«ثلاث سنوات تقريباً» لفيرا إينبر: حصار لينينغراد بعيني شاعرة

في نهاية الأمر تمضي الأحداث سواء تركت أثراً في الذاكرة الجماعية أو لم تترك أي أثر. ولكن في أحيان كثيرة يكون الإبداع في المرصاد ليذكر الناس دائماً بما لا يمكنهم أصلاً أن ينسوه. ومن المؤكد أن فصلاً تاريخياً من نوع حصار النازيين لمدينة لينينغراد بين العامين 1941 – 1944، ليس من الأمور التي يمكن أن تنسى ولا سيما بالنسبة إلى أبناء تلك المدينة الروسية أنفسهم. ومع هذا قلما تجد بيتاً روسياً يخلو من نسخة من ذلك الكتاب الرائع الذي وضعته الشاعرة ابنة المدينة فيرا إنبر كاتبة صفحاته يوماً بعد يوم خلال سنوات الحصار الثلاث «تقريباً» بحسب العنوان نفسه، واصفة فيه بلغة بسيطة متوازنة ورصينة حياة سكان المدينة خلال الحصار. والحقيقة أن من بين مئات الأعمال الإبداعية التي تناولت تلك الكارثة الإنسانية البطولية التي عرفتها المدينة، يبقى كتاب إنبر، وإلى جانب سيمفونية شوستاكوفيتش الرائعة «لينينغراد» الشهادتين الفنيتين الأكثر قيمة وروعة على ما حدث. والكتاب الذي نشر للمرة الأولى عام 1945 يقارنه كثر من حيث القوة والصدق بكتاب فاسيلي غروسمان «حياة ومصير» عن حصار ستالينغراد في تلك الحرب نفسها ومن قبل النازيين أنفسهم، مع فارق أساسي يكمن في أنه إذا كان غروسمان قد أمعن في تسييس موضوعه ومعايشته لأحوال المدينة المحاصرة، فإن إنبر لم تفعل هذا مكتفية بالطابع الإنساني البطولي لنصها.

> فما الذي ترويه لنا فيرا إنبر في تلك اليوميات وهي المعروفة في ذلك الحين كشاعرة من أبرز شعراء بلاد السوفيات، وقد اضطرت إلى البقاء في المدينة إلى جانب زوجها الذي منعه تدريس الطب وممارسته من الرحيل؟ بكل بساطة تلك المأساة اليومية التي انتهت بعد سنوات الحصار بإفقاد المدينة نحو مليون من سكانها. وهؤلاء لم يقضوا على أي حال لا بالقصف ولا بالقتال، بل جوعاً وبرداً في شتاءات كانت الحرارة تصل فيها إلى ثلاثين درجة تحت الصفر ويعجز المواطنون عن العثور على أي وقود يتدفأون به، عجزهم عن العثور على ما يقتاتون به.

> تروي لنا الشاعرة كيف أن الألمان بدأوا حصارهم للمدينة ما إن وصلوا إلى مشارفها، بقصف كل ما فيها من مستودعات للحبوب وبقية المؤن. وهكذا منذ الأيام الأولى كان لا بد من تقنين الطعام إلى الحدود الدنيا: بين 200 و300 غرام من الخبز يومياً للفرد مصنوع من طحين يكاد يكون فاسداً، وبعض المقادير الضئيلة جداً من الحبوب، من دون أية وعود بحليب أو مواد دهنية. واختفاء شبه تام للوقود. فالمدينة كانت محاصرة من كل الجهات باستثناء منفذ وحيد يعبر بحيرة لادوغا كان يؤمن الحد الأدنى من متطلبات نادرة لكنه معرّض على الدوام لقصف القوات النازية المحاصرة، ولا سيما في شهور الشتاء حين تتجمد مياه البحيرة وتصبح الشاحنات العابرة فوقها هدفاً للقذائف. وإلى هذا كانت الكهرباء تقنن ساعات طويلة كل يوم والقطار الكهربائي متوقفاً تماماً ما يجبر السكان على التوجه إلى مدارسهم وأعمالهم سيراً على الأقدام وسط صقيع لا يطاق. وذلك بالتحديد، وكما تروي لنا الشاعرة/ الكاتبة في لغة هادئة، كان يجب على كل شيء في الحياة اليومية، أن يسير مساره الطبيعي. على الطلاب أن يتوجهوا إلى دراساتهم في المدارس والجامعات، وعلى الموظفين أن يلتحقوا يومياً بوظائفهم والعمال بمصانعهم يديرونها يدوياً إن عجزوا عن إدارتها بالوقود الغائب أو النادر. ومن هنا كان عجيباً، ودائماً بحسب وصف فيرا إنبر، منظر المارة وهم يجتازون الشوارع صباحاً وظهراً ومساء بخطوات واثقة إنما متعبة والجوع والبرد والمرض بادية على محياهم. فشعارهم كان «على الحياة أن تستمر» هم الذين كانوا مدركين جيداً أن استمرار الحياة هو بالتحديد انتصارهم على العدو.

