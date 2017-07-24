كلمة ‬تميم ‬.. ‬الحكمة ‬الغائبة

هذه المرة تم بث كلمة الشيخ تميم أمير قطر يوم الجمعة الماضي بنجاح بعد فشل محاولة سابقةٍ أعلنت عنها قناة «الجزيرة» وتم بث جزء منها في بداية الأزمة بين قطر والدول المقاطعة لها، حيث تم قطع بث تلك الكلمة دون تعليق أو تبرير.
وجاءت الكلمة شبه خالية من أي موقف ذي قيمة فيما يتعلق بالأزمة الحالية الخانقة لسياسات قطر التخريبية ودعمها المستمر للإرهاب وجماعاته، فهو بدا شبه مغيّب عن تفاعلات الأزمة والضغط الشديد الذي تشكله المقاطعة عليه وعلى شركائه في صناعة القرار في الدوحة.
كيف يمكن فهم أن يتحدث قائد سياسي عن جلب الاستثمارات وهو يرزح تحت مقاطعة غير مسبوقة في تاريخ بلاده؟ وممن؟ من أقرب الأشقاء، أي السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وشعبه يعاني الأمرّين في الحصول على متطلبات العيش الكريم جراء سياساته!
جاء في الكلمة حديث مرسل بلا زمام ولا خطام عن أن قطر معروفة دولياً بمحاربة الإرهاب، وهذا دفعٌ بالصدر، ومكابرةٌ من النوع المضحك المبكي، قطر التي لم تدع إرهابياً في العالم إلا ودعمته بشتى أنواع الدعم وبكل ما استطاعت، يريد أميرها أن يلغي كل ذلك بعبارة عابرة في خطاب عابر، هذا يدل على عدم استيعابٍ لخطورة الأزمة وعدم قدرة على فهم مدى جديتها وحزمها، وطريقة النعام لا تحل الأزمات.
كان الجدير به أن يتحدث عن نجاحات التحالف العربي في اليمن بعد طرد قطر وعجزها عن الخيانة هناك، أو الحديث عن النجاحات ضد الإرهاب في ليبيا الذي كان مدعوماً بشكل كلي من قطر، أو عن هزيمة «داعش» في الموصل وملاحقته في الرقة، وأن ذلك كله حصل قبل أن تكمل الأزمة مع قطر شهرها الثاني، هذا ما كان يجب أن يتحدث عنه ويجيب عليه.
لماذا لم يشرح لشعبه لماذا يعاديه أشقاؤه؟ لماذا يشعر الشعب القطري أنه منبوذٌ بين امتداده الطبيعي دينياً وقبلياً وثقافياً واجتماعياً في دول الخليج؟ مَن فعل هذا به؟ لماذا لم يتحدث عن أطماعٍ بلهاء في سرقة تراث الكبار؟ وعن مؤامرات حيكت ضد الجار والشقيق من قبل القيادة القطرية؟ لماذا لم يرد على الوثائق والتسريبات التي تفضح القيادة القطرية وتظهرها بشكلها الحقيقي أمام الشعب القطري قبل غيره؟ لكن الخائن لا يحب الحديث عن الخيانة.
لماذا لم يشرح للشعب القطري والشعوب الخليجية لماذا جمّعت قطر كل إرهابيي العالم وكل شذّاذ الآفاق في الدوحة؟ ولماذا لم يشرح لهم لماذا تصرف عليهم قطر أكثر مما تصرفه على شعبها أضعافاً مضاعفةً؟ لماذا لم يكشف أدوار قطر التآمرية ضد أشقائها؟ كم قتلت؟ وكم جرحت وأصابت؟ وكم خرّبت؟ وكم تدخلت في الشؤون الداخلية لجيرانها؟ إن هذا الحديث غير محبب لأنه يظهر حجم التآمر وضخامة الطعن في الظهر.
القائد الحقيقي يعترف بسياساته ويبررها، ويدافع عن مواقفه بكل قوةٍ، ويشرح الأسباب والنتائج، لكن شيئاً من هذا لم يأت في الكلمة التي نجت هذه المرة من قطع البث، بل تم الاكتفاء بدعوة باردة وغير ذات معنى للحوار والتفاوض، مطالب الدول الأربع معلنةٌ قبل سحبها، وما أضيف عليها معلنٌ كذلك، فلماذا لم يرد بشكل مباشرٍ إن لم يكن لديه ما يخفيه ويريده أن يبقى في الخفاء، إنها حيلة العاجز لا أقل ولا أكثر.
تقول العرب: تمخض الجبل فولد فأراً، وهو بالفعل ما جاء في الكلمة، وهذا الأسلوب في إدارة الأزمة لن يقود لأي حل، بل سيزيد الأزمة طولاً وأثراً، لكنها الحكمة الغائبة، والرائد الذي يكذب أهله.
* نقلا عن "الاتحاد"