دافينشي والمدير الرّوتيني

في أشهر وأعرق أديرة أوروبا، دير القديسة مريم الشكور، أراد دوقُ ميلانو تجسيد الواقعة التاريخية، التي جمعت السيّد المسيح مع حوارييه الاثني عشر في عشاء السيد المسيح الأخير، الذي كشف فيه عن خيانة أحد تلاميذه له، فطلب من الرّسام العالمي ليوناردو دافينشي أن يضع إبداعه وفنه برسم لوحة العشاء الأخير، التي تجسِّد الواقعة بمنظور فني، فقام بإنجاز معظم هذه اللوحة في زمن وجيز، ولم يتبق منها سوى رسم الشخصية المحورية، وهي شخصية التلميذ، الذي خان السيد المسيح (يهوذا الإسخريوطي)، الذي يظهر خامساً عن يسار السيد المسيح في الصورة، فتجول بين السجون، وفي أحياء المدينة الرذيلة؛ ليجمع من وجوه المجرمين والخائنين وجهاً يحمل صفات الخيانة والغدر، وينجز عمله الفني وفق رؤيته الإبداعية فلم يجد، تأخر دافينشي في إنهاء اللوحة دفع مدير الدير إلى أن يشكو دافينشي لحاكم المدينة؛ وذلك لتقصيره في إنجاز ما طلب منه.

قام حاكم المدينة بالكتابة لدافينشي للاستفسار عن تأخره في رسم رأس «يهوذا الإسخريوطي» وإنهاء اللوحة، فكان رد دافينشي: أن سبب التأخر في إتمام اللوحة هو عدم قدرة مخيّلة دافينشي تصوير خائن السيد المسيح، لما لهذا الشخص من صفات الخيانة، والنّفاق، والخبث، وأخبر دافينشي الحاكم أنه إن لم يجد وجهاً يحمل تلك الصفات، فإنه سيرسم رأس مدير الدير لجسد «يهوذا»، لإلحاح مدير الدير وكثرة سؤاله وتدخلاته، ولما يحمل وجهه من معاني الخبث، والخيانة، والنفاق، التي تُشبه صفات «يهوذا».

قصة دافينشي مع مدير الدير وحاكم المدينة تعطينا من الحِكم والدروس الشيء الكثير، فالمبدع والمدير الروتيني يلتقيان في الزمان، ويختلفان في فهم إنجاز العمل، حيث إن المدير بإدارته في بعض الأحيان يحكم على عمل المبدع بظاهره وليس بباطنه، ويكون غير قادر على إدراك وتفهم طريقة المبدع الخاصة في إنجاز الأعمال الإبداعية، حيث إن المبدع يبحث دوماً عن الطرق والحلول البديلة، فلا يحب الروتين، ولا يكتفي بحلٍّ أو طريقة واحدة، ويكون لديه تصميم وإرادة قوية، وأهداف واضحة يريد الوصول إليها، كما أنه يتجاهل التعليقات السلبية، ولا يخشى الفشل. فإذا أراد المدير أن يتحول الموظف المبدع إلى موظفٍ روتيني، يتحرك بإرادة مديره لا بإرادته، شأنه شأن أي قطعة ديكور في المكتب، فَقَد كل إنسانيته، فلا يفيد مؤسسته إلا بالبقاء دون التطور، عاقداً آماله على انتهاء الدوام، وموعد تسلم الراتب، فالتحول من الجميل إلى القبيح، ومن الحسن إلى الأسوأ، لا يحتاج منطقاً، والعكس صحيح، وهذا التحول الدوني المشوّه نتاجُ إدارة روتينية رهينة للماضي وغباره، لا تستشرف المستقبل، ولا تشعر بقيمة الابتكار، إذ لا تعي أن للعمل الإبداعي أثره التراكمي، شأنه شأن العلم يؤثر في مدارك الفرد، كما علينا أن ندرك أخيراً أن الرضا الوظيفي وتلبية حاجات الموظف هي من أهم عوامل تقدّم المؤسسة، وهي التي تشكل صورة ومكانة المؤسسة في الفضاء المحيط، وفي نفوس أبنائها.

*نقلاً عن "القبس"