> كل هذا تتحدث عنه فيرا إنبر في لغة الحديث اليومي، حديثها عن أساتذة الجامعات وهم يديرون صفوفهم ويلقون دروسهم ويعطون طلابهم شهاداتهم متسربلين بأسمالهم البالية لافّين حول أيديهم قطع أقمشة تقيهم الصقيع وتقي أصابعهم التجمد وقد أحاطوا رؤوسهم بكل أنواع القبعات. صحيح أن بعض الشاحنات كان يتمكن بين الحين والآخر من إخلاء أعداد من المرضى والأطفال والعجائز، عبر مياه البحيرة المتجمدة، ولكن كانت أعداد المفقودين في تلك النقليات العشوائية تزيد أحياناً على أعداد الذين كان يمكن إنقاذهم. وتفرد الكاتبة صفحات خاصة لذلك الشتاء الذي كان الأقسى، بحسب شهادتها ولكن كذلك بحسب ما يروي لنا تاريخ تلك الأيام، شتاء 1941–1942. ففي ذلك الحين صار ثمة نقصان حتى في التوابيت وهكذا راح السكان يدفنون موتاهم في أكياس بالية وغالباً ما يدفنونهم في حفر جماعية ناقلينهم بواسطة زحافات بدائية بعيداً بعض الشيء من تخوم المدينة فـ «السكان كانوا أكثر وهناً وقلة حيلة من أن يتمكنوا من أن يؤمنوا لموتاهم قبوراً لائقة» كما تكتب فيرا إنبر. والموتى راحوا يتكاثرون في شكل مرعب ولم يعد في وسع أي كان أن يتابع الوتيرة بما يليق باحترام الموتى.

> غير أن هذا كله بدأ يخفّ تدريجياً منذ الموسم التالي 1942–1943 ولا سيما بعد أن كان قد انتهى حصار ستالينغراد وبدأ الغزاة الألمان النازيون يذوقون طعم الهزيمة. وهكذا بدءاً من شهر كانون الثاني (يناير) 1943 لم تعد لينينغراد محاصرة كلياً كما كان حالها خلال السنوات الثلاث/ تقريباً، السابقة. وصار في وسع السكان الباقين على قيد الحياة أن يحصوا أخيراً عدد موتاهم وكمّ الخسائر التي منيوا بها. وهنا، كالمستيقظ أخيراً من كابوس لم يكن وهو يعيشه مدركاً لحجمه الحقيقي، أدرك أهل لينينغراد حجم الكارثة... غير أنهم أدركوا في الوقت نفسه، مقدار الزمن البطولي الذي عاشوه. وكان على الإبداع أن يتولى من جانبه مهمة الكشف عن ذلك كله، وذلك حتى قبل أن ينتهي كل شيء. إذ صحيح أن الحصار قد رفع وصار في إمكان الناس أن يحصلوا على مقادير أوفر بعض الشيء من الأغذية والوقود، وصار في إمكانهم أن يعودوا إلى الالتقاء بعضهم بالبعض الآخر وينشئوا حياة اجتماعية بعيداً بعض الشيء من المشاهد المروعة التي كانوا قد عايشوها. ومع هذا، كان لا يزال عليهم أن يمروا بمحن لا تقل هولاً عما سبق أن مروا به: فإذا كان الحصار قد توقف، فإن القصف بالطيران المعادي وبالمدفعية الألمانية، حتى وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة، كان مستمراً وأكثر غدراً. وبالتالي بقي على سكان لينينغراد أن يدفعوا المزيد من الأثمان وإن في شكل مختلف هذه المرة. وهذا كله تصفه لنا أيضاً فيرا إنبر في الصفحات الأخيرة من كتابها، ودائماً بلغتها الهادئة التي لا تتخلى للحظة عن إيمانها بأن هذا كله سوف يتوقف لا محالة وأن الانتصار الذي «حققه سكان لينينغراد على العدو سوف تكون له الكلمة النهائية، كلمة الفصل، في نهاية المطاف» كما تكتب ذات صفحة في أحد فصول الكتاب الأخيرة، وتحديداً في وقت كانت الأمور لا تزال فيه مبهمة بعض الشيء.

> فالحقيقة أن فيرا إنبر، الشاعرة والروائية وكاتبة سيرة لينينغراد خلال الحرب العالمية الثانية - التي ولدت عام 1890 ورحلت بعد ذلك بنحو من إثنين وثمانين عاماً محاطة بالمجد الأدبي والوطني في بلدها وبخاصة في تلك المدينة التي لم يكن ليخطر في بالها أنها قد تستعيد يوما اسمها القيصري القديم بطرسبرغ !-، كانت تكتب يومياتها تلك يوماً بيوم، بحيث كان من غير المنطقي لها أن تتنبأ بما سوف يتلو سنوات الحصار ثم القصف، من أحداث، غير أنها، ومنذ بداية تدوينها لتلك اليوميات، لم تفقد ولو ليوم واحد إيمانها بالخلاص والنصر. وذلك بالتحديد لأنها، في مقابل أولئك الذين كانوا يؤمنون بالحزب والزعيم والأيديولوجية، كانت هي تؤمن بالإنسان، بالبشر. وما كتابها هذا سوى إيمان بأولئك البشر، فعل إيمان بأن النصر يُصنع أول ما يُصنع، داخل الإنسان وفي أعماق روحه. وهي انطلاقاً من هذا لم تكتف بتسجيل يومياتها خلال الحصار، بل، إلى جانب كتابتها قصيدتها الرائعة «بولكوفسكي ميريديان» (التي ستنال جائزة ستالين عام 1946) كانت تقدم برنامجاً يومياً على راديو المدينة ساهم في رفع المعنويات، كما كانت تلقي محاضرات منتظمة في المدارس والمصانع.

نقلاً عن الحياة