يسعى إلى إجهاض عملية التنمية والتعمير لإيقاف المشروع القومى لتسكين 3 ملايين من أبناء الوادى.. في سيناء.

ويكفى فقط العامل النفسى الذي سببته العمليات الإرهابية لإجهاض محاولات تنمية سيناء.. هل من مشارك؟!

*نقلاً عن "المصري اليوم